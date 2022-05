Temmuz ayında vizyona girecek Thor: Love and Thunder'dan heyecanı daha da artıran yeni fragman geldi. Filmin yeni fragmanında Christian Bale'in canlandırdığı kötü karaktere de bolca yer verildi.

Marvel hayranlarının büyük bir merakla beklediği Thor: Love and Thunder için artık haftalar sayılmaya başlamışken bugün, filmden yolu gözlenen ilk fragman geldi. Pek çok yeni ismin Marvel Sinematik Evreni’ne katıldığını göreceğimiz film, yeni fragmanında bu kişilere ve karakterlere yer verdi.

Thor: Love and Thunder’ın iki dakikalık yeni fragmanının öne çıkan karakteri Christian Bale’in canlandırdığı Gorr the God Butcher oldu. Gorr’un yanı sıra fragmanda Thor’un eski sevgilisi olan ve Natalie Portman tarafından canlandırılan Jane Foster da yer aldı. Thor: Love and Thunder’ın yeni fragmanı şu şekildeydi:

Thor: Love and Thunder fragmanı:

Thor: Love and Thunder, Asgard’ın kralı olan Thor’un orta yaş krizine girip Galaksinin Koruyucuları’yla yolculuğa çıktığı sırada bir yerde Gorr the God Butcher’ın hayatına girmesiyle havayı değiştirecek. Gorr the God Butcher, fragmandaki “Tüm tanrılar ölecek.” sözünden de anlaşılacağı üzere Thor ve tüm tanrıları öldürmeyi amaçlıyor.

Fragmanın bir bölümünde Avengers: Endgame’de kilo alan Thor’un bu kiloları yeniden vermeye çalıştığını da görüyoruz. Thor, savaş sırasındaysa sekiz yıldır görmediği eski sevgilisi Mighty Thor Jane Foster ile karşılaşıyor. Tüm bunların yanı sıra fragmanda Russell Crowe’un canlandırdığı Zeus tanrısını da görüyoruz.

Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz’da vizyona girecek.