Karıştıkları türlü suçlar ve kavgalarıyla bilinen Adanalı Conolar aşiretinin hayat hikayesi belgesel haline geliyor. Meltem Yılmaz ve Şahin Yiğit tarafından hazırlanan proje, aşiretin yalnızca suç dünyası ile ilişkisini değil, tüm yaşamını konu ediniyor.

Yalnızca Adana'da yaşayan vatandaşların değil, zaman zaman işledikleri suçlar, karıştıkları olaylar ve kavgalarıyla tüm Türkiye'de tanınır hale gelen "Conolar" aşiretinin hayatları belgesel oluyor. Yazar Meltem Yılmaz ile Şahin Yiğit tarafından ele alınan proje, Yılmaz'ın Bütün Mümkünlerin Kıyısında isimli romanından uyarlanarak belgesel tutkunlarıyla buluşturulacak.

Adana'nın Ulubatlı ve Yavuzlar isimli mahallelerinde yaşayan Conolar aşireti, hazırlanan bu belgeselde yalnızca işledikleri suçlarla değil, tüm yaşamlarıyla anlatılacaklar. Bu bağlamda aşiret üyelerinin günlük yaşamları, aşık oldukları kişiler, yaşadıkları ayrılıklar gibi detaylar, hazırlanan belgeselde seyirciye ulaştırılacak. Yönetmen Şahin Yiğit, projenin Türkiye genelinde ses getireceğini, insanların bu belgesele ilgi göstereceklerine inandıklarını ifade ediyor.

Hazırlanan proje, film festivallerine katılacak

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Meltem Yılmaz, kitabının ilk hikayesinin Conolar'ı anlattığını ve hazırladıkları belgesel için de çekimlerin önce Adana'da başladığını ifade ediyor. Üzerinde çalıştıkları yapımın aslında bir belgeselden çok daha fazlası olduğunu belirten Yılmaz, Adana'nın verimli topraklara sahip olduğu kadar büyük suçlara da ev sahipliği yaptığını, buradaki insanların ise büyük hayallerinin olduğunu ancak uyuşturucu ve diğer suçlar gibi olaylar nedeniyle bu insanların önünü kapadığını söylüyor. Belgesel, tüm bunları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyormuş.

Kendisi de çeşitli film festivallerinden 60'tan fazla ödül toplamış olan Şahin Yiğit, ödüllü bir yazar olan Yılmaz'la ortak projelerine çok güvendiklerini, bu projelerinin kendilerini uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini ifade ediyor. Projenin esas amacının sosyal sorunları ortaya çıkarmak olduğundan bahseden Yiğit, projeyi seyirci ile buluşturmak için heyecanlandıklarını söylüyor.