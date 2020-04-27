Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün anlatıldığı belgesel dizisi 'Coronavirus, Explained'in ilk bölümü Netflix üzerinden yayınlandı. Dizinin ikinci ve üçüncü bölümünün yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

2018 yılında çıkan, Netflix ve Vox iş birliğinde yapılan Explained serisi büyük ses getirerek piyasaya damga vurmuştu. İlk çıkan bölümler; sadece ikinci bir sezonla değil, özel bölümler ve bağımsız dizilerle de desteklendi. Belirli bir konu hakkında yapılan 25 dakikalık bölümlerde, konu hakkında bilgiler aktarılıyor. 2019 yılında çıkan Explained'in 2. sezonundaki 10 bölümden biri, salgın hakkındaydı ve şimdi o bölüm genişletilerek mini dizi hâline getirildi. Bunun yapılmasının nedeniyse aylardır tüm dünyanın boğuştuğu koronavirüs salgınının açıklanarak bölümün güncel hâle getirilmek istenmesi.

'Coronavirus, Explained' adındaki yeni 3 bölümlük mini dizi, hâlihazırda etkisini devam ettiren koronavirüsün kökenine inerek izleyicilere virüsü açıklıyor. Virüse karşı ne yapılacağı konusunda izleyenleri bilgilendiren dizi, herkes tarafından merak edilen bir soru olan "Salgından sonra ne olacak?" sorusunun yanıtını arayarak izleyenlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Koronavirüs salgını nasıl başladı:

Yıllardır hayvanlardan insanlara birçok virüs geçti. Bu virüsler zoonotik virüsler olarak da biliniyor. Bilim insanları, koronavirüsün yarasadan geçtiğine inanıyor ancak bu virüs, insanlara ulaşmadan önce balık, yılan gibi hayvanlara da sıçramış olabilir.

İnsanları enfekte eden 7 koronavirüs biliniyor:

Şu anda mücadele ettiğimiz koronavirüs, insanları enfekte ettiği bilinen 7 koronavirüsten sadece bir tanesi. SARS ve MERS, insanları ölüme sürükledi ancak diğer 4 koronavirüs, insanlarda yaygın olan soğuk algınlıklarına yol açtı.

Uzmanlar, geçtiğimiz sene vahşi doğada yarım milyon virüs bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, bu virüslerden herhangi birinin insan popülasyonuna yayılabileceğini belirtmişlerdi.

Karantina, virüsü engellemenin en etkili yolu:

1918 yılındaki salgın sırasında karantinanın salgını önleme konusunda en etkili yol olduğu anlaşılmıştı. Koronavirüse karşı yapılacak en önemli hamle de evde kalmak. Uzmanlar, koronavirüsten tamamen kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu belirtiyor. Dünyanın dört bir yanındaki aşı çalışmaları devam etse de uzmanlar, aşının yakın bir tarihte bulunmasını beklemiyor.

İşte Coronavirus, Explained'in fragmanı:

Coronavirus, Explained'in 3 bölümünden ilki 26 Nisan tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı. Yayınlanan ilk bölümde daha önce salgınla alakalı yapılan bölüm yenilenerek güncel hâle getirildi. Mini dizinin ikinci ve üçüncü bölümlerinin yaz aylarında yayınlanması bekleniyor ancak henüz resmi bir tarih belirtilmiş değil.

65 yaşındaki aktör J.K. Simmons, Coronavirus, Explained'in seslendirmesini üstlenerek dizide emeği geçen ünlü oyunculardan biri oldu. Oscar ödüllü Simmons, koronavirüs gibi açıklanması zor bir konuyu daha anlaşılabilir hâle getirerek izleyenlerin önceye göre daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı. Simmons'ı Whiplash filmindeki müzik öğretmeni olarak da hatırlayabilirsiniz. Başarılı oyuncu, o filmdeki rolüyle de büyük ilgi toplamıştı.