Birçoğumuzun zaman zaman başını alıp bu dünyadan gidesi geliyor. Her ne kadar bu teknik olarak mümkün olmasa da Netflix’te yer alan bazı uzay filmleri, bizleri birkaç saatliğine de olsa farklı gezegenlere ve dünyalara götürebiliyor. Bu içeriğimizde Netflix’te yer alan uzay temalı filmleri, en iyi Netflix uzay filmleri listemiz altında bir araya getiriyoruz.

Dış uzay ve uzayda yolculuk, çok uzun yıllardır merakımızı uyandıran yegane kavramlar. Özellikle son zamanlarda oldukça sıklaşan Mars yolculukları ve olası Mars kolonisi projeleri bu heyecanımızı ve merakımızı kat ve kat arttırmakta. Bu heyecan verici fikirlerden sinema ve edebiyat dünyası da epey bir besleniyor.

Sinema sektöründeki yeni teknolojik gelişmeler, hayallerimizdeki fantastik uzay yolculuklarını bizlere birkaç saatliğine de olsa deneyimleme imkânı tanıyor. Bu içeriğimizde Netflix’te bulunan uzay yolculuğu temalı filmleri dâhil ettiğimiz en iyi uzay filmleri listemize yakından bir göz atıyoruz.

Netflix’te yer alan kaliteli uzay filmleri:

Interstaller (Yıldızlararası)

Star Trek

Serenity (Gizemli Yolculuk)

Gravity (Yerçekimi)

Total Recall (Gerçeğe Çağrı)

Oblivion

Space Sweepers

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)

The Cloverfield Paradox (Cloverfield Paradoksu)

Cloverfield evreninin köklerine yolculuk: The Cloverfield Paradox (Cloverfield Paradoksu)

Yayın: 2018

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Daniel Brühl

Yönetmen: Julius Onah

IMDb puanı: 5,5

The Cloverfield Paradox, Cloverfield serisinin en son filmi olmasına rağmen seride yer alan olayların kökenine iniyor. Global savaşı engellemek için dünyanın yörüngesinde dolaşarak yeni bir enerji kaynağı arayan uzay istasyonunda geçen filmde, bu istasyonda bulunan bilim insanları dünyamızla kesişen garip bir paralel evren keşfediyorlar. Eğer diğer Cloverfield filmlerini izlediğinizde bazı şeyler aklınıza takılmış ise Cloverfield Paradoksu bu sorulardan bazılarını yanıtlayacaktır.

Uluslararası Uzay İstasyonu, milyonlarca uzaylı türüne ev sahipliği yapıyor: Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)

Yayın: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Yönetmen: Luc Besson

IMDb puanı: 6,5

Valerian and Laureline isimli Fransız çizgi romanından uyarlanan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu, 28. yüzyılda geçen yüksek tempolu bir fantastik film. 28. yüzyılda Dünya, diğer uzaylı varlıklar ile işbirliği yapar hâle gelmiştir. Şu an yörüngemizde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu ise gittikçe büyümüş ve yörüngeden çıkarak dünyaya düşmemesi için uzayın derinliklerine yeniden konumlandırılmıştır. Bu uzay istasyonu Alpha adını almış ve milyonlarca farklı uzaylı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Alpha’da yaşayan Binbaşı Valerian ve yardımcısı Çavuş Laureline ise Alpha’yı tehdit eden karanlık bir güce engel olmaya çalışır.

Netflix'in ilk Kore yapımı uzay filmi: Space Sweepers

Yayın: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Song Joong-ki, Kim Tae-ri, Jin Seon-kyu

Yönetmen: Sung-hee Jo

IMDb puanı: 6,6

Orijinal ismi Seungriho olan ve Space Sweepers olarak çevirilen Kore yapımı bu bilim kurgu filminde, 2092 yılında dış uzayın bir çöplük hâline geldiği gelecek işleniyor. Dış uzayda on yıllarca biriken eski uzay gemileri, uydular ve daha nice ekipman, dünyanın yörüngesini kısa yoldan servet kazanmak isteyenler için kocaman bir iş alanı hâline getirmiştir. The Victory isimli geminin kaptanı Tae-Ho ve mürettebatı da uzaydan bu çöpleri toplayarak para kazanmanın peşindedir. Ta ki bir gün kitle imha silahı olduğu bilinen Dorothy isimli insansı robotu bulana kadar.

Bir zamanlar “Dünya” olarak bilinen gezegene geri dönüş: Oblivion

Yayın: 2013

Tür: Macera, Bilim Kurgu, Aksiyon

Oyuncular: Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough

Yönetmen: Joseph Kosinski

IMDb puanı: 7,0

Evet, şu an üzerinde yaşadığımız Dünya, Oblivion filminde bir zamanlar “Dünya” olarak adlandırılan gezegen hâline geliyor. Filmde Jack isimli bir teknisyen/askeri canlandıran Tom Cruise, büyük yok oluştan önce dünyanın nasıl bir yer olduğunu araştırmak ve kullanılabilir kaynakları keşif için dünyaya gönderilir. Fakat dünyanın yok olmasına neden olan uzaylı ırkı hâlâ dünyada yaşamaktadır. Bilim kurgunun dibine vuran Oblivion, beyin yakan türden olaylara ev sahipliği yapıyor.

