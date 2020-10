Netflix'te yayınlanan ve beğenileri üzerine toplayan dizi Ratched, psikolojik gerilim ve dram konusunda son derece tatmin eden bir yapım olarak karşımıza çıktı. Bir solukta izlenen bu diziyi bitirdiğiniz zaman yine Ratched tarzı, keyifle izleyebileceğiniz bir dizi listesi oluşturduk.

Netflix’in yapımcılığını üstlendiği ve Sarah Paulson’un başrolünde oynadığı Ratched dizisi, uzun zamandır Netflix’te en popüler 10 yapım arasındaydı. Ryan Murphy gibi usta bir ismin yönetmenliğindeki bu dizi, psikoloji, dram ve gerilim konusunda seyirciyi bir hayli tatmin etti.

İlk bölümden son bölümün son dakikasına kadar pür dikkat izlenilen bu dizi, bir çırpıda bitirilecek dizilerin arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da insanlar dizi bittiği anda Ratched tarzı dizi arayışına giriyor. Biz de sizler için Ratched benzeri 10 dizi önerisinde bulunmak istedik.

Ratched benzeri 11 dizi:

Killing Eve

The Act

Castle Rock

Mindhunter

You

American Horror Story

Hollywood

High Seas (Alta Mar)

Sharp Objects

The Politician

Nip Tuck

Killing Eve

Yayın: 2018 - Halen

Tür: Aksiyon, dram, macera

IMDB: 8,3

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw

Bünyesinde hem cesur maceraları hem de kara mizahı bulunduran Killing Eve, eski bir suikastçı olan Villanelle ve MI6 ajanı Eve’in etrafında dönüyor. Dizinin İlk bölümlerinde bu birbirinden tamamen farklı karakterlerin karakterin hayatları birbirine paralel olarak anlatılıyor ve yaşanılan bir takım olay sonucu ikisinin yolları kesişiyor. Dizinin Ratched’a benzer noktaları ise karakterlerin ve yaşanan olayların biraz da olsa absürt olması ve genel olarak dizinin sahip olduğu ton diyebiliriz.

The Act

Yayın: 2019 - Halen

Tür: Biyografi, dram, polisiye

IMDB: 8,0

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Patricia Arquette, Joey King, AnnaSophia Robb

The Act, izlerken seyirciyi gerim gerim gerecek, böyle insanlar nasıl olabilir dedirtecek türden bir dizi. Gerçek olaylardan esinlenilmiş bu yapım, bir mini dizi tadında ve toplamda 8 bölümden oluşuyor. The Act, Amerika’da yaşanan Katrina Kasırgası sonrasında her şeyini kaybeden bir anne ve bakıma muhtaç kızının arasındaki toksik ilişkiyi anlatıyor.

Castle Rock

Yayın: 2018 - Halen

Tür: Dram, fantastik, korku

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan

Castle Rock, Stephen King’in yarattığı kurgusal evreni Maine'den uyarlanmış psikolojik bir antoloji dizisi. Dizi, çocukken 11 gün boyunca kayıp olan ve nerede ne yaptığı asla öğrenilemeyen Henry Deaver’ın yetişkin yıllarını konu alıyor. Savunma vekili olan Henry’nin adı, hapishanede asla konuşmayan azılı bir suçlu tarafından anıldıktan sonra tüm halk bir şekilde Henry’den şüphelenmeye başlıyor ve Henry’nin çocukken 11 gün boyunca nerede olduğu bir bir çözülüyor.

Mindhunter

Yayın: 2017 - 2019

Tür: Polisiye, dram, gerilim

IMDB: 8,6

Rotten Tomatoes: %57

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Mindhunter, bir polisiye dizisi olsa da bugüne kadar alışkın olduğumuz dizilere pek benzemiyor. 1970’li yıllarda potansiyel katillerin ve tecavüzcülerin profillerini çıkarmaya çalışan iki FBI ajanı, bu sayede hem olası suçların engellenebileğini hem de davaların daha kısa sürede çözülebileceğine inanır. Bu profilleri çıkarmak için de dünyada nam salmış en azılı katil mahkumlarla röportaj yapmaya koyulurlar.

