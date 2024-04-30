Netflix, 1994'te hayatını kaybeden ikonik Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın hayatına odaklanan yeni mini dizisi Senna'nın tanıtım fragmanını yayımladı.

Her türden film, dizi ve belgeselleriyle karşımıza çıkan Netflix, Formula 1 temalı içerikleriyle de beğeni topluyordu. Platform, şimdi de F1 hayranlarının büyük merakla beklediği “Senna” isimli mini diziden ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu.

Senna isimli dizi, efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna’yı anlatacak. Fragmandan, dizide nelerle karşılaşacağımıza göz atabiliyoruz. Aynı zamanda Senna’nın ikonik 1991 Brezilya GP zaferi de yer alıyor.

Senna fragmanı

Senna konusu

Dizi, 3 kez dünya şampiyonluğu kazanan ve tarihin en iyi Formula 1 pilotları arasında gösterilen Brezilyalı Ayrton Senna’nın hayatını konu edinecek. Senna, 1 Mayıs 1994 tarihindeki San Marino Grand Prix’sinde gerçekleşen kaza sonucu yalnızca 34 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Senna kadrosu

Ayrton Senna’yı, Brezilyalı aktör Gabriel Leone canlandıracak. Leone’nin yanı sıra Matt Mella, Johannes Heinrichs, Joe Hurst, Steven Mackintosh, Kaya Scodelario gibi isimler de var. Dizinin yaratıcılığını ise Vicente Amorim üstleniyor.

Senna çıkış tarihi

Mini dizinin tam çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak Netflix, 2024 içinde kullanıcılarla buluşacağını söylüyor. Senna’nın 6 bölümden oluşacağını da ekleyelim.