Sanal hatıralar ile fantastik tatiller yapmak: Total Recall (Gerçeğe Çağrı)

Yayın: 1990

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside

Yönetmen: Paul Verhoeven

IMDb puanı: 7,5

Total Recall, henüz sanal gerçeklik hayatımızda bir yer edinmemişken bile sanal gerçekliği oldukça başarılı ve doğru şekilde yansıtan, efsanevi bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in “We Can Remember It for You Wholesale” hikâyesinden uyarlanıyor. Filmde insanlar gerçekten tatil yapmak yerine sanal hatıralar ile fantastik tatiller yapıyorlar. Quaid isimli karakterimiz ise Mars’a casus olarak gizli göreve gittiği bir anıyı seçiyor. Fakat simülasyonun ortasında gerçekten Mars’a giden bir casus olduğunu sanmaya başlayan Quaid, kendini gerçekle sanalı ayırt edemediği bir dünya içerisinde buluyor.

Gerçekçi bir uzay gerilimi: Gravity (Yerçekimi)

Yayın: 2013

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Yönetmen: Alfonso Cuaron

IMDb puanı: 7,7

Bilim kurgu ile günümüz uzay teknolojilerini başarılı bir şekilde birleştiren Gravity, ortaya gerçekçi ve nefes kesici bir uzay gerilimi çıkarıyor. Filmde, Explorer isimli bir uzay mekiği ile Hubble Uzay Teleskobu’nu onarmak için yörüngeye çıkan deneyimli astronot Matt Kowalski ve ilk uzay görevine giden tıp mühendisi Dr. Ryan Stone’un başına gelen olaylar anlatılıyor. Bir Rus roketi ile yanlışlıkla vurulan uydu enkazının konumlarına doğru sürüklenmesiyle Explorer mekiği kullanılamaz hâle gelir ve tüm mürettebat ölür. O sırada mekikte olmayan Matt ve Ryan ise dış uzayda sınırlı oksijen ile bir başlarına kalırlar.

Kargo taşıyan bir uzay gemisinde heyecan dolu kovalamaca: Serenity (Serenity: Gizemli Yolculuk)

Yayın: 2005

Tür: Aksyion, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Nathan Fillion, Gina Torres, Chiwetel Ejiofor

Yönetmen: Joss Whedon

IMDb puanı: 7,8

Fox’ta yayınlanan ve 1. sezonun ardından iptal edilen Firefly dizisinin devamı niteliğinde olan Serenity, diziyi izlemeseniz de anlayıp, zevk alabileceğiniz bir film. 2518 yılında geçen filmde, Serenity isimli geminin gezegen dışı göreve çıktığı sırada gemiye 2 yolcu ekstra yolcu alınır. Bu yolculardan biri olan River ise telepatik güçlere sahiptir ve Alliance isimli hükümetin yöneticilerinden bazılarının sırlarını bilmektedir. River’ın peşini bırakmaya niyetli olmayan Alliance yetkilileri Serenity gemisine bir suikastçı yollar ve bu küçük geminin içerisinde süregelen heyecan dolu bir kovalamaca başlar.

1966 yılından bu yana süregelen seriyi yeniden başlatan film: Star Trek (Uzay Yolu)

Yayın: 2009

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg

Yönetmen: J.J. Abrams

IMDb puanı: 7,9

Star Trek serisinin yayın sırası olarak 11, kronolojik olarak ise ilk filmi olan 2009 yapımı Star Trek, modern sinema teknikleri ile seriyi yeniden başlatmıştı. Filmde genel olarak Kaptan Kirk, Mister Spock, Dr. McCoy ve Scotty’nin Yıldız Filosu Akademisi’ndeki tanışma hikâyeleri ve Atılgan uzay gemisi ile ilk uzaya çıkışları anlatılıyor. 1966 yılından bu yana televizyonda ve beyazperdede varlığını sürdüren Star Trek serisinin kökenlerine inen bu film, seriye sıfırdan bir başlangıç yapmak için güzel bir fırsat sunuyor.

Tek kelime ile efsane: Interstaller (Yıldızlararası)

Yayın: 2014

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Macera

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Yönetmen: Christopher Nolan

IMDb puanı: 8,6

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi uzay temalı bilim kurgu filmlerinden biri olan Interstellar, büyük ihtimalle birçoğumuzun izlediği bir film. Fakat Interstellar’ı dönem dönem tekrar izlemek hiç de kaçınılası bir durum değil. Filmde, yakın bir gelecekte tahıl ürünlerini yok eden bir küfün ortaya çıkması ile medeniyet yok olmanın eşiğine gelir. Eski bir bilim insanı ve mühendis olan Cooper ise mısır tarlalarını sürerek kendi ve iki çocuğunun geçimini sağlamaya çalışır. Cooper’ın hayatı ise Satürn yörüngesinde uzaylılar tarafından oluşturulan bir karadelik sayesinde değişir. Zira bu karadelik, yaşanabilir 12 gezegenin olduğu uzak bir galaksinin kapılarını açmaktadır.

Netflix’te yer alan en kaliteli uzay filmleri listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu içeriğimizde genel olarak uzay yolculuğu temalı ve genel olarak dış uzayda geçen filmlere yer vermeye çalıştık. Sizler de sevdiğiniz uzay temalı filmleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.