Netflix, popüler yerli dizisi Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunun çıkış tarihini açıkladı. Sezondan kısa bir tanıtım fragmanı da yayımlandı.

İlk olarak 2022 yılında yayımlanmaya başlayan yerli Netflix dizisi Zeytin Ağacı, kısa sürede izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Bu nedenle de hayranlar, Ayvalık’ta geçen yapımın ikinci sezonunun yolunu gözlemliyordu.

Netflix’ten beklenen açıklama bugün geldi. Platform, Zeytin Ağacı’nın yeni sezonundan bir teaser paylaşırken ne zaman yayımlanacağını da duyurdu.

Zeytin Ağacı 2. sezon ilk tanıtım fragmanı

Zeytin Ağacı 2. sezon konusu

Zeytin Ağacı, Ayvalık’a giden Ada, Sevgi ve Leyla’nın hikâyesini devam ettirecek ve izleyenleri yine Ayvalık’a götürecek. Netflix, ikinci sezonun konusunu şöyle açıklamış: “Ayvalık’ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi’nin bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.”

Zeytin Ağacı 2. sezon kadrosu

Yeni sezonda yine Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’dan oluşan kemik kadroyu izleyeceğiz. Ayrıca kadroya bu sezonda Aytaç Şaşmaz da katılacak. Dizinin yapımcılığını Onur Güvenatm’ın, yaratıcılığını ise Nuran Evren Şit’in üstlendiğini belirtelim.

Zeytin Ağacı 2. sezon çıkış tarihi

Zeytin Ağacı’nın 2. Sezonu, 11 Temmuz 2024 tarihinde Netflix aboneleriyle buluşacak.