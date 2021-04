Bugün online film, dizi izleme platformu dediğimiz zaman akla gelen ilk isim olan Netflix, ülkemiz dahil dünya çapında milyonlarca aboneye sahip ve bu sayı her geçen gün artıyor. Peki, Netflix bu başarılı noktaya nasıl geldi? Netflix’in en başarılı online platform olma sırlarına ve Netflix Türkiye hizmetine yakından bakalım.

Netflix nedir gibi basit bir sorunun yanıtı artık herkes tarafından biliniyor. Dünya çapında yüz milyonlarca aboneye sahip olan Netflix dijital içerik platformu, çok değil bundan birkaç yıl önce evlere DVD göndermekle işe başlamıştı. İnsan düşünmeden edemiyor, ne oldu da bu şirket bugün milyarca dolarlık orijinal yapımlarını dünyanın farklı noktalarındaki milyonlarca insana ulaştırabilen bir platform haline geldi?

Netflix başarısının arkasında illuminati gibi gizli bir örgüt ya da uzaylılar yok. Yalnızca teknolojinin nabzını tutan ve insanların izleme alışkanlarını en az onlar kadar iyi bilen bir ekip var. Her ne kadar eleştirilecek pek çok noktası olsa da bugün Netflix dijital içerik platformunun ülkemiz dahil bütün dünya tarafından sevildiğini, artık vazgeçilmez bir izleme alışkanlığı sunduğunu ancak her şeye rağmen Netflix Türkiye’de yolunda gitmeyen şeyler olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Netflix, ilk dönemlerinde DVD kiralama şirketiydi. Filmleri aşağıdaki şekilde evinize postalardı. Netflix dizisi ya da filmi yoktu:

Netflix, Ağustos 1997 tarihinde ABD Kaliforniya’da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulduğu zaman insanlar film izlemek için ya sinemaya gitmek ya yüksek ücretler ödeyip DVD satın almak ya da bu DVD’leri kiralamak zorundaydı. Ancak DVD kiralama işi zordu. Çünkü belirli bir kiralama süreniz oluyor, geç getirdiğinizde yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyordunuz.

Netflix ise tıpkı bugün olduğu gibi bir abonelik sistemi sunuyor, dilediğiniz kadar filmi evinize kadar gönderiyor ve diğer can sıkıcı detaylarla abonelerini sıkmıyordu. Bu yenilikçi fikir uzun bir süre başarıyla çalıştı. Ancak bir noktada insanların izleme alışkanlarının internete kaydığını fark ederek bir online platform kurdular ve DVD işi ile birlikte bir süre devam ettiler. Kısa zaman sonra ise DVD kiralama işi tamamen sonlandırıldı.

Korsanla mücadele için online platforma geçiş yapıldı:

2010 yılından sonra internet kullanımı yaygınlaşmış ve insanlar artık farklı internet siteleri üzerinden film ve dizi izlemeye başlamışlardı. Artık kimse kolay kolay DVD kiralamayı tercih etmiyordu. Bu durumu gören Netflix yöneticileri bir online izleme platformu kurdular ve bazı yayınların haklarını satın alarak bu platformda yayınlamaya başladılar.

Netflix online platform tam olarak 2007 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ancak 2013 yılında yapımcılığını üstlendikleri House of Cards ile tam anlamıyla bugün bildiğimiz Netflix halini almanın ilk adımlarını atmıştır. House of Cards ile başlayan Netflix orijinal içerik furyasının bugün dünyanın farklı ülkelerindeki yerel prodüksiyonlarla ortak gerçekleştirilen yapımlarla devam ettiğini hepimiz biliyoruz.

Reklamsız ve ücretli abonelik modelini popülerleştiren şirket:

Netflix, online bir içerik platformu olarak faaliyet göstermeye başladıktan sonra en dikkat çeken adımı orjinal dizilerini bölüm bölüm yayınlamak yerine tüm sezonu bir anda izleyiciye sunması oldu. Böylece izleyiciler her hafta belirli bir gün ve saati beklemeden kendi uygun saatleri çerçevesinde sevdikleri diziyi diledikleri kadar izleyebiliyorlar.

İzleyiciye sunulan bu esnekliğe artık alışmış olsak da o güne kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Üstelik bu esneklik yalnızca içerikle değil, izleme cihazlarıyla da sağlanıyordu. Netflix, ilk çıktığı günden beri bilgisayarlarda, televizyonlarda, mobil cihazlarda izlenebilir bir platformdur. Tüm yeniliklere hızla adapte oldu ve izleyiciyi kendinden bir an olsun mahrum bırakmadı.

Farklı kablolu yayınlara ve uydu yayınlarına da ücret ödeyerek sahip oluyoruz. Ancak buralarda para ödediğimiz yetmezmiş gibi bir de üstüne reklam izliyoruz. Netflix bu noktada da öne çıkıyor ve farklı abonelik paketlerinden hangisini tercih ederseniz edin, kullanıcıya hiçbir reklam göstermiyor. Üstelik orijinal yapımların içine gizlenmiş reklamlar bile yok. Bu konuda tam bir kullanıcı dostu olduğunu söylemek gerekiyor.

