Bazı durumlarda hesap şifrelerimizi arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz ancak bu iyi niyetimizin suistimal edildiği durumlar da meydana gelebiliyor. Eğer siz de bunun benzeri bir durumla karşı karşıyaysanız haberimizde bu sorunu çözmenin yöntemini bulabilirsiniz.

Netflix kullanıcıları için uygulamayı açtıklarında siyah bir ekran üzerindeki “Hesabı çok kişi kullanıyor” yazısını görmekten daha kötü bir durum olmasa gerek. Böyle bir durumla karşılaştığınızda aklınıza hemen tüm arkadaşlarınızın şifrelerinize eriştiği gelebilir ancak o kişileri bulmak yerine yapabileceğiniz çok daha kolay yöntemler mevcut.

Bugünkü haberimizde hesabınıza sizden habersiz girmiş olan kullanıcılardan nasıl kurtulabileceğinizi inceleyeceğiz.

Netflix

Netflix ana sayfasında sağ üstte bulunan “Hesap” kısmına girin. “Ayarlar” kısmından “Tüm cihazlardan çıkış yap” seçeneğini seçin. Kendi cihazınızdaki hesaptan da çıkış yapmak isteyip istemediğiniz size sorulacak. Onayladıktan sonra bu işlem sekiz saate kadar sürebilir. Bu süre zarfında hesap şifrenizi değiştirin. Tüm işlem tamamlandıktan sonra Netflix hesabınız ücretsiz bir yazlık sinema olmaktan çıkıp sadece sizin kullanabildiğiniz bir dizi platformuna dönecektir.

Spotify

Ana sayfada bulunan “Profil”e tıkladıktan sonra “Hesap” sekmesine gidin. Hesap özetinizi göreceğiniz bu sayfanın alt kısmında “Her yerden çıkış yap” seçeneğini göreceksiniz. Uygulama direkt olarak hesabınızı kapatacak. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirip müzik zevkinize devam edebilirsiniz.

Instagram

Mobil bir cihazda profilinize girin ve “Ayarlar” sekmesindeki “Şifre” seçeneğine tıklayın. Buraya mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin. Değişiklikleri kaydettikten sonra hesabınıza giriş yapan herkes otomatik olarak çıkış yapmaya zorlanacak.

Facebook

“Ayarlar” sekmesinde bulunan “Güvenlik ve Giriş” seçeneğine tıkladığınızda “Giriş Yaptığın Yerler” şeklinde bir seçenek belirecektir. Eğer belirli bir cihazdan çıkış yapmak istiyorsanız üç noktaya tıklayıp “Sen değil misin?” seçeneğine tıklayın. Tüm hesaplardan çıkmak istiyorsanız da “Tüm Oturumlardan Çıkış Yap” seçeneğine basın. Tüm bu adımları uyguladıktan sonra şifrenizi değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

Hesabınıza izinsiz giriş sağlayanları engellemenize yardımcı olacak yöntemleri derlediğimiz haberimizin sonuna geldik. Hesaplarınızın güvenliği konusunda bu adımları uyguladıktan sonra ekstra bir önlem olarak iki aşamalı kimlik doğrulaması özelliğini de etkinleştirmenizi öneririz.