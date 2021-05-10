Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil serisinin yeni ve ana oyun olarak sekizinci oyunu olan Resident Evil Village, 7 Mayıs itibariyle çıkışını yaptı. Merakla beklenen yeni Resident Evil oyunu, bugünkü inceleme konuğumuz.

Japonya merkezli video oyun geliştirici şirketi Capcom’un şüphesiz en popüler oyun serilerinden olan Resident Evil, yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip. Oldukça köklü geçmişe sahip olması ve yeni oyunlarının çıkmaya devam etmesi seriyi hala ayakta tutmayı başarıyor. Korku-gerilim ve hayatta kalma türünün en başarılı örneklerinden birisi olarak biliniyor.

Ayrıca Resident Evil serisnin hikayesi o kadar geniş ki serinin filmleri dahi yapıldı ve bir marka haline geldi. Bugünlerde ise ana oyunların yanında ilk oyunların Remake versiyonları da geliştiriliyor. Seri, her detayları ile günümüz şartlarına uyarlanıyor. Son üyesi Resident Evil Village ise yeniden yapımların yanına eklenen, modern bir korku oyunu olarak hayatımıza girdi.

Resident Evil serisinin dünden bugüne gelişimi, Village için beklentilerimizi nasıl etkiledi?

İlk oyunlarında sabit bir kamera açısını görmüş, Resident Evil 4 ile omuz arkası bir TPS bakış açısına geçiş yapmıştık. Omuz arkası TPS bakış açısı, günümüz TPS oyunlarının temelini attı. Ardından Resident Evil 7 için alınan karar ile FPS bakış açısına geçildi.

Açıkçası kişisel görüşümü belirtmem gerekirse FPS’ye geçiş kararını ben mantıklı buluyorum. Özlenen korku-gerilim hissiyatını Resident Evil 7 ile çok başarılı bir şekilde yansıttıklarını düşünüyorum. O yüzden bu oyunda da aynı bakış açısının kullanılması beni oyuna +1 beklenti ile başlattı. Yeni nesil grafikleri FPS bakış açısı ile birinci gözden görmek çok heyecan verici olmalıydı.

Resident Evil Village'e gelelim...

Piyasaya Sürülme Tarihi : 7 Mayıs 2021

: 7 Mayıs 2021 Seri : Resident Evil

: Resident Evil Geliştirici : Capcom

: Capcom Yayıncı : Capcom, Capcom USA

: Capcom, Capcom USA Platformlar : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, Stadia

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, Stadia İnceleme yapılan platform: Xbox Series S

Artılar:

Gizemli ve başarılı bir hikaye sunumu

Başarılı bir ana karakter

Akıcı bir oynanış sistemi

Mükemmel grafikler ve atmosfer

Tüccar sisteminin geri gelmesi

Oldukça estetik sinematik sahneler

Eksiler:

Boss savaşlarının mekaniksel olarak yetersiz olması

Kötü karakterlerin yeterince detaylı işlenememesi

Bulmacaların yeterince ilgi çekici ve detaylı olmaması

Başlamadan önce hatırlatmak isterim ki burada amacım spoilersız bir inceleme sunmaktır ancak incelemede cüzi miktarda ufak spoilerlar mevcut olabilir. Keyifli okumalar dilerim.

Ethan Winters’ın bitmeyen kabusu: Bir babanın çaresiz hikayesi

Resident Evil serisinin 25 yıllık süreçte pek çok akılda kalıcı ana karakterleri olmuştur. Her seride bizleri bir ana veya yan karaktere bağlamayı başaran Capcom, Resident Evil 7’de Ethan Winters’ın hikayesini başlatmıştı. Yepyeni bir hikayeyi anlatan Ethan Winters, yedinci oyunda Louisiana bölgesindeki Baker ailesinin korku dolu evinde karısı Mia’yı arıyor ve onu bu kabustan kurtarmaya çalışıyordu. Bu yolda yaşamadığı korkunç olay kalmayan Ethan’ın kabusu maalesef bu oyunda da bitmiyor ve her şey yine Ethan’ı buluyor.

Resident Evil Village’de de Ethan Winters’ın çaresiz ve korku dolu hikayesine tanık oluyoruz. İlk oyunda bir koca figürü olarak karşımıza çıkan Ethan, bu oyunda bir baba olarak karşımıza çıkıyor. Çaresiz dememe bakmayın Ethan’ın bu durumlardan ne kadar iyi kurtulduğunu biliyoruz. Bu oyunda da pek çok sıkıntılı durumda Ethan ile zorlu mücadelelere girişiyoruz.

