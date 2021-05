Karantina döneminde izleyecek dizi bırakmayanlara; bu listemizde sizlerle birlikte, en popüler dizi izleme platformu Netflix üzerinde bulunmayan en kült ve çok popüler olmayan, yeni keşfedebileceğiniz dizileri listeleyeceğiz.

Ben de bugün sizlere Netflix üzerinde bulunmayan ancak en kısa sürede gelmesini istediğimiz en iyi dizileri listeliyoruz.Ancak hatırlatmakta fayda var: Bu listedeki tüm diziler, bazı ülkelerde Netflix aracılığıyla yayınlansa da Netflix Türkiye platformu üzerinde yer almıyor.

Eğer yurt dışında yaşıyor ve Netflix kullanıyorsanız, listedeki bazı dizileri platformda görebilirsiniz. Ancak Netflix Türkiye kullanıcısıysanız, bu biraz zor.

Netflix’te olmayan diziler:

The Big Bang Theory,

Fringe,

Supernatural,

Doctor Who,

OZ,

Game of Thrones,

Chernobyl,

Perpetual Grace,

Condor,

Gomorrah,

Entourage,

The New Pope,

ZeroZeroZero,

State of the Union,

The Handmaid’s Tale,

Search Party,

Normal People.

The Big Bang Theory

Tür: Durum Komedisi

Durum Komedisi Rotten Tomatoes: 81

81 IMDb: 8.1

8.1 Oyuncular: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Mayim Bialik

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan dahi ancak asosyal iki fizikçi Leonard, Sheldon ve bunların tam tersine sosyal becerileri mükemmel gelişmiş olan ve güzel komşuları Penny…The Big Bang Theory, bu üç kişinin karşılaşması anında gerçekleşen büyük patlama ve sonrasını anlatan bir komedi dizisi. Penny’nin, fizikte çok iyi ilerlemiş ancak kızlar konusunda geride kalmış bu iki dâhiye hayat hakkında bir şeyler öğretmesi, bilime pek meraklı iki arkadaşın tuhaf davranışlarıyla bir araya gelerek, komik sonuçlar doğuruyor. Ülkemizde çok büyük fan kitlelerine sahip dizi, 12 sezon yayınlanmış ve Mayıs 2019’da final yapmıştı.

Fringe

Tür: Bilimkurgu, Drama

Bilimkurgu, Drama Rotten Tomatoes: 90

90 IMDb: 8.4

8.4 Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble, Jasika Nicole

FBI dünya çapında açıklanmayan ve enteresan olayları çözmek için Fringe adında bir ekip kurmuştur. Bu ekipte FBI’ın özel ajanı Olivia, metafizik konularında uzman Walter ve oğlu Peter yer alıyor. Dizide Walter, uçaktaki herkesin bir anda erimesi ya da yeni doğan bir bebeğin dakikalar içerisinde yaşlanarak ölmesi gibi konuları çözmeye çalışırken, bir yandan da gençliğinde yaptığı hataları telafi etmeye çalışıyor. Paralel evrenler, hastalıklar ve esrarengiz olayları konu alan dizi, ülkemizde de çok sevilmişti. Ayrıca dizinin yapımcıları X-Files’dan ilham alarak diziyi tasarladıklarını söyleseler de, çok farklı bir tarzda izleyicilerin beğenisine sunduklarını açıklamışlardır. Şubat 2013 yılında final yapan Fringe, Netflix’e bir an önce gelmesini istediğimiz dizilerden biri.

Supernatural

Tür: Aksiyon, Korku, Doğaüstü

Aksiyon, Korku, Doğaüstü Rotten Tomatoes: 93

93 IMDb: 8.4

8.4 Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Katie Cassidy, Misha Collins…

Tarihte, adını efsaneler arasında yazdıran bir diğer dizi Supernatural, Dean ve Sam Winchester kardeşlerin doğaüstü yaratıklara karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Anneleri bilinmeyen bir varlık tarafından öldürülünce, babalarıyla birlikte avcılık yapmaya başlayan kardeşlerden Sam, normal bir hayat yaşama isteğiyle ailesini bırakarak üniversiteye gidiyor. Ancak birbirleriyle tamamen zıt karakterlerde olan bu iki kardeşten Dean, bir gün kardeşine babalarının kayıp olduğu haberini veriyor. Anne ve babasının intikamını almaya çalışan iki kardeş, aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklara rağmen her seferinde orta yolu bulmayı başarıyor. Her ülkede büyük yankı uyandıran Supernatural, ülkemizde de çok sevilmiş ve tam 15 sezon boyunca devam etmiştir.

