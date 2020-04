Basketbol tarihinin en unutulmaz figürlerinden bir tanesi olan Michael Jordan’ın Chicago Bulls takımındaki son sezonunu konu alan The Last Dance (Son Dans) belgeseli Netflix’te izleyiciyle buluştu. Belgeselin yönetmeni Jason Hehir, toplam 10 saat süren sezonun 10 bin saatlik görüntü ayıklanarak oluşturulduğunu aktardı.

Dünya tarihinin en yetenekli basketbolcularından biri olan Michael Jordan’ın belgeseli The Last Dance, Netflix platformu üzerinden gösterime girdi. Emmy ödüllü Jason Hehir’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu on bölümden oluşan yapım, 1997/1998 sezonuna odaklanırken izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanarak Netflix’te en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi de başardı.

Son bölüm yayın tarihi olarak 18 Mayıs 2020 tarihi verilen tek sezonluk mini dizinin ekran yolculuğu sürerken yönetmen Jason Hehir, verdiği röportajda belgeselin yapım aşaması hakkında detayları paylaştı. Hehir tarafından aktarılan 10 saatlik dizi için 10 bin saati aşkın görüntü ayıklanması ayrıntısı röportajın en dikkat çekici yerlerinden biri oldu. Dünyada koronavirüs salgını devam ederken aksayan spor karşılaşmaları yüzünden bu alanda istediğini bulamayan basketbol tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği belgesel, NBA şampiyonluğunu kazanmaya çalışan Michael Jordan ve takımı Chicago Bulls etrafında dönüyor.

'Elimizde bulunan malzeme çok zengindi'

Yönetmen Jason Hehir, anlatacakları hikâye için sınırlı süreye sahip olduklarından belirli kısımları dışarıda bırakmak zorunda olmanın başta oldukça saçma geldiğini ancak düşününce bu durumun yapılan işin çok katmanlı olmasının bir sonucu olduğunu da aktardı. Aynı zamanda Hehir, ellerinde bulunan malzemenin ne kadar zengin olduğuna vurgu yaptı.

Belgesel yaklaşık 22/23 sene önce meydana gelen bir süreci izleyiciye aktardığı için senaryoda yer verilen hikâyelerin daha önce duyulmuş olmasından korktuğunu açıklayan Hehir, projeye özgü olan parçaların özenle seçilmesi ve hikâyenin nereye gitmesi gerektiğinin sürekli tartışılıp ona göre davranılması sonucunda bu korkularından sıyrılabildiğini sözlerine ekledi. Tüm bunlara ek olarak yönetmen, “Alabileceğimiz en iyi iltifat, birinin ‘Hikâyeyi bildiğimi sanıyordum, ama burada bildiğimden çok daha fazlası var’ demesi” ifadelerini kullandı.