Hikaye, Resident Evil 7’den 3 yıl sonra başlıyor. Mia ve kızı Rose ile her şeyi bir nebze de olsa geride bırakmış Ethan’ın başı yine derde giriyor ve kızı elinden alınıyor. Bir nebze dememin sebebi, Ethan 3 yıl önceki şoku hala atlatamamış durumda karşımıza çıkıyor. Spoiler vermek istemediğim için biraz sonraki kısmı üstünkörü geçeceğim ama hikayenin temeli bu şekilde. Gerisi çok spoiler olacaktır.

Chris Redfield’ın derdi ne?

Serinin popüler karakteri Chris Redfield, Ethan’ı ve Mia’yı Resident Evil 7’nin sonunda kurtarmıştı. Bu oyunda ise fragmanlarda da gördüğümüz üzere Chris, Ethan’ı korkunç bir maceranın içine sürüklüyor. Chris’ten beklenmeyecek bir hareket görüyoruz. Chris Redfield’ın bu gizemli ve korkunç hareketi oyunun hikayesinde oyuncuya tokat atan ilk kısım oluyor.

Chris, Ethan’ın kendisini çaresiz bir baba olarak bambaşka bir kabusun yaşandığı korkunç bir köyün ortasında bulmasını sağlıyor. Yapımcılar Chris’e hala büyük önem veriyor olmalı ki kapak fotoğrafında bile Chris’i görüyoruz. Peki Chris’in derdi ne? İşte bu sorunun cevabını oyunun hikayesinde ilerledikçe keşfediyoruz.

Oyun dünyasının yeni creepy karakterleriyle tanışıyoruz: Lady Dimitrescu ve kızları

Karakterlerden bahsetmişken fragmanlarda ve tüm oyun basınında gözümüze sokulan Lady Dimtirescu ve kızlarına da ufaktan değinelim. Öncelikle spoiler vermeden şunu söyleyebilirim ki Lady Dimitrescu, benim beklentimin çok daha aşağısında kalan bir kötü karakter oldu. Fragmanlarda o kadar gördük ki oyunun Dimitrescu ve Ethan etrafında şekilleneceğini sanmıştım ancak durum pek öyle değil. Evet uzun mu uzun boylu, uzun tırnakları ve korkunç kızlarıyla sizi korkutmayı başarıyor ancak yeterince sıkıntı yaratmıyor.

Bir oyunda benim için kötü karakterlerin içi dolu bir geçmişe sahip olması, hikayesinin iyi bir şekilde işlenmesi, karakterlerin ana karakterimize yeterince sıkıntı vermesi ve boss savaşlarında güçlü mü güçlü olması gerekir. Açıkçası ben hayal kırıklığına uğradım. Karakterler kısmında tekrar değineceğim ama çok daha iyi bir karakter işleyişi görmek isterdim. Bu kadar reklamın üstüne bu karakterin bu kadar zayıf kalmasını beklemiyordum.

En büyük yardımcımız Tüccar Duke:

Resident Evil 4’ün efsane karakterleri kimler diye sorsam alacağım cevapların arasında ‘’Merchant’’ yani tüccar karakteri mutlaka olacaktır. Resident Evil 4’te oldukça sevilen tüccar karakteri, ilginç replikleri ve oyuncuya sağladığı gelişim olanağı ile oyuncuların gönlünde taht kurmuştu.

Resident Evil Village’da tüccar geri dönüyor ama aynı karakter değil. Bu oyunda bize Duke isimli bir tüccar eşlik ediyor. Oradan oraya gezip duruyor ve kritik anlarda en büyük yardımcımız oluyor. Duke, bize köyde neler döndüğünün de az buz bilgisini veriyor ve yardımcı oluyor. Duke’a bulduğunuz ganimetleri ‘’Lei’’ para birimiyle satabiliyorsunuz.

Oyun içinde düşman öldürdükçe Lei kazanabilirsiniz. Duke, size mermi, yeni ekipman, yeni silah ve yardım malzemeleri satıyor. Bunun yanında silahlarınızı da Duke’tan geliştirebiliyorsunuz. Oyunun orta bölümünde ise yeni bir özellik açılıyor ve avladığınız hayvanlar veya garip yaratıklardan edindiğiniz etleri Duke’a vererek pasif özellikler kazanabiliyorsunuz. Duke karakteri, oynanış kısmına bize oldukça yardımcı oluyor. Duke’u çok sevdiğimi söyleyebilirim.

Karakter çeşitliliği ve gelişimleri yeterince iyi mi?

