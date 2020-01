Netflix, 24 Oscar Adaylığıyla Hollywood'u Yerle Bir Etti

Sinema ve film izleme platformu olarak kurulan Netflix, aynı zamanda platformuna dâhil ettiği kendi yapımlarıyla da adından yıllardır söz ettiriyor. Bu yapımların hepsi büyük başarıya sahip olmasa da bazıları dünya çapında saygınlığa sahip ödüllere layık görülüyor. Bu seneki Oscar Ödülleri de bu ödül törenlerinden biri olacak.

Netflix, her yıl kendine ait onlarca yapıma imza atıyor ve bu filmler, büyük başarıya sahip olsun ya da olmasın her şekilde konuşulup popülerleşiyor. 2019 yılında da birçok yeni yapıma imza atan Netflix, The Irishman gibi olumsuz eleştiri alan yapımlarıyla bile büyük bir başarı elde etmiş gibi görünüyor.

Netflix, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri’nde bu sene güçlü yapım şirketi olarak yer alacak. Netflix’in bu sene ortaya koyduğu yapımlar, tam 24 dalda aday olarak törende bulunacak. Bu sayı, herhangi bir Hollywood stüdyosunun adaylık sayısından çok daha fazla.

Sıkıcı bulan kitleye rağmen elde edilen büyük başarı:

Sıkıcı ve uzun olduğu gerekçesiyle oldukça fazla eleştiri almış bir yapım olan ‘The Irishman’; En İyi Film, En İyi Yardımcı Rol, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Görsel Efektler ödülleri de dâhil olmak üzere tam 10 dalda aday gösterildi.

Bir başka Netflix yapımı olan ‘Marriage Story’; En İyi Kadın Başrol, En İyi Erkek Başrol, En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Müzik olmak üzere 6 dalda aday oldu. Diğer ödül adayı Netflix yapımlarından bazıları ise ‘The Two Popes’, ‘I Lost My Body’ ve ‘Klaus’.

Netflix yapımlarının ödül geçmişi:

The Irishman, her ne kadar Netflix’e en fazla adaylığa sahip stüdyo unvanı kazandırsa da yapım, tek başına bu sene en çok konuşulan filmlerden biri olan Joker’i geçemedi. Devasa gişe başarısına sahip olan Joker, 11 adaylıkla yılın en fazla adaylığa sahip filmi oldu. Ayrıca Netflix yapımları bu seneki Altın Küre Ödülleri’nde de birçok dalda aday gösterilmesine rağmen sadece iki ödül alabilmişti: Marriage Story / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve The Crown / En İyi Kadın Oyuncu.

Netflix, geçen sene ‘Roma’ adlı yapımla da hatırı sayılır bir başarı elde etmişti. 10 dalda aday gösterilen Roma, En İyi Yönetmen ödülü de dâhil olmak üzere 3 ödülle eve dönmüş ancak En İyi Film ödülünü ‘Green Book’a kaptırmıştı.