Netflix Türkiye, Twitter hesabından takipçilerine "Profil fotoğrafımı ne yapayım" diye sordu. Hesap, gelen bir cevabın ardından fotoğrafı bir kediyle değiştirdi.

Sosyal medya, günümüz dünyasında şirketlerin müşterilerle etkileşime geçmesinin en hızlı yolu. Bu nedenle de farklı sektörlerden şirketlerin sosyal medyada samimi yaklaşımlar sergileyerek insanlara ulaşmasını sağlıyor. Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu Netflix de bunlardan biri.

Netflix Türkiye Twitter hesabı, platform üzerinden sık sık samimi paylaşımlar yaparak kullanıcılarına sesleniyordu. Bugün de bunlardan biri yaşandı. Platform, bir paylaşımla takipçilerine “Profil fotoğrafımı ne yapayım?” diye sordu

Netflix, profil fotoğrafını bir kullanıcının kedi fotoğrafıyla değiştirdi

Paylaşımının ardından birçok kullanıcı, tweet’in altından tavsiyelerde bulundu. Bunlardan biri de profil fotoğrafında kedi olan “Seda” isimli bir kullanıcıydı. Bu kullanıcı, Netflix’in sorusuna “Beni” cevabını verdi. Sürpriz bir şekilde Netflix Türkiye de profil fotoğrafını bu kediyle değiştirdi.

Bunun ardından platform kullanıcıya “Nasıl” sorusunu yöneltti. Seda da “Çok güzel olmuş ismi Jody anlasa çok memnun olurdu” yanıtını verdi. Netflix ise bunun ardından “Jody’e sevgiler” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu tatlı olay, diğer kullanıcıların da ilgisini de çekti. Birçok insan, kendi kedisinin de fotoğrafını paylaşmanın yanı sıra platformun bu hamlesini çok beğendiklerini kaydetti.

Netflix’in resmi Türkiye Twitter hesabının profil fotoğrafı hâlen Jody olarak kalmaya devam ediyor. Hesabın ne zaman değişiklik yapacağını bilemiyoruz.