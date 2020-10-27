Netflix’in yapımcılığını üstlendiği ve Sarah Paulson’un başrolünde oynadığı Ratched dizisi, uzun zamandır Netflix’te en popüler 10 yapım arasındaydı. Ryan Murphy gibi usta bir ismin yönetmenliğindeki bu dizi, psikoloji, dram ve gerilim konusunda seyirciyi bir hayli tatmin etti.
İlk bölümden son bölümün son dakikasına kadar pür dikkat izlenilen bu dizi, bir çırpıda bitirilecek dizilerin arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da insanlar dizi bittiği anda Ratched tarzı dizi arayışına giriyor. Biz de sizler için Ratched benzeri 10 dizi önerisinde bulunmak istedik.
Ratched benzeri 11 dizi:
- Killing Eve
- The Act
- Castle Rock
- Mindhunter
- You
- American Horror Story
- Hollywood
- High Seas (Alta Mar)
- Sharp Objects
- The Politician
- Nip Tuck
Killing Eve
- Yayın: 2018 - Halen
- Tür: Aksiyon, dram, macera
- IMDB: 8,3
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw
Bünyesinde hem cesur maceraları hem de kara mizahı bulunduran Killing Eve, eski bir suikastçı olan Villanelle ve MI6 ajanı Eve’in etrafında dönüyor. Dizinin İlk bölümlerinde bu birbirinden tamamen farklı karakterlerin karakterin hayatları birbirine paralel olarak anlatılıyor ve yaşanılan bir takım olay sonucu ikisinin yolları kesişiyor. Dizinin Ratched’a benzer noktaları ise karakterlerin ve yaşanan olayların biraz da olsa absürt olması ve genel olarak dizinin sahip olduğu ton diyebiliriz.
The Act
- Yayın: 2019 - Halen
- Tür: Biyografi, dram, polisiye
- IMDB: 8,0
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Patricia Arquette, Joey King, AnnaSophia Robb
The Act, izlerken seyirciyi gerim gerim gerecek, böyle insanlar nasıl olabilir dedirtecek türden bir dizi. Gerçek olaylardan esinlenilmiş bu yapım, bir mini dizi tadında ve toplamda 8 bölümden oluşuyor. The Act, Amerika’da yaşanan Katrina Kasırgası sonrasında her şeyini kaybeden bir anne ve bakıma muhtaç kızının arasındaki toksik ilişkiyi anlatıyor.
Castle Rock
- Yayın: 2018 - Halen
- Tür: Dram, fantastik, korku
- IMDB: 7,6
- Rotten Tomatoes: %80
- Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan
Castle Rock, Stephen King’in yarattığı kurgusal evreni Maine'den uyarlanmış psikolojik bir antoloji dizisi. Dizi, çocukken 11 gün boyunca kayıp olan ve nerede ne yaptığı asla öğrenilemeyen Henry Deaver’ın yetişkin yıllarını konu alıyor. Savunma vekili olan Henry’nin adı, hapishanede asla konuşmayan azılı bir suçlu tarafından anıldıktan sonra tüm halk bir şekilde Henry’den şüphelenmeye başlıyor ve Henry’nin çocukken 11 gün boyunca nerede olduğu bir bir çözülüyor.
Mindhunter
- Yayın: 2017 - 2019
- Tür: Polisiye, dram, gerilim
- IMDB: 8,6
- Rotten Tomatoes: %57
- Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv
Mindhunter, bir polisiye dizisi olsa da bugüne kadar alışkın olduğumuz dizilere pek benzemiyor. 1970’li yıllarda potansiyel katillerin ve tecavüzcülerin profillerini çıkarmaya çalışan iki FBI ajanı, bu sayede hem olası suçların engellenebileğini hem de davaların daha kısa sürede çözülebileceğine inanır. Bu profilleri çıkarmak için de dünyada nam salmış en azılı katil mahkumlarla röportaj yapmaya koyulurlar.
You
- Yayın: 2018 - Halen
- Tür: Polisiye, dram, romantik
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %81
- Oyuncular: Penn Badgley, Ambyr Childers, Victoria Pedretti
Tıpkı Ratched gibi yine bir Netflix yapımı olan You, stalklamayı en üst düzeylerde gösteren başarılı bir psikoloji dizisi. New York’ta bir kitapçı olan Joe’nin dükkanına bir gün Guinevere uğrar ve Joe bu kıza aşık olmakla kalmayıp, onu gerçek bir takıntı haline getirir. Bölümleri izledikçe bir insanın stalk konusunda ne kadar ileriye gidebildiğine hayretler ediyorsunuz.