Doctor Who

Tür: Bilimkurgu, Drama

Bilimkurgu, Drama Rotten Tomatoes: 92

92 IMDb: 8.6

8.6 Oyuncular: Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie

Tarihin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Doctor Who, 1963-1989 yılları arasında “klasik seri” adı verilen dönemde büyük yankı uyandırsa da asıl büyük patlamasını 2005 yılında tekrar yayınlanmaya başlayan “modern seriye geçiş bölümü” ile yapmıştır. Dizide TARDIS adı verilen polis telefonu kulübesi ile, uzayda ve zamanda yolculuk ederek tüm canlılara yardım götüren Doctor Who aynı zamanda bu uzay aracıyla evreni de araştırmaya çalışıyor. Bununla birlikte doktorun ölümcül bir yara aldıktan sonra rejenerasyon geçirmesiyle, doktor rolü başka bir oyuncuya geçiyor ve toplamda 12 farklı oyuncu tarafından bizlere gösteriliyor. Dizi inanılması güç bir şekilde, yaklaşık yarım asırdır devam ediyor ve tam 826 bölümü bulunuyor.

OZ

Tür: Dram, Suç

Dram, Suç Rotten Tomatoes: 92

92 IMDb: 8.7

8.7 Oyuncular: Lee Tergesen, J.K. Simmons, Dean Winters, Harold Perrineau, Eamonn Walker

Yapımcılığını HBO’nun üstlendiği OZ dizisi, adını aldığı Oswald State isimli bir Amerikan hapishanesinde geçiyor. Alkol sorunu olan Tobias isimli bir avukat, yanlışlıkla küçük bir kız çocuğuna çarparak onun ölümüne sebep oluyor. 15 yıl ceza alan avukat OZ’a gönderilirken, burada Neo Nazilerin, Afrika kökenli Amerikalıların, motorcuların, Sicilya mafyasının, Müslümanların, İrlandalıların, Latinlerin ve diğerlerinin etrafında dönen gerilimden hiç haberdar değildir. Dizi aşırı derecede şiddet içeren sahne barındırırken, olayların gerçekçiliğini çok sert bir şekilde göz önüne seriyor. Kaçmaya çalışırken sakat kalan bir mahkûm tarafından felsefi bir dille anlatılan OZ, insanların ne derece tehlikeli olabileceğini çarpıcı bir şekilde bizlere gösteriyor.

Game Of Thrones

Tür: Fantastik, Drama

Fantastik, Drama Rotten Tomatoes: 89

89 IMDb: 9.3

9.3 Oyuncular: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage…

Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen ve belki de dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones da maalesef ülkemizde Netflix üzerinde yer almıyor. Temelleri, George Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı kitabından uyarlanmış olan dizi, adını da serinin ilk kitabından alıyor. Her bölümü için rahatlıkla “film gibi dizi” diyebileceğimiz GoT, orta çağda mevsimlerin çok uzun geçtiği zamanlarda, yıllar boyu yaşanan taht kavgalarını konu alıyor. Bir tarafta türlü entrikaların olduğu Demir Taht’ı korumak isteyenler, diğer tarafta ise tahtı geri alabilmek için planlar yapan tehlikeli güçler. Elbette tarihin en efsane dizisinde yaşananlar bununla sınırlı kalmıyor ve bu olaylar çerçevesinde her biri muhteşem 8 sezonluk bir efsane ortaya çıkıyor.

