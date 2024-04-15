Netflix'in başrolünde Serenay Sarıkaya bulunan yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı ve yayım tarihi belli oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix, Serenay Sarıkaya'nın baş rolda yer alacağı yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin vizyon tarihini ve diğer detayları açıkladı. Oldukça dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapan dizi Ece Yörenç imzası taşıyor.

Tansiyonu yüksek bir aşk hikayesi olacağı ifade edilen Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'ya Metin Akdülger, Bade İşçil, Boran Kuzum gibi popüler isimler eşlik edecek. Bertan Başaran yönetmenliğinde hayata geçen dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken senaryosunu Ayşe Özyılmazel ve Özgür Taylan kaleme aldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti ilk tanıtım fragmanı:

Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncuları

Serenay Sarıkaya

Metin Akdülger

Hakan Kurtaş

Boran Kuzum

Ahmet Rıfat Şungar

Meriç Aral

Bade İşçil

Esra Ruşan

Efe Tunçer

Kamil Güler

Cem Güler

Zeynep Tuğçe Bayat

Gülcan Arslan

Bilgi Aydoğmuş

Nil Sude Albayrak

Sümeyra Koç

Yakup Selim Bağçiçek

Melih Pamukçu

Perihan Savaş

Laçin Ceylan

Ege Aydan

Selçuk Borak

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

Kimler Geldi Kimler Geçti yayım tarihi

Netflix'in yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta Türkiye ve dünyada tüm bölümleriyle yayımda olacak.