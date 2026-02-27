Netflix, Warner Bros.'u Satın Almaktan Vazgeçti: 82 Milyar Dolarlık Anlaşma Çöpe Gitti

Netflix, Paramount kadar yüksek teklif sunamadığı için Warner Bros.'u satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Warner Bros.'un yeni sahibi, Paramount olacak.

Geçtiğimiz aylarda tüm eğlence sektörüne bomba gibi düşen bir gelişme yaşanmıştı. Netflix, Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak sonrasında Warner Bros’un bir diğer talibi Paramount, bu anlaşmaya 108 milyar dolarlık karşı bir teklif sunmuştu. Warner Bros., en başta Paramount’un teklifini reddetse de yakın zamanda ikinci bir teklif vermesi için süre tanıyacağını belirtmişti.

Dün gece ise tüm sektörü şok uğratan bir açıklama geldi. Netflix, resmî bir. duyuru yayımlayarak Warner Bros.’a sunulan 82,7 milyar dolarlık satın alım teklifini geri çektiklerini ve işlemden vazgeçtiklerini duyurdu.

Netflix, Paramount’un teklifi kadar yukarı çıkamadı, Warner Bros.’un yeni sahibinin Paramount olması bekleniyor

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, Paramount’un Warner Bros.’u satın almak için yaptığı “üst seviye teklif” ile eşleşemeyecek. Bu yüzden de şirket, Warner Bros.’u satın almaktan vazgeçmiş durumda. Bu gelişmeler ışığında HBO başta olmak üzere birçok farklı seriyi ve markayı bünyesinde bulunduran Warner Bros.’un yeni sahibinin Paramount olduğunu göreceğiz.

Warner Bros. yaptığı açıklamada Paramount tarafından sunulan yeni teklif olan hisse başına 31 dolarlık tamamen nakit ödemenin “üstün bir teklif” olduğu belirtmişti. Bunun ardından da Netflix’e bu teklife karşı çıkan bir teklif sunması için 4 iş günü verdiklerini açıklamıştı. Ancak Netflix, kısa bir süre sonra yukarıdaki açıklamayı yaparak bu teklifin üstüne çıkamayacağını ve anlaşmadan geri çekildiğini duyurdu.

Orijinal anlaşma nedeniyle Warner Bros.’un anlaşmadan çıktığı için Netflix’e 2,8 milyar dolarlık çıkış ceza ücreti ödemesi gerekiyor. Paramount’un yeni teklifinde bu cezayı ödeme de dahil. Anlaşmanın ne zaman tamamlanacağını zaman gösterecek. Daha resmî kurumlardan onay alması gerekeceğini de belirtelim.