Chernobyl

Tür: Tarih, Drama

Tarih, Drama Rotten Tomatoes: 96

96 IMDb: 9.4

9.4 Oyuncular: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson

Tarihin en kötü insan yapımı felaketlerinden biri olan Chernobyl, İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük tarih, drama türünde çekilen mini bir dizi. 1986 yılında, Sovyet Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral felaketinin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl, niçin meydana geldiğini açıklamaya, çalışılan dizinin yapımcılığını HBO üstleniyor. Dizide, nükleer kazanın milyonlarca insanı nasıl etkilediği çok açık bir şekilde vurgulanırken, felaketten kurtulmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınların hikayesi de çarpıcı bir şekilde işleniyor. Netflix’e en kısa sürede gelmesini istediğimiz bu dizi o kadar gerçekçi bir şekilde işlenmişti ki; Rusya Komünistleri Partisi, Chernobyl dizisine ülke içinde erişimin engellenmesini dahi talep etti.

Kült yapımların dışında, yeni keşfedebileceğiniz diziler:

Perpetual Grace

Tür: Dram, Komedi

Dram, Komedi Rotten Tomatoes: 88

88 IMDb: 7.6

7.6 Oyuncular: Ben Kingsley, Jimmi Simpson, Luis Guzmán, Jacki Weaver

İki suçlu, bir an önce kolay para kazanmak için, Amerika’da kilise işleten yaşlı bir çifti soyma teşebbüsüne girişirler. Ancak soymaya çalıştıkları yaşlı adam, görünenden çok daha tehlikelidir. Kolay lokma sandıkları iş, olayların bir anda karmaşık hale gelmesiyle beklediklerinden çok daha büyüyor.

Condor

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Rotten Tomatoes: 87

87 IMDb: 7.8

7.8 Oyuncular: Mira Sorvino, Max Irons, Brendan Fraser, Leem Lubany

James Grady’nin “Six Days of the Condor” adlı kitabından ve Lorenzo Semple Jr. ile David Rayfiel’in “Three Days of the Condor” senaryosundan yola çıkan dizide, tesadüfen kendisini, milyonların hayatının tehlikede olduğu bir planın içinde bulan CIA analisti anlatılıyor. Turner, CIA için yaptığı çalışmalarla hep çelişmiştir. Fakat keşfettiği bir şey, bütün ofisin öldürülmesi ve tek hayatta kalan kişi olarak kaçmaya zorlaması ile sonuçlanınca bütün teorik şüpheleri gerçek ahlaki ikilemlere dönüşür. Baskı altında Joe, gerçeği keşfetmek ve milyonların hayatını tehdit eden bir planı durdurmak için kim olduğunu ve neler yapabileceğini yeniden tanımlamak zorunda kalacaktır.

Gomorrah

Tür: Dram, Polisiye – Suç

Dram, Polisiye – Suç Rotten Tomatoes: 87

87 IMDb: 8.5

8.5 Oyuncular: Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito

Roberto Saviano'nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor. Uyuşturucu satışı başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyet tamamen onların kontrolündedir. Fakat Don Pietro’nun yaşlandığı, gücünün artık azaldığı düşünülmekte ve bu da beraberinde Savastanolar için gün geçtikçe daha da büyüyen var olma mücadelesini getirmektedir.

Entourage

Tür: Komedi

Komedi Rotten Tomatoes: 83

83 IMDb: 8.4

8.4 Oyuncular: Kevin Connolly, Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jerry Ferrara

Yapımcılığını HBO’nun üstlendiği Entourage; oyuncu Vincent Chase’in kariyer basamaklarını tırmanması için en yakın arkadaşları Eric Murphy, Turtle, abisi Johhny’nin Melekler Şehri Los Angeles’a gelmesiyle başlıyor. Tabi onlara bir de deli dolu menajer Ari Gold eşlik ediyor. Hollywood'un zevkli yaşantısını, aşırılıklarını ve zenginliğini benzer bir üslupla anlatan Entourage son 10 yılın en eğlenceli ve komik dizilerinden biri.