You

Yayın: 2018 - Halen

Tür: Polisiye, dram, romantik

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Penn Badgley, Ambyr Childers, Victoria Pedretti

Tıpkı Ratched gibi yine bir Netflix yapımı olan You, stalklamayı en üst düzeylerde gösteren başarılı bir psikoloji dizisi. New York’ta bir kitapçı olan Joe’nin dükkanına bir gün Guinevere uğrar ve Joe bu kıza aşık olmakla kalmayıp, onu gerçek bir takıntı haline getirir. Bölümleri izledikçe bir insanın stalk konusunda ne kadar ileriye gidebildiğine hayretler ediyorsunuz.

American Horror Story

Yayın: 2011 - Halen

Tür: Dram, korku, gerilim

IMDB: 8,0

Oyuncular: Lady Gaga, Kathy Bates, Angela Bassett

Ratched dizisinin yönetmenliğini Ryan Murphy yapınca, yönetmenin başka bir başarılı yapımı American Horror Story’den bahsetmesek olmazdı. Her sezonunda farklı bir hikayeye yer veren American Horror Story, insanı gerdikçe geren ve bazen de korkudan titreten sahnelere sahip.

Dizi, her sezonda farklı bir hikaye işlediği için sezonlara dair bir spoiler vermek istemiyoruz. Ancak Ratched tarzında psikoloji ağırlıklı bir sezon arıyorsanız Asylum, Freak Show, Cult ve 1984 sezonlarını önerebiliriz.

Hollywood

Yayın: 2020

Tür: Dram

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: David Corenswet, Darren Criss, Laura Harrier

Tıpkı Ratched dizisinde olduğu gibi Hollywood da 1940’lı yıllarda geçiyor. Ryan Murphy yönetmenliğindeki bu dizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası kendine Hollywood’da yer edinmeye çalışan bir grup yönetmen ve oyuncu adayını konu alıyor. İsimlerini duyurabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan bu insanlar, Hollywood’un hiç bilinmeyen acımasızlıklarla dolu perde arkasıyla karşı karşıya kalıyor.

High Seas (Alta Mar)

Yayın: 2019 - 2020

Tür: Polisiye, dram, gizem

IMDB: 6,8

Oyuncular: Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva

İspanya yapımı bir dizi olan High Seas, suç ve gizem türünde dizi arayışında olanlara ilaç gibi gelecek türden. Dizinin ana dilinin İspanyolca olması da İngilizce yapımlar izlemekten sıkılmış insanlara birebir. Dizi, İspanya’dan Brezilya’ya giden lüks bir gemiye binen yolcuların yaşadıkları gizemli ve ruhani olayları konu alıyor.

Sharp Objects

Yayın: 2018

Tür: Polisiye, dram, gizemli

IMDB: 8,2

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina

Hem psikolojik, hem de cinayet davasının çözüldüğü bir dizi olsun istiyorsanız Sharp Objects tam da size göre. Dizide sadece senaryonun değil, aynı zamanda kullanılan çekim tekniklerinin de bir hayli etkileyici olduğunu söylemeden geçmeyelim. Dizi, kasabada muhabirlik yapan Camilla’nın iki kızın cinayeti ile birlikte kendi geçmişini araştırmasını konu alıyor.

The Politician

Yayın: 2019 - Halen

Tür: Komedi, dram

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Ben Platt, Zoey Deutch, Lucy Boynton

The Politician, küçüklüğünden beri A.B.D başkanı olmak isteyen ve son derece prestijli bir okul olan Santa Monica lisesinde okuyan Payton Hobart’ın hayatını anlatıyor. Payton, hayallerini gerçekleştirmek için Harvard’a gitmeden önce kendi lisesinde daha elzem sorunlarla baş etmek zorunda kalır ve başkan olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Nip Tuck

Yayın: 2003 - 2010

Tür: Dram

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Dylan Walsh, Julian McMahon, Joely Richardson

Ratched benzeri dizi listemizin sonunda son derece uzun soluklu ve popüler olan Nip Tuck dizisi geliyor. Dizi, Sean McNamara ve Christian Troy adlı iki plastik cerrahının hem iş hem de özel hayatlarında yaşadığı ilginç ve psikolojik konuları ele alıyor. Toplamda 7 sezon süren Nip Tuck, işin içine hem tıp dünyasını hem de psikolojik dramı katan nadir dizilerden birisi.