Karakterlerden başladık, genel bir özet yapıp bu kısmı bitirelim. Karakter çeşitliliği konusunda oyun bir eksiklik hissettirmiyor. Hikaye boyunca yeterince karakterle temasa geçiyorsunuz ancak gelişmeler konusunda olumlu bir şey söylemek pek mümkün değil.

Karakterlerin hikayesi gizemli olsa da iyi işlenemiyor. Oyun size sinematik atmosfer sunmaya odaklanıyor ve kötü karakterleri anlatmak için pek çaba sarf etmiyor. Tamamen ilgisiz kalmıyorsunuz, bazı sinematikler ve bulduğunuz notlarda karakterlerin hikayeleri anlatılıyor ancak daha iyi işlenebilirmiş diye düşünüyorum.

Resident Evil Village'de hikaye sunumu:

Kişisel olarak oyunlarda en çok dikkat ettiğim faktör hikaye sunumudur. Oyunun hikayesi ne kadar iyi olursa olsun başarılı bir sunum yapılmazsa hikayeye yazık edilmiş olur. En sevdiğim sunum ise gizemin giderek arttığı, ters köşelerin yoğun olduğu, oyuncuyu oyunda ilerledikçe daha da meraklandıran bir sunumdur. Ucu açık ve tam tamamlanmayan hikayeleri de sonradan araştırmayı ve teori üretmeyi sevdiğim için de bu tarz hikayeler çok hoşuma gidiyor. Resident Evil Village, tam bu anlattığımız özellikleri taşıyor.

Hikaye, size oyun boyunca bir çok kısımda tabiri caizse tokat atıyor. Ekran başında neler olduğunu anlamaya çalışan, kafası karışan ve yeni gizemler çözmeye çalışan çaresiz bir dedektife dönüşüyorsunuz. Karakterlerin gizeminin yavaş yavaş çözülmesi, bir yandan yeni gizemlerin ortaya çıkması derken oyun sizi hikayenin üzerinde mükemmel gezdiriyor. Akışa kendinizi bırakıyorsunuz ve hikayenin keyfini çıkarıyorsunuz. Hikaye her geçen dakika daha da gizemli oluyor ve sonunda da ucunu bir nevi açık bırakıyor.

Özlenen köy atmosferi, adı üstünde Village ile geri döndü:

Resident Evil Village, isminden de anlaşılacağı üzere bir köyde geçiyor. Köy atmosferini en çok Resident Evil 4’ten hatırlıyoruz. Oyuncuların oldukça hoşuna giden o köy atmosferi karlı versiyonuyla Resident Evil Village’da tekrar karşımıza çıkıyor. Köyde yer alan evler, kaleler, heykeller, tabelalar... Mükemmel ve gizem dolu bir köy ortamı oluşturmuş.

Köyde bir çok insanın geçmişte kullandığı evlere giriş yapabiliyoruz. Çeşitli notlarla insanların yaşadıklarını öğrenebiliyoruz ve her ev özenle tasarlanmış birbirinden özgün bir şekilde karşımıza çıkıyor. Uzun ve geniş tarlalar, büyük korkuluklar, değirmenler derken mükemmel bir köy atmosferi bizleri karşılıyor. Oyunun geçtiği mekanlar özenle tasarlanmış. Köy atmosferini tekrar deneyimlemek benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Biraz da oynanıştan bahsedelim.

Village'in "crafting" sistemi:

Resident Evil Village, güzel bir envanter ve crafting sistemi ile geliyor. Önceki oyunlardan da bildiğimiz üzere eşyaları dik ve yan olarak koyabiliyorsunuz. Envanter düzenlemesi her Resident Evil oyununda olduğu gibi bu oyunda da oldukça önemli. Oyuncuya kolaylık sağlayan bir diğer özellik ise Crafting sistemi.

Oyunda gezerken pek çok yerde malzeme buluyorsunuz. Farklı mekanik parçalar veya bitki parçası bulabiliyorsunuz. Bunlar belli bir sayıya ulaşınca crafting sistemi size üretebileceğiniz ilk yardım şişesi, mermi, bomba gibi eşyaları gösteriyor ve üstüne tıklayarak hızlıca craft edebiliyorsunuz. Bu sistem, oyuncuyu elle kombine etmekten kurtarıyor ve sizin tek yapmanız gereken malzeme toplayıp malzemeleriniz yeterli sayıya ulaştığında crafting sekmesinden istediğiniz ürünü üretmek.