Netflix orijinal yapımları işi bambaşka bir noktaya getirdi:

Tüm televizyon kanalları ve yayın platformları bazı dizi, film ve belgesellerin yapımcılığını da üstlenerek izleyiciye daha fazla seçenek sunmayı ve rakiplerini alt etmeyi hedeflemişlerdir. Ancak Netflix bu konuda da çığır açan adımlar atıyor. Netflix orijinal içerikleri için dünya çapında milyarlarca dolar bütçe harcanıyor. Bu rakamın yanına yaklaşan bir platform şu an için yok.

Üstelik Netflix yalnızca orijinal içeriklerini yaratmakla kalmıyor. Yayın hayatına başladığı ülkelerin izleme alışkanlıklarını takip ediyor ve bu ülkelerde sevilen yapımların yayın haklarını alarak platforma ekliyor. Elbette, yayın yaptığı ülkeye özel altyazı ve dublaj eklemesinden bahsetmiyoruz bile.

Netflix orijinal yapımlarında dikkat çeken diğer bir nokta ise evrensellik. Normal şartlar altında açıp da izlemeyeceğimiz bir ülkenin yapımını Netflix’te görebiliyoruz, üstelik kendi dil seçeneklerimizi de belirleyebiliyoruz. Bir yapımcı olarak yalnızca o ülkenin seveceği içerikler yapabilecekken Netflix, orijinal yapımların yalnızca yerelde değil tüm dünyada izlenebilir olmasını hedefliyor.

Sadece dizi ve film çekmek, yayınlamak yetmiyordu. Gelişmiş algoritmalar devreye girdi:

Farklı yayın hizmetlerine abone olmak kolay, aboneliği iptal etmek ise zordur. Hala faks çekilmesini isteyen hizmet sağlayıcılarının olduğunu bile biliyoruz. Netflix ise abone olma ve abonelik iptalini tek tıkla çözmenizi sağlıyor. Gelişmiş teknik servis desteği ile dilediğiniz zaman bir platform yetkilisine ulaşabiliyor ve sorununuzu çözebiliyorsunuz.

Netflix’in diğer bir öne çıkan noktası ise gelişmiş öneri algoritma sistemi. Bu sistem, abonenin izlediği yapımları inceliyor ve platformda yer alan benzer yapımları ana akışta gösteriyor. Yani bir şeyler keşfermekle uğraşmadan tam olarak izlemeyi seveceğiniz bir içerik ile karşılaşıyorsunuz.

Ancak Netflix için Türkiye’de yolunda gitmeyen bazı şeyler de var:

Öncelikle fiyat politikasında son yaptığı değişikliğin platforma pek çok abone kaybettirdiğini söylemeliyiz. Bu tür çok uluslu şirketlerin fiyat politikalarını hizmet sundukları ülkeye göre düzenlemeleri gerekiyor. Özellikle "torrentsever" kişilerin gönlünü kazanmak için biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor.

Diğer bir can sıkıcı nokta ise içeriklerin önyüklemesiz açılıyor olması. Yani o an için internet hızınız ne ise ona göre bir akış sağlanıyor. Biraz durdurayım da dolsun diyemiyorsunuz. Tamam da internet kalitesinin bir anı, bir anını tutmuyor. Hal böyle olunca HD aboneler bile her zaman yüksek kalitede içeriklere ulaşamıyor.

Yerli yapımların kalite oranı söz konusu:

Gelelim Netflix Türkiye yapımlarına. Burada suç Netflix’in mi yoksa yerel yapımcıların mı bilmiyoruz ancak şu an için Netflix Türkiye orijinal yapımları, Türk izleyicisinin gönlünü tam olarak fethedemiyor. Amerikan yapımlarının Türkçe versiyonlarını izliyor gibiyiz. Bir Başkadır dizisi gibi daha ‘bizden’ yapımlara imza atılması gerekiyor.

Netflix Türkiye sunucusu üzerinden sunulan içeriklerin kapsamı ise tam bir fiyasko. Netflix Türkiye’de tüm içeriklerin yayında olmadığını biliyor muydunuz? ABD, Birleşik Krallık, Avustralya gibi farklı ülkelerin sunucuları üzerinden Netflix’e ulaştığınız zaman içeriklerin sayısı çok daha fazla. Ancak Netflix Türkiye’de orijinal içeriklerin bile çoğu zaman tüm sezonlarına ulaşılmıyor. Basit bir yayın hakkı sorunu olsa gerek ama bir an önce çözülmesi gereken bir sorun.

Basit bir DVD kiralama şirketi olarak başladığı yolculuğunda bugün milyarca dolar bütçeli orijinal yapımlarını dünya çapında milyonlarca abonesine online platform üzerinden sunan Netflix’in başarı sırlarını ve Netflix Türkiye’de yolunda gitmeyen bazı şeyleri anlattık. Netflix hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.