The New Pope

Tür: Dram

Dram Rotten Tomatoes: 90

90 IMDb: 8.1

8.1 Oyuncular: Jude Law, Javier Cámara, Cécile de France, John Malkovich

Pius XIII komadadır. Öngörülemeyen ve gizemli bir şekilde geçen zamanın ardından Dışişleri Bakanı Voiello; büyüleyici, sofistike ve ılımlı İngiliz aristokrat olan Sir John Brannox'u, John Paul III adıyla yeni Papa yapmayı başarır. Yeni papa mükemmel görünmektedir, ancak sırları ve belirli bir kırılganlığı vardır. Yeni Papa; hızla, yaşam ve ölüm arasında olan ve onu idolleştiren binlerce sadık takipçiyle bir Aziz haline gelen karizmatik Pius XIII'nin yerini almanın kolay olmayacağını anlamaya başlar. Vatikan’da işler çok karışıktır…

ZeroZeroZero

Tür: Dram, Polisiye – Suç

Dram, Polisiye – Suç Rotten Tomatoes: 94

94 IMDb: 8.2

8.2 Oyuncular: Andrea Riseborough, Giuseppe De Domenico, Dane DeHaan

Gomorrah dizisinin yaratıcılarından, Roberto Saviano’nun aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan Zerozerozero; Amerika’dan Avrupa’ya yapılan bir kokain sevkiyatını anlatıyor. Kokain ticaretinin kontrolü için mücadele eden Meksika kartelleri, Calabria mafyası, yozlaşmış açgözlü iş adamları dahil olmak üzere, birbirinden farklı ama aynı derecede şiddet içeren suçlar üzerinden, güç düşkünü sabıkalı grupların verdikleri savaşın hikayesi; gerçekçi bir dille işleniyor.

State of the Union

Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Rotten Tomatoes: 96

96 IMDb: 8.0

8.0 Oyuncular: Chris O'Dowd, Rosamund Pike

Çağdaş ilişkiler hakkında on bölümlük bir komedi. Tom ve Louise birbirlerine yabancılaşmış bir çifttir. Birlikte terapiye gitmeye karar verirler ve her seans sonrası bir barda bir şeyler içerek ilişkilerindeki çatlaklara neyin neden olduğunu bulmaya çalışırlar.

The Handmaid's Tale

Tür: Dram

Dram Rotten Tomatoes: 80

80 IMDb: 8.4

8.4 Oyuncular: Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes

Margaret Atwood’un ödüllü ve çok satan “Damızlık Kızın Öyküsü” isimli romanından uyarlanan drama dizisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin parçası olan Gilead distopyasındaki totaliter toplum hayatını konu alıyor. Çevresel felaketler ve düşen doğum oranları karşısında, Gilead kadınlara devlet mülkü gibi davranan tutucu bir rejimle yönetilmektedir. Offred son kalan doğurgan kadınlardandır ve bir Komutan'ın evinde hizmetçi olarak çalışmaktadır. Hizmetçi kadınlar bu yozlaşmış dünyada popülasyonu arttırmak için damızlık olmaya zorlanmaktadır.

Search Party

Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Rotten Tomatoes: 97

97 IMDb: 7.7

7.7 Oyuncular: Alia Shawkat, John Reynolds, John Early

Dory'nin zengin bir kadının kişisel asistanlığı işinde sıkışan hayatında heyecan yoktur ve tatlı olduğu kadar şapşal sevgilisi Drew ile ilişkisi de tekdüze ilerlemektedir. Dory, üniversite zamanından arkadaşı Chantal'ın kayıp olduğunu fark edince onu bulmayı kendisine görev edinir ve bunu zamanla takıntı haline getirerek diğer arkadaşlarını da peşinden sürükler.

Normal People

Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik Rotten Tomatoes: 91

91 IMDb: 8.5

8.5 Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal

Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan, 2020'nin en ses getiren dizilerinden olan Normal People, bir çiftin hayatlarının farklı dönemlerde birbirleri nasıl etkilediğini ve aşkın özgürleştirici, dönüştürücü etkisini anlatıyor. İrlanda’da küçük bir kasabada aynı okula giden Connell yakışıklı ve popüler bir sporcu iken Marianne ise kibirli, soğuk ve dışlanmış biridir. İki genç arasında beklenmedik fakat karşı koyamadıkları bir ilişki başlar.