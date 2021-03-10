Netflix ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Netspeed, Netflix sunucularını, bir başka deyişle kütüphanesini Türkiye’ye getiriyor. Bu sayede Netflix kullanıcıları, istedikleri dizi ya da filmi izleyebilmek için yurtdışı sunucularına bağlanmak zorunda kalmayacaklar.

Yerli veri hizmetleri ve internet servis sağlayıcısı Netspeed, dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın platformu olan Netflix ile sunucuların Türkiye’ye getirilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye’deki Netflix kullanıcıları, platformun kütüphanesine girdiklerinde Netspeed’in 5 farklı bölgedeki trafik merkezlerinde konumlandırılan sunucular üzerinden istedikleri film ya da diziyi izleyebilecekler.

Bildiğiniz gibi özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında yurtdışı kaynaklı internet trafiğinde ciddi bir “tıkanma” yaşanıyor. Daha önce Facebook, Instagram, Whatsapp ve Messenger sunucularını Türkiye’ye getirerek kendi trafik merkezlerine taşıdığını açıklayan Netspeed, 18 Mart itibarıyla Netflix kullanıcılarına da Türkiye’nin 5 farklı bölgesindeki sunucular üzerinden hizmet verecek.

Netflix sunucularının Türkiye’ye gelmesi ne anlama geliyor?

Netflix kütüphanesindeki tüm içerikler, anlık olarak güncellenerek Netspeed sunucularına yükleneceğinden Netflix kullanıcıları, yurtdışı internet trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde bile binlerce kilometre ötedeki sunucular yerine Türkiye’deki Netspeed sunucularına bağlanacaklarından yoğunluktan etkilenmeden içerikleri yüksek kalitede kasmadan