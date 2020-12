İkinci sezonu sabırsızlıkla beklenirken Netflix, The Witcher'ın ilk sezonuna ait çekim hatalarının bulunduğu videoyu paylaştı. 1 dakikalık uzunluğa sahip videoda oldukça eğlenceli anlar yer alıyordu.

20 Aralık 2019'da ilk sezonuyla çıkış yapan Netflix'in The Witcher dizisi, The Witcher dünyasına meraklı ve aşina olanların fazlasıyla hoşuna giden bir yapım olmuştu. Henry Cavill'in Geralt of Rivia'yı canlandırdığı dizi, The Witcher kitapları baz alınarak hayata geçirilmiş ve atmosferi çok iyi bir şekilde yansıtmıştı.

İlk sezonun sona ermesiyle birlikte izleyiciler, The Witcher'ın ikinci sezonunun yolunu gözlemeye başlamışlardı. Aradan geçen bir yıla rağmen The Witcher'ın ikinci sezonunu ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih verilmedi. Yeni sezonun yolu gözlenirken Netflix, bugün The Witcher'ın ilk sezonundaki çekim hatalarını paylaştı.

Birinci sezondaki çekim hataları:

Netflix Türkiye tarafından paylaşılan "Anlık Çılgın Çekim Hataları" başlıklı videoda The Witcher'ın birinci sezonu çekilirken yaşanan eğlenceli çekim hataları gösteriliyor. Maalesef yalnızca bir dakika uzunluğunda olan video, The Witcher setinde yaşanan eğlenceli anlara yer veriyor.

The Witcher'ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı netlik taşımazken bu konuda bazı iddialar mevcut. Henüz çekimleri devam eden dizinin çekimlerinin şubat ayı gibi bitmesi beklenirken ikinci sezonun 2021'in son çeyreğinde sabırsızlıkla bekleyen izleyicilere sunulacağı söyleniyor.

The Witcher, son haftalarda yeniden haberlere konu olmaya başlamıştı. Dizinin sezon çekimlerine ait yeni görseller geçtiğimiz haftalarda paylaşılmış, bundan 6 gün önceyse Henry Cavill sette yaralanmış, çekimler durdurulmuştu. Geçtiğimiz günlerdeyse The Witcher'ın setinden yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.