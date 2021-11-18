The Witcher’ın sevilen başrol oyuncusu Henry Cavill, diziyle ilgili yaptığı yeni açıklamayla hayranlarını sevindirdi. Üç farklı filmde de çalışmalarını sürdüren ünlü oyuncu, aynı zamanda adının birlikte anıldığı Marvel’ın ‘Kaptan Britanya’ karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk başta Andrzej Sapkowski tarafından kitap olarak yayınlanan The Witcher, okurların beğenisini kazanmasının ardından video oyunu olarak piyasaya sunulmuş ve küresel bir hayran kitlesi elde etmişti. Netflix’in 2019 yılında dizi olarak ekranlara taşıdığı ‘The Witcher’ da beklentileri karşılayarak dünya çapında büyük başarı elde etti. Birkaç hafta önce ise hayranların sabırsızlıkla beklediği dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde diziden alacağı parayla gündeme gelen başrol oyuncusu Henry Cavill, şimdi de hayranları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Dizi sorumlusu Lauren Hissrich, 2019 yılında The Witcher için yedi sezonluk bir hikaye planladığını söylemişti. Cavill, Netflix diziyi devam ettirdiği takdirde yedi sezon boyunca devam etmeye hazır olduğunu şu kelimelerle anlattı: Sapkowski’nin yapıtına yaraşır hikayeler anlatmaya devam edebildiğimiz sürece kesinlikle evet. Cavill, aynı zamanda ikinci sezon için daha ‘entelektüel’ bir Geralt karakteriyle karşılaşacağımızın sinyallerini verdi.

DC’nin Superman’i Henry Cavill, Marvel’a mı geçiyor?

Yedi sezon boyunca devam etmeye hazır olduğu The Witcher’ın yanı sıra ünlü oyuncu Highlander, Enola Holmes ve Aryglle adlı filmlerde çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Cavill, yaptığı röportajda Marvel süper kahraman filmlerinden birinde de yer almak istediğini şu şekilde açıkladı: İnternette ‘Kaptan Britanya’ ile ilgili bir sürü söylentide adımın geçtiğini duydum. Kaptan Amerika gibi havalı ve modern bir versiyonunu yapmak çok eğlenceli olur. Çok keyifli bir yanı var, İngiliz olmayı da seviyorum tabii.

Hayranların dört gözle beklediği The Witcher’ın ikinci sezonuysa 17 Aralık tarihinde ekranlara gelecek. Başrol oyuncusundan da yedi sezonluk bir söz geldiğine göre her şey Netflix’e bakıyor. Dizinin başarısı devam ettiği takdirde hayranları ikinci sezonla birlikte altı sezon sürecek yeni maceralar bekliyor.