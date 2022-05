Netflix'in Ryan Gosling ve Chris Evans gibi pek çok yıldız isme yer verdiği yeni aksiyon filmi The Gray Man'ın ilk fragmanı yayınlandı. Avengers serisinin yönetmenleri Russo kardeşlerin arkasında olduğu filmin çıkış tarihi de açıklandı.

Aksiyon filmi Red Notice ile büyük bir başarıya ulaşan Netflix, bir başka aksiyon filmiyle daha yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. The Gray Man ismini taşıyacak olan ve aynı şekilde yıldızların oluşturduğu bir kadroya yer veren filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanla birlikte filmin yayın tarihi de açıklandı.

Aksiyonun bol olacağı yeni Netflix filmi The Gray Man, Sierra Six isimli CIA mensubunun ajans hakkındaki bazı gerçekleri öğrenmesini konu alıyor. Bir zamanlar CIA için çalışan Sierra Six, bu sırrı öğrendikten sonra hükûmetin en iyi suikastçilerinden Lloyd Hansen’in hedefi oluyor.

The Gray Man fragmanı:

Film, başrolünde Chris Evans ve 2018 yılından bu yana sinema dünyasında görmediğimiz, bu filmle birlikte yeniden ekranlara geri dönüş yapacak Ryan Gosling’e yer veriyor. Mark Greaney’nin en çok satanlar arasına giren kitabından uyarlanan filmin kadrosunda Ana de Armas, Rege-Jean Page, Billy Bob Thornton, Wagner Moura, Jessica Henwick ve Alfred Woodard da yer alıyor.

Filmi özel yapan bir diğer detaysa filmin arkasındaki kişilerde saklı. The Gray Man, bugüne kadar özellikle Marvel filmleriyle ününe ün katan Joe ve Anthony Russo kardeşlerin imzasını taşıyor. Netflix’in merakla beklenen yeni filmi, 15 Temmuz 2022’de vizyona girecek. Film, 22 Temmuz’da Netflix’e eklenecek.