Silahlar ve çatışma mekaniği:

Oyunda silahlar oldukça güzel ama bazıları pek işlevli olmayabiliyor. Örneğin bence çok fazla tabanca var. Evet silah çeşitliliği olması iyi bir şey gibi ama tek bir tabanca ile de devam edilebiliyor. Pek fazla tabanca değiştirme ihtiyacı duymuyorsunuz, ancak bu kişiden kişiye değişebilir. Çeşitlilik olarak tabanca, pompalı, keskin nişancı tüfeği, bomba atar gibi pek çok silah oyunda mevcut. Çatışma mekaniğine gelecek olursak düşmanlar bazen karşınıza tek tek çıkarken bazen Resident Evil 4’te olduğu gibi grup grup geliyor.

Yeri geldiğinde gerilim hissi sağlanırken; yeri geldiğinde de yoğun aksiyon yaşayabiliyorsunuz. Düşmanları öldürmek için kafalarına nişan almak gerekiyor ve öldürmek çok da kolay değil. Düşmanlar bazen çok atik olabiliyor ve işinizi zorlaştırabiliyor ancak bir kere mekaniği öğrendiğiniz mi sonuna kadar gidebilirsiniz. Buradan oynanışta zayıf bulduğum boss savaşlarına bağlanmak istiyorum.

Havalı ama yetersiz boss savaşları:

Resident Evil serisinde boss savaşlarının oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Capcom, bana göre boss savaşlarını gerçekten çok iyi yapıyor. Özellikle sinematik açıdan çok estetik işler ortaya koyduğun söyleyebilirim. Resident Evil Village’ın grafiklerinin oldukça iyi olması sebebiyle bu sinemati estetiklik bu oyunda da karşımıza çıkıyor. Burada gerçekten havalı ve sinematik açıdan etkileyici boss savaşları tasarlandığını söyleyebilirim. Abartılmış uzuvlar, müzikler, replikler derken mükemmel bir boss savaşı atmosferi yakalamışlar.

Bunların yanında savaşların mekaniği bana yetersiz geldi. Zorlukla bağımsız bir şekilde bosslar çok fazla beklenmedik hareket yapmıyor ve vurulacak yerleri çok belli. Tek yapmanız gereken zamanında bossun vuruş alanından kaçmak ve elinizdeki tüm mühimmatı kullanarak doğru yere saldırı yapmanız. Oyun sizi bu konuda hiç mi hiç zorlamıyor. Bosslar, yapay zeka olarak yetersiz gibi ancak dediğim gibi sinematik olarak harika.

Kayda değer düşman çeşitliliği:

Düşman çeşitliliği, oyuncunun oyuna bağlı kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi. Oyunda sürekli benzer düşmanlarla karşılaşmanız sinir bozucu ve sıkıcı olabilir. Resident Evil Village, bu konuda oldukça hassas davranmış ve farklı düşman tiplerini karşımıza çıkarmış.

Oyunda kurtadam-zombi benzeri düşmanlarımızın yanında uçan kuş benzeri yaratıklar, insansı mekanik robotlar ve zırhlı halleri bulunuyor. Oyunda ilerledikçe yeni düşman tiplerini görüyorsunuz. Genel sayı itibariyle çok fazla çeşit olmasa da oyunun uzunluğuna uygun yedirilmiş farklı düşman tipleri ilerledikçe sizleri karşılıyor.

Oyunun dünyasına kıyasla bulmacalar biraz basit kalmış durumda:

Bulmacalar, Resident Evil serisinin temel oynanış öğelerinden birisi. Kolay veya zor olabilen bu bulmacalardan bu oyunda da yer alıyor ancak genel olarak bulmaca sayısı oldukça az ve basit bulmacalara yer verilmiş. Bu oyunda yapmanız gerekenler çok açık ve genelde tüm bulmacaları tek seferde detaylıca düşünmeden çözebilirsiniz.

Oynanışın bazı bölümleri neredeyse sadece ufak bulmacalardan oluşurken; bazı bölümleri ise yoğun aksiyon ve gerilim dolu açık veya kapalı alan gezilerinden oluşuyor. Oynanış keşif, aksiyon ve bulmaca öğelerinin karışımından oluşuyor ancak bulmacalar daha zor ve ilgi çekici olabilirdi diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz, yorumlar kısmına fikirlerinizi alırız :)

Oyun kısmi bir açık dünyaya sahip:

Resident Evil Village, kısmi bir açık dünyaya sahip. Özellikle köyde gezinebileceğiniz, keşfedebileceğiniz oldukça fazla yer bulunuyor. Görev yerine gitmeden köydeki neredeyse tüm evleri gezebilir, oralarda yer alan notları bulabilir, çevredeki hazinelere göz atabilir, avcılık yapabilir ve hazine kazanmak için mini bosslar kesebilirsiniz. Bunların dışında bazı yerlerde özel bulmacalar çözebilir ve save noktalarında manuel save alabilirsiniz. Kısmi olsa da oyun size bir açık dünya sunuyor ve bu oldukça tatmin edici bir özellik.

