Yabancı ülkelerden sonra Türkiye de Facebook hakkında bir inceleme başlattı. Gizlilik ihlali konusunda şüpheler oluşturan sosyal medya ağı Türk yetkililer tarafından incelenecek.

Son gelişmelere göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Türkiye’de son derece yaygın olan Facebook’a çok yönlü inceleme başlattıklarını belirtti. Bilir “Özel komisyon kuruldu. Biz bilgilerimizi sosyal medya kuruluşlarına açık rızamızla vermiş olabiliriz. Veriler amaç dışı kullanılırsa bunun adı veri istismarı olur” dedi. Bilir aynı zamanda böyle bir durumun tespiti halinde 1 milyon 200 bin liraya kadar idari para cezasının uygulanabileceğini belirtti.

Son zamanlarda WhatsApp’ta parmak izi gibi önlemlerin alınacağı söylenmişti. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimiyle buluşan Bilir, güvenlik önlemleri olarak parmak izi, yüz tanıma, avuç okuma ve retina gibi uygulamalara dikkat çekti. Bilir, parmak izinin biyometrik ve önemli bilgiler olduğunu belirtirken böyle veriler kaydedildiği takdirde silinmesinin çok zor olduğunu söyledi.

2018 yılının Nisan ayında başlatılan Facebook incelemesinden bahseden Bilir “Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz. Özel komisyon kuruldu. Diyelim, buraya bir resim ekledik. Amacım profil oluşturmak. Ancak oradaki resimlerden algoritmalarla bir profilleme yapılması doğru değil. Benim hakkımda 'ayın 15'inde alışveriş yapar, genelde takım giyer, taksit yaptırır' şeklinde profillemeye izin verilmiyor. Bunlar araştırılacak" açıklamasında bulundu.