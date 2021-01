Netflix'in yeni The Witcher projesi Blood Origin'in başrol oyuncusu duyuruldu. Daha önce Neon Demon filminde de boy gösteren Jodie Turner-Smith, dizideki Éile karakterine can verecek.

Netflix'in 2019'un sonunda yayınladığı başrolünde Henry Cavill'ın yer aldığı The Witcher dizisi, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmuştu. Şirket, ayrıca dizide yaşananlardan çok öncesini anlatacak The Witcher: Blood Origin dizisini de duyurmuştu.

The Witcher: Blood Origin'in başrol oyuncusu duyuruldu. Daha önce Neon Demon ve Queen & Slim filmlerinde de yer almış olan Jodie Turner-Smith, dizinin baş karakteri Éile karakterine can verecek.

The Witcher: Blood Origin'in başrol oyuncusu belli oldu

Toplamda 6 bölümden oluşacak olan Blood Origin, Netflix'in The Witcher dizisinin 1.200 yıl öncesinde geçecek. Dizi, Conjunction of the Spheres (Dünyaların Birleşmesi) olarak adlandırılan, tüm canavarları ve büyüyü insanların dünyasına getiren olayın öncesini anlatacak.

Daha önce kitaplarda ya da oyunlarda ele alınmamış olan bu konu, ilk kez Netflix'in yeni dizisinde işlenecek. Dizideki olaylar söz konusu birleşmeye ve ilk Witcher'ın yaratılmasına doğru ilerleyecek.

Jodie Turner-Smith'in canlandıracağı Éile karakteri, şu şekilde tanımlanıyor: "Göçebe bir müzisyen olarak kalbinin sesini dinlemek için Kraliçe'nin gardiyanlığını ve klanını terk eden tanrıçanın sesiyle kutsanmış üst düzey bir savaşçı."

Geçtiğimiz senenin yaz aylarında duyurulan dizide yer alacak olan oyunculardan şu ana kadar açıklanmış herhangi başka bir isim bulunmuyor. Ayrıca The Witcher: Blood Origins'e ek olarak Netflix'in bir de Witcher anime projesi bulunuyor. The Witcher: Nighmare of the Wolf adı verilen bu animenin bu sene içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.