Yükleme süreleri ve yeni nesil oyun performansı:

Oynanış kısmını sonlandırırken oldukça hoşuma giden bir özelliği paylaşmak istiyorum. Oyunu yeni nesil konsol olan Xbox Series S konsolunda oynadım ve şunu söyleyebilirim ki oyuna girişim aşırı hızlı gerçekleşti. Kayıtlarınız çok hızlı yüklenebiliyor ve oyun içi herhangi bir yükleme sekansı ile karşılaşmadım.

üOyun tamamen sinematik olarak ilerliyor ve o sırada yükleme yapıyor olsa dahi hiçbir bekleme durumu ile karşı karşıya kalmıyorsunuz. Performans noktasında ise söylenenlere göre PlayStation 5 konsolunda açık alanlarda bazen 30 FPS’ye kadar düştüğü görülmüş ama ben Xbox konsolumda buna rastlamadım. Oyun gerçekten yeni nesil için mükemmel optimize edilmiş.

Grafikler ve atmosfer

Resident Evil Village, grafik ve atmosfer olarak bizlere yeni nesil bir deneyim sunmayı başarmış. Ray Tracing destekli oyunun grafikleri oldukça üst düzeyde. Karakterler ve yaratıkların tüm fiziksel detayları, köydeki heykeller, evler, Dimitrescu kalesi gibi pek çok mekan çok özenli tasarlanmış ve doku kalitesi olarak çok üst düzeyde.

Oyunun bölüm tasarımları oldukça kaliteli yapılmış ve her bölümde sizi ilgili ana sokmayı başarıyor. Ufak jumpscareler ile sürekli gerilimi sağlayabiliyor. Her bölüm oyuncuyu birbirinden farklı ve özgün bir atmosfer içine sokuyor. FPS bakış açısıyla da oynanmasının bir artısı olarak çevreyi oldukça kaliteli detaylarıyla keşfedebiliyorsunuz.

Gerilimi tavan yapan ses ve müzikler...

Capcom, ses ve müzik konusunda oldukça başarılı işlere imza atıyor. Oyunun ana tema ve bölümlerde kullandığı müzikler ve ses efektleri oldukça başarılı. Sizi anın içinde tutuyor ve asla rahatsız etmiyor. Gerektiği yerde gerekli ses çalışmaları başarılı bir şekilde yapılmış. Aksiyon veya gerilim sahnelerinde uyumlu ses-müzik kullanımı ile oyun deneyimine büyük katkı sağlandığını düşünüyorum. Yukarıdaki videodan oyunun end credits müziğini dinleyebilirsiniz.

Resident Evil Village oynanış süresi: Kaç saatte bitiyor bu oyun?

Son olarak oyun uzunluğundan bahsetmek istiyorum. Resident Evil Village, çok uzun süren bir oyun değil ancak oyunu bitirdiğinizde kısa olduğu için şikayet etmiyorsunuz. Oyun uzunluğunun dengeli olması oldukça önemli. Gereksiz kısa veya gereksiz uzun bir oyun oyuncuyu oyundan soğutabilir. Howlongtobeat verilerine göre oyunun ana hikayesi ortalama 8 saat 20 dakika sürüyor. Oyundaki her şeyi eksiksiz yapmaya çalışan ‘’Completionist’’ bir oyuncuysanız 15 saate kadar uzayabilir. Ekstra içeriklerle de vakit geçirmek isterseniz maksimum 20 saate çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Oyun uzunluğu bence oldukça optimum.

Sonuç: Ufak eksiklere rağmen serinin en başarılı oyunlarından birisi...

Artı ve eksileri verdikten sonra sonuç kısmımız ile incelememizi bitirebiliriz. Resident Evil Village, serinin geldiği noktada özellikle Resident Evil 7 ile başlayan yeni hikayeyi çok güzel bir şekilde devam ettirmiş ve yeni nesilde başarılı bir oyun deneyimi yaşatmayı sağlayan bir oyun olmuş. Ufak eksikliklerin dışında oldukça yeterli oynanışı, giderek artan gizemi ile sunduğu meraklandırıcı hikayesi vs.derken serinin dikkat çekici oyunlarından birisi olmayı benim gözümde başardı.

Sizler de oyun ve inceleme hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.