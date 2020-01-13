1929 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerde yılın en iyi filmlerini ve oyuncularını açıklayan, sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Akademi Ödülleri ya da daha bilinen ismiyle Oscar Ödülleri, 10 Şubat gecesi Los Angeles’ta düzenlenecek etkinlikle bu yılki sahiplerini bulacak.
2019 yılı birbirinden kaliteli ve etkileyici yapımlara sahne olduğundan bu yılın Oscar Ödülleri’nin geçtiğimiz yılki etkinliklere göre biraz daha merak ve heyecan oluşturduğu söylenebilir. Etkinliğe yaklaşık bir ay kala bu yılki Oscar adayları belli oldu ve sinema dünyası, ‘yılın en iyileri’ adaylarını öğrendi.
Joker, 10 dalda Oscar adayı oldu
Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Joker, tam 10 dalda aday gösterilerek tahminleri boşa çıkarmamış durumda. Tahmin edebileceğiniz gibi Joker, hem en iyi erkek oyuncu hem en iyi film hem de en iyi yönetmen kategorilerinin en güçlü adayları arasında yer alıyor. Bununla birlikte tarihin en fazla hasılat yapan filmi olan Avengers: Endgame, tek bir kategoride Oscar adayı olmuş durumda.
Düzenlenecek görkemli etkinlikte en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri başta olmak üzere, pek çok farklı kategoride birbirinden değerli ödüller, gösterdikleri performansla sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmış isimlerden birine gidecek. Lafı daha fazla uzatmadan, bu yılın Oscar adaylarına geçebiliriz.
2020 Oscar adayları
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Kathy Bats - Richard Jewell
- Laura Dern - Marriage Story
- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit
- Florence Pugh - Little Women
- Margot Robbie - Bombshell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins - The Two Popes
- Al Pacino - The Irishman
- Joe Pesci - The Irishman
- Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Kısa Film (Animasyon)
- Daughter
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
En İyi Kısa Film (Live Action)
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbor's Window
- Saria
- A Sister
En İyi Kostüm Tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Ses Kurgusu
- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Ses Miksajı
- Ad Astra
- Ford vs. Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Orijinal Müzik
- Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Orijinal Şarkı
- (I'm Gonna) Love Me Again - (Elton John, "Rocketman")
- Im Standing With You - Breakthrough
- Into the Unknown - Frozen 2
- Stand Up - Harriet
En İyi Belgesel
- American Factory
- The Cave
- Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
En İyi Kısa Belgesel
- In the Absence
- Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl
- Life Overtakes Me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
En İyi Uluslararası Film
- Corpus Christi
- Honeyland
- Les Miserables
- Pain and Glory
- Parasite
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
- Parasite
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Bombshell
- Joker
- Judy
- Maleficent: Mistress of Evil
- 1917
En İyi Görüntü Yönetimi
- The Irishman
- Joker
- The Lighthouse
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Görsel Efekt
- Avengers: Endgame
- The Irishman
- The Lion King
- 1917
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Erkek Oyuncu
- Antonio Banderas - Pain and Glory
- Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood
- Adam Driver - Marriage Story
- Joaquin Phoenix - Joker
- Jonathan Pryce - The Two Popes
En İyi Kadın Oyuncu
- Cynthia Erivo - Harriet
- Scarlett Johansson - Marriage Story
- Saorise Ronan - Little Women
- Charlize Theron - Bombshell
- Renee Zellweger - Judy
En İyi Yönetmen
- Martin Scorsese - The Irishman
- Todd Phillips - Joker
- Sam Mendes - 1917
- Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood
- Bong Joon Ho - Parasite
En İyi Film
- Ford v Ferrari - Disney/Fox
- The Irishman - Netflix
- Jojo Rabbit - Fox Searchlight
- Joker - Warner Bros
- Little Women - Sony
- Marriage Story - Netflix
- 1917 - Universal
- Once Upon a Time in Hollywood - Sony
- Parasite - Neon
En İyi Uyarlama Senaryo
- Taika Waititi - Jojo Rabbit
- Steve Zaillian - The Irishman
- Anthony McCarten - The Two Popes
- Greta Gerwig - Little Women
- Todd Phillips ve Scott Silver - Joker
En İyi Orijinal Senaryo
- Rian Johnson - Knives Out
- Noah Baumbach - Marriage Story
- Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns - 1917
- Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood
- Bong Joon Ho and Han Jin Won - Parasite