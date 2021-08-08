SpaceX, Gökyüzünde Reklam Yayınlanmasına Vesile Olacak

Gökyüzünde reklam yayını yapmayı planlayan bir startup şirketi, SpaceX ile ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Yörüngeye gönderilmesi planlanan uydu, yeterli ücret ödeyen herkesin istediği içeriği gökyüzünde yayınlamasını sağlayacak.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay ulaşım şirketi SpaceX, tüm zamanların en uçuk reklam projesi için Kanadalı bir startup projesiyle ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Söz konusu proje, markaların adını basbayağı gökyüzüne taşıyacak.

Geometric Energy Corporation (GEC)’ın ortak kurucusu ve CEO’su Samuel Reid, yörüngeye bir reklam uydusu göndermek üzere SpaceX’le ortaklık kurulacağını duyurdu. CubeSat adındaki uydu, Reid’in ifadelerine göre Coca-Cola ve Pepsi gibi markaların gökyüzündeki savaşına araç olacak.

Parayı verenin logosu göğe çıkacak

Geometric Energy Corporation’ın SpaceX desteğiyle uzaya göndermeyi planladığı CubeSat uydusu, üzerinde dev bir ekran barındıracak. İnsanlar da ücret karşılığında reklamlarını bu uyduya gönderebilecek. Şirketlerin logoları, gözden kaçmayan bir şekilde, gökyüzünde Ay gibi parlayacak.

Uyduya reklam verme şansı yakalamak için yapılması gereken ise basit: Diğer taliplerden daha yüksek ücret teklifi vermek. Belli süre için en yüksek ücreti verdiği takdirde herkes, CubeSat’a reklam verebilecek. Bu olanağın neden olabileceği ufak sorunları CEO Reid, şu sözlerle açıklıyor: “Reklam olarak logolarını uyduya koymak isteyen şirketler olabilir. Ya da daha kişisel ya da sanatsal girişimlerde bulunulabilir. Belki de Pepsi ve Coca-Cola logolarını CubeSat’a vermek için yarışa girebilir. Herkesin uzaya erişim sağlayabilmesini sağlayan ve merkeziyetsiz katılımı destekleyen bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Umarım insanlar ofansif, uygunsuz ve aşağılayıcı içerikler paylaşmak için paralarını harcamaz.”

Yayınlanacak reklamın zamanını, parlaklık seviyesini, rengini ve görüneceği bölgeyi belirlemek için bazı ‘token’lar kullanılacak. Reid’in planlarına göre bir süre sonra müşteriler, Dogecoin’le bu alışverişlerini yapabilecekler. Peki insanlar reklamların olmadığı tek yer olan gökyüzünde de logo ve slogan görmek isteyecekler mi, orasını şimdilik bilemiyoruz.