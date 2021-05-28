Netflix'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi isimli orijinal dizisi, Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. 29 Mayıs'ta yayınlanacak ilk bölüm, saat 22:00'de başlayacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2020 yılının başında "Rise of Empires: Ottoman" ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi, isimli bir mini dizi yayınlamıştı. Dizide, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişi ele alınmış, seyirciye etkileyici bir deneyim sunulmuştu. Bu belgesel tadındaki dizi şimdi, Kanal D'de yeniden seyirci ile buluşacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi, 29 Mayıs'ta (yarın) Kanal D seyircisi ile buluşacak. Saat 22:00'de başlayacak belgesel, böylelikle herhangi bir bedel ödenmeden izlenebilmiş olacak. Yalnızca Türkler tarafından ele alınmayan, Kelly McPherson gibi bir ismin senaryosunu yazdığı, ayrıca yabancı oyuncuların da yer aldığı yapım, yayınladığı zamanlardaki gibi yeniden çok konuşulmaya başlayacak.

Seyirciler, Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisinde Tuba Büyüküstün, Tolga Tekin, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, İlayda Akdoğan, Nail Kırmızıgül ve Osman Sonant gibi Türk oyuncularla karşılacaklar. Bu arada, yapımın yönetmenliğini de Emre Şahin’in üstlendiğini belirtelim.

Cumartesi günü saat 22:00'de Kanal D seyircisi ile buluşacak Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi hem İngilizce hem de Türkçe anlatılmıştı. Bu bağlamda Kanal D seyircisi, bu diziyi Halit Ergenç'in anlatımıyla dinleyecekler.