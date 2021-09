İnternet ünlüleri ile çeşitli programlar yapan Netflix’in sıradaki durağı TikTok oldu. Ünlü içerik platformu, 88.3 milyon takipçisi olan TikTok fenomeni ile anlaşma imzaladı.

Netflix özellikle son dönemlerde daha gençlere hitap edecek diziler ve filmler çıkarmayı hedefliyor ve bu doğrultuda projeler hazırlıyor. Bunun bir sonucu olarak da fenomenler ve “internet ünlüleri” ile film ve dizi projeleri imzalayan Netflix’in son durağı ise TikTok oldu

ABD’li içerik platformu, dünyaca ünlü TikTok fenomeni Addison Rae ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Rae’nin oynayacağı ilk proje ise 1999 yapımı bir lise filminin yeniden yapımı olacak.

TikTok fenomenleri film yıldızlarına dönüşüyor:

Netflix her ne kadar Addison Rae ile birden fazla proje için anlaşmış olsa da Rae’nin yer alacağı ilk proje, 1999 yapımı romantik komedi türündeki lise filmi olan “She’s All That”in (İşte Böyle Bir Kız) yeniden yapımı olan “He’s All That” olacak. Anlaşma hakkında açıklama yapan Rae, “Netflix ile birlikte çalışmak ancak rüyalarımda görebileceğim bir şeydi. Bu muhteşem ekiple birlikte çalıştığım ve oyunculuk konusunda kendimi geliştireceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

TikTok’ta 83.3 milyon takipçisi bulunan Rae’nin oynadığı film şimdiden pek çok insanın ilgisini çekmiş durumda. Netflix geçtiğimiz günlerde yayınlanan He’s All That’in ilk ayında 55 milyon kişi tarafından izlenmesini bekliyor. Ayrıca Netflix’in açıklamasına göre film su anda Brezilya, Fransa ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde 1 numaraya yerleşmiş durumda.

Filmde okuldaki dışlanmış öğrencilerden birisini okulun mezuniyetindeki “prens”e dönüştürmeye çalışan bir sosyal medya fenomenini canlandıracak.

Addison Rae aynı zamanda geçtiğimiz mart ayında ilk single’ı olan “Obsessed”i çıkarmış ve 2021 MTV Müzik Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan sosyal yıldız ödülüne aday gösterilmişti.