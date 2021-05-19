Netflix, Resident Evil serisinin en yeni halkası olacak Resident Evil: Infinite Darkness adlı anime dizisinin yayın tarihini duyurdu. Buna göre Netflix aboneleri, en yeni Resident Evil yapımı ile tanışmak için temmuz ayını beklemek zorundalar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın platformu Netflix, oyunlarıyla ayrı filmleriyle ayrı popülerlik yakalayan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Resident Evil evreninin video oyunlara dayanan yeni CG anime dizisi Resident Evil: Infinite Darkness'ın çıkış tarihini yayınladığı bir video ile duyurdu.

Resident Evil serisinin 8. oyunu olan Resident Evil Village, yalnızca bir ay önce yayınlandı ve Resident Evil hayranları daha markanın yeni oyununa doymadan anime dizisi ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Netflix'in duyurusuna göre Resident Evil: Infinite Darkness, 8 Temmuz Perşembe günü kütüphanedeki yerini alacak.

Japon yönetmen Eiichiro Hasumi'nin arkasında bulunduğu Resident Evil: Infinite Darkness'ın başrollerinde Leon S. Kennedy olarak Nick Apostolides, Claire Redfield olarak Stephanie Panisello, Jason olarak Ray Chase, Shen May olarak Jona Xiao, Patrick olarak Billy Kametz, Graham olarak Joe J. Thomas, Wilson olarak Doug Stone ve Ryan olarak Brad Venable yer alıyor.

Netflix, Resident Evil: Infinite Darkness hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

"Hayatta kalma temalı korku türü video oyunları için bir dönüm noktası olan Resident Evil serisi dünya çapında 110 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Bilgisayar destekli animasyon olarak dizi hâline getirilen ve seri tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyan bu dramada popüler karakterler Leon S. Kennedy ve Claire Redfield yer alıyor. Bu destansı eğlenceyi yepyeni ve bugüne kadarki en görkemli yorumuyla deneyimleme şansını kaçırmayın"

Resident Evil: Infinite Darkness fragmanı