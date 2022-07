Netflix’te Yer Alan Unutulmaz 10 Romantik Film

Netflix Türkiye’de her ne kadar bazı filmler yer almasa ve bu üzücü bir durum olsa da içerisinde yine de tonla film mevcut. Eğer canınız biraz romantizm çektiyse, sizi bu hazırladığımız duygusal romantik film listemize alalım.

Netflix'in en iyi yanı, aradığınız filmleri anında bulmanızı sağlayıp memnuniyet sunması desek yanlış olmaz. Tam olarak o anda havasında olduğunuz film türünü bulduğunuzda gerçekten çok iyi hissettiriyor.

Tek başınıza, sevgilinizle veya istediğiniz kişiyle bir romantik film izleme dürtüsü hissettiğinizde de Netflix sadece bunu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda size aradığınız romantizmin türlü türlü lezzetlerini de sunuyor. Netflix'teki en iyi romantik filmler listemizde romantik komediler, ağlatan dramalar, gençlik filmleri, klasikler ve birçok farklı duygusal filmi bir araya getirdik.

Duygu seli yaşayacağınız Netflix romantik filmleri:

Klasik bir ev sahibi-hizmetçi hikâyesi: Spanglish

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Adam Sandler, Tea Leoni, Paz Vega

IMDb: 6,4

Süre: 2 Saat 11 Dakika

Zengin bir çift olan Deborah ve John Clasky’nin Los Angeles’taki evlerinde temizlik işine giren Meksikalı göçmen Flor Moreno, bekar bir annedir. Flor’un kızı, onun evdeki işlerini aksattığını zengin işverenlerine itiraf eder ve Deborah onları birlikte yaşamaya davet eder. Ancak farklı kültürler aynı çatı altında birleşince John ve Flor’un arasında kıvılcımlar uçuşmaya başlar.

Arkadaşlığı bir üst boyuta taşımak: Friends with Benefits

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Mila Kunis, Justin Timberlake

IMDb: 6,5

Süre: 1 saat 49 dakika

New Yorklu işveren Jamie, Los Angeles’tan gelen arkadaşı Dylan’ı GQ dergisinin New York ofisinde çalışmaya ikna eder. Arkadaşlıkları güzel ilerleyen ikili, bu ilişkiyi bozmadan sadece eğlenmek adına yatmaya karar veriler. Ancak işin içine cinsellik girince durumlar bir hayli karışır.

Friends With Benefits’in Laciverti: No Strings Attached

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Natalie Portman, Ashton Kutcher

IMDb: 6,2

Süre: 1 saat 48 dakika

Bir dönem internetin her yerinde gördüğümüz ‘Gitmek zorunda mısın?’ caps’inin menşei olan Natalie Portman’lı No Strings Attached filmi bir adam ve kadının ilişkilerini sadece ‘fiziksel’ tutmaya çalışırken aslında daha fazlasını istediklerini öğrenmesini anlatıyor.

Romantikliğe fantastiklik katarsak ne olur: Stardust

Tür: Macera, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller, Ian McKellen

IMDb: 7,6

Süre: 2 saat 7 dakika

Neil Gaiman'ın aynı adlı romanından uyarlanan Stardust, yıldızların insan biçiminde dünyaya çarptığı, uzay korsanlarının havada gezindiği ve monarşinin hayaletlerinin kardeş katli ile uğraştığı bir fantezi diyarında geçen tuhaf, büyülü ve fantastik bir maceradır. Romantizme fantastik açıdan yaklaşan nadir filmlerden olduğundan izlemenizi tavsiye ederiz.

Oscar ödüllü: Marriage Story

Tür: Dram, Komedi, Romantik

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Azhy Robertson

IMDb: 7,9

Süre: 2 saat 17 dakika

Marriage Story, sizleri derbeder edecek bir hikâye. Film sadece 2019’un en iyi filmlerinden biri olmakla kalmayıp Noah Baumbach’ın şimdiye kadar ki en iyi filmi olarak anılıyor. Adam Driver’ın başarılı tiyatro yönetmeni ve Scarlett Johansonn’un yine başarılı aktris rolleri, bu çiftin ayrılık hikâyesini derin bir şekilde perçinliyor.

Londra’da geçen bir aşk hikâyesi: Been So Long

Tür: Dram, Müzikal, Romantik

Oyuncular: Michaela Coel, Arinze Kene

IMDb: 5,5

Süre: 1 saat 40 dakika

Been So Long filminde Michaela Coel, Londra’da yaşayan ve beklenmedik bir şekilde sorunlu geçmişinin gölgesinde yaşayan bir adama âşık olan, kendini işine adamış bekar bir anne olan Simone’u canlandırıyor. Yarı müzikal yarı romantik olan Netflix Orijinal filmi, hayatın karmaşasında aşkı bulmanın çok güzel bir tasviri.

Stephen Hawking’in eşiyle olan romantik hikâyesi: The Theory of Everything

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones

IMDb: 7,7

Süre: 2 saat 3 dakika

The Theory of Everything, merhum Stephen Hawking (Eddie Redmayne) ve ilk karısı Jane Hawking'in (Felicity Jones) zorlu ama bir o kadar da güzel aşk hikayesini anlatıyor.

Bilim-kurgu ve romantizmin en iyi temsilcisi: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

07-QBnEkgXU

Tür: Dram, Romantik, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

IMDb: 8,3

Süre: 1 saat 48 dakika

Yılların efsanesi, Türkçeye çevrilmiş ismiyle en büyük spoiler olma niteliği taşıyan ve eskimeyen Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan), ilişkileri kötüye giden bir çiftin birbirlerinin hafızalarından silinmek için tıbbi bir prosedürden geçmesini ve sonrasında olanları anlatıyor.

Sevgilisinin kalbi için onun eski sevgilileriyle savaşan genç adam: Scott Pilgrim vs. The World

Tür: Aksiyon, Fantastik, Komedi

Oyuncular: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick

IMDb: 7,5

Süre: 1 saat 52 dakika

Toronto’nun sihirle donatılmış bir gerçeklikteki halinde geçen Scott Pilgrim vs. The World, genç bir adamın sevgilisinin kalbini kazanmak için onun kötücül 7 eski sevgilisini tek tek yenmek adına çıktığı yolu anlatıyor. Oldukça eğlenceli olan bu filmde romantizmin eğlenceli bir halini buluyorsunuz.

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin

IMDb: 6,8

Süre: 1 saat 39 dakika

Hayallerinizdeki çekici, kibar, komik ve düşünceli kadını bulduğunuzu ama onun her sabah hafızasını kaybederek uyandığını hayal edin. Hayali bile kötü olan bu durumu listemizin son sırasındaki filmde Adam Sandler’ın canlandırdığı Henry Roth ve drew Barrymore’un canlandırdığı Lucy Whitmore karakteri komik bir şekilde yaşıyor.

Böylelikle Netflix’te bulabileceğiniz romantik filmleri derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.