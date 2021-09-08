Netflix'ten büyük çaplı heyecan yaratan bir filmin fragmanı geldi. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Chris Evans gibi sinema dünyasının büyük isimlerini bünyesinde bulunduran filmde müzik sektörünün en popüler isimlerinden Ariana Grande de rol alıyor.

Aldığı ödüllerle geçtiğimiz yıllardan bugüne adından söz ettiren yönetmen Adam McKay, Netflix çatısı altındaki filmi Don’t Look Up ile bugün karşımızda. Filmin oyuncu kadrosunun adeta şampiyonlar ligi gibi olduğunu söyleyebiliriz. Zira oynadığı filme değer katan oyunculardan olan Leonardo DiCaprio’dan Chris Evans’a birçok yıldız oyuncu filmde rol alıyor.

Filmin fragmanı, bugün Netflix’in YouTube hesaplarından paylaşıldı. Türkçe altyazı eklenmiş olarak da fragmanını bulabileceğiniz söz konusu yapım, yaklaşmakta olan bir felakete karşı tüm insanlığı uyarmaya çalışan iki uzay bilimcinin yolculuğunu konu alıyor. Filmin fragmanına ve diğer detaylara gelin birlikte bakalım.

Don’t Look Up Türkçe alt yazılı fragman:

Bu filmde, biri öğrenci diğeri profesör olmak üzere iki uzay bilimci, dünyaya yaklaşmakta olan, Everest Dağı kadar büyüklükte bir kuyruklu yıldız konusunda insanlığı uyarmaya çalışıyor. Bu bağlamda büyük bir medya turuna çıkan iki astronom, fragmandan gördüğümüz kadarıyla dikkat çekmekte epeyce zorlanacak.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Chris Evans’ı bünyesinde barındıran söz konusu filmin kadrosunda; müzik dünyasının popüler isimlerinden Ariana Grande ve Kid Cudi (Scott Mescudi) de bulunuyor. Bu isimler dışında yine ekranların sevilen yüzlerinden Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis ve Tomer Sisley de filmde yer alıyor.

Adam McKay’in yönetiiği filmin senaryosu da yine kendisi tarafından yazılmış. Hiciv amaçlı kaleme alınan bir senaryoya sahip olduğu açıkça belirtilen film, 24 Aralık’ta Netflix üzerinden izlenebilecek.

Don’t Look Up hakkında sizin düşünceleriniz neler? Bunca yıldız ismi kadrosunda bulunduran bu film, sizce istenen başarıyı yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.