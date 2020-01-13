Geride bıraktığımız yılın en iyi filmlerini belirleyecek Akademi Ödülleri, 10 Şubat'ta sahiplerine teslim edilecek. 2020 Oscar Ödülleri'ne bir aydan kısa bir süre kala yılın en iyisi olmaya adam yapım ve isimler belli oldu.

1929 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerde yılın en iyi filmlerini ve oyuncularını açıklayan, sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Akademi Ödülleri ya da daha bilinen ismiyle Oscar Ödülleri, 10 Şubat gecesi Los Angeles’ta düzenlenecek etkinlikle bu yılki sahiplerini bulacak.

2019 yılı birbirinden kaliteli ve etkileyici yapımlara sahne olduğundan bu yılın Oscar Ödülleri’nin geçtiğimiz yılki etkinliklere göre biraz daha merak ve heyecan oluşturduğu söylenebilir. Etkinliğe yaklaşık bir ay kala bu yılki Oscar adayları belli oldu ve sinema dünyası, ‘yılın en iyileri’ adaylarını öğrendi.

Joker, 10 dalda Oscar adayı oldu

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Joker, tam 10 dalda aday gösterilerek tahminleri boşa çıkarmamış durumda. Tahmin edebileceğiniz gibi Joker, hem en iyi erkek oyuncu hem en iyi film hem de en iyi yönetmen kategorilerinin en güçlü adayları arasında yer alıyor. Bununla birlikte tarihin en fazla hasılat yapan filmi olan Avengers: Endgame, tek bir kategoride Oscar adayı olmuş durumda.

Düzenlenecek görkemli etkinlikte en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri başta olmak üzere, pek çok farklı kategoride birbirinden değerli ödüller, gösterdikleri performansla sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmış isimlerden birine gidecek. Lafı daha fazla uzatmadan, bu yılın Oscar adaylarına geçebiliriz.

2020 Oscar adayları

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kathy Bats - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Kısa Film (Animasyon)

Daughter

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

En İyi Kısa Film (Live Action)

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A Sister

En İyi Kostüm Tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Ses Kurgusu

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Ses Miksajı

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Orijinal Müzik

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Orijinal Şarkı

(I'm Gonna) Love Me Again - (Elton John, "Rocketman")

Im Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet

En İyi Belgesel

American Factory

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En İyi Kısa Belgesel

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

En İyi Uluslararası Film

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

En İyi Görüntü Yönetimi

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Görsel Efekt

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Erkek Oyuncu

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saorise Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

En İyi Yönetmen

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

En İyi Film

Ford v Ferrari - Disney/Fox

The Irishman - Netflix

Jojo Rabbit - Fox Searchlight

Joker - Warner Bros

Little Women - Sony

Marriage Story - Netflix

1917 - Universal

Once Upon a Time in Hollywood - Sony

Parasite - Neon

En İyi Uyarlama Senaryo

Taika Waititi - Jojo Rabbit

Steve Zaillian - The Irishman

Anthony McCarten - The Two Popes

Greta Gerwig - Little Women

Todd Phillips ve Scott Silver - Joker

En İyi Orijinal Senaryo