American Horror Story
- Yayın: 2011 - Halen
- Tür: Dram, korku, gerilim
- IMDB: 8,0
- Oyuncular: Lady Gaga, Kathy Bates, Angela Bassett
Ratched dizisinin yönetmenliğini Ryan Murphy yapınca, yönetmenin başka bir başarılı yapımı American Horror Story’den bahsetmesek olmazdı. Her sezonunda farklı bir hikayeye yer veren American Horror Story, insanı gerdikçe geren ve bazen de korkudan titreten sahnelere sahip.
Dizi, her sezonda farklı bir hikaye işlediği için sezonlara dair bir spoiler vermek istemiyoruz. Ancak Ratched tarzında psikoloji ağırlıklı bir sezon arıyorsanız Asylum, Freak Show, Cult ve 1984 sezonlarını önerebiliriz.
Hollywood
- Yayın: 2020
- Tür: Dram
- IMDB: 7,6
- Rotten Tomatoes: %76
- Oyuncular: David Corenswet, Darren Criss, Laura Harrier
Tıpkı Ratched dizisinde olduğu gibi Hollywood da 1940’lı yıllarda geçiyor. Ryan Murphy yönetmenliğindeki bu dizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası kendine Hollywood’da yer edinmeye çalışan bir grup yönetmen ve oyuncu adayını konu alıyor. İsimlerini duyurabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan bu insanlar, Hollywood’un hiç bilinmeyen acımasızlıklarla dolu perde arkasıyla karşı karşıya kalıyor.
High Seas (Alta Mar)
- Yayın: 2019 - 2020
- Tür: Polisiye, dram, gizem
- IMDB: 6,8
- Oyuncular: Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva
İspanya yapımı bir dizi olan High Seas, suç ve gizem türünde dizi arayışında olanlara ilaç gibi gelecek türden. Dizinin ana dilinin İspanyolca olması da İngilizce yapımlar izlemekten sıkılmış insanlara birebir. Dizi, İspanya’dan Brezilya’ya giden lüks bir gemiye binen yolcuların yaşadıkları gizemli ve ruhani olayları konu alıyor.
Sharp Objects
- Yayın: 2018
- Tür: Polisiye, dram, gizemli
- IMDB: 8,2
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina
Hem psikolojik, hem de cinayet davasının çözüldüğü bir dizi olsun istiyorsanız Sharp Objects tam da size göre. Dizide sadece senaryonun değil, aynı zamanda kullanılan çekim tekniklerinin de bir hayli etkileyici olduğunu söylemeden geçmeyelim. Dizi, kasabada muhabirlik yapan Camilla’nın iki kızın cinayeti ile birlikte kendi geçmişini araştırmasını konu alıyor.
The Politician
- Yayın: 2019 - Halen
- Tür: Komedi, dram
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %81
- Oyuncular: Ben Platt, Zoey Deutch, Lucy Boynton
The Politician, küçüklüğünden beri A.B.D başkanı olmak isteyen ve son derece prestijli bir okul olan Santa Monica lisesinde okuyan Payton Hobart’ın hayatını anlatıyor. Payton, hayallerini gerçekleştirmek için Harvard’a gitmeden önce kendi lisesinde daha elzem sorunlarla baş etmek zorunda kalır ve başkan olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.
Nip Tuck
- Yayın: 2003 - 2010
- Tür: Dram
- IMDB: 7,6
- Rotten Tomatoes: %80
- Oyuncular: Dylan Walsh, Julian McMahon, Joely Richardson
Ratched benzeri dizi listemizin sonunda son derece uzun soluklu ve popüler olan Nip Tuck dizisi geliyor. Dizi, Sean McNamara ve Christian Troy adlı iki plastik cerrahının hem iş hem de özel hayatlarında yaşadığı ilginç ve psikolojik konuları ele alıyor. Toplamda 7 sezon süren Nip Tuck, işin içine hem tıp dünyasını hem de psikolojik dramı katan nadir dizilerden birisi.