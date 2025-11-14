Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Netflix, "Oyun Gecesi" Özelliğini Tanıttı: Televizyonunuzdan Bilgisayar ya da Konsol Olmadan Oyun Oynayacaksınız!

Netflix "Oyun Gecesi" özelliğini resmen tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların televizyondan oyun oynamasına imkân tanıyacak.

Netflix, "Oyun Gecesi" Özelliğini Tanıttı: Televizyonunuzdan Bilgisayar ya da Konsol Olmadan Oyun Oynayacaksınız!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, oyunlar konusunda da hamlelerini iyice artırmaya başlamıştı. Bir süredir şirketin mobil oyunlardan daha fazlasını sunmayı planlayacağı, televizyonlara oyunlar getireceği konuşuluyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi.

Netflix, “Oyun Gecesi” ismini verdiği yeni özelliğini resmen duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların televizyonlarından oyunlar oynamalarına olanak tanıyor. Bu oyunları oynarken telefonlarını da kontrolcü olarak kullanmalarını sağlıyor.

Arkadaşlarınızla Netflix’ten oyun geceleri düzenleyebilirsiniz

Yeni özellik, daha çok arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlar için getirilen bir özellik diyebiliriz. Masa oyunu gecelerini Netflix’e taşıyor. Zaten sunulan oyunlar arasında da masa oyunları mevcut. Direkt TV uygulamasına eklenen oyunlar bölümünden yeni oyunlara ulaşmanız mümkün.

Netflix, bu özellikle birlikte birçok oyunu da TV için kullanıma sundu. Bunlar arasında Boggle Party, Lego Party, Party Crashers: Fool Your Friends, Pictionary: Game Night, and Tetris Time Warp gibi yapımlar var. Ayrıca çok sevilen gizem filmi serisi Knives Out’ın oyunu Dead Man's Party: A Knives Out Game’e de erişebiliyorsunuz.

Daha fazla mobil oyun da ekleniyor

Bunlar dışında şirket, mobil oyunlar konusunda da büyük hamleler yapacağını açıkladı. Netflix’in mobil oyun kısmına, Red Dead Redemption gelecek. Kullanıcılar telefonlarından Red Dead Redemption'ı deneyimleyebilecekler. Onun dışında WWE 2K25: Netflix Edition, Lego Duplo World, Barbie Color Creations, Paw Patrol Academy, and Toca Boca Hair Salon 4 gibi yapımlar kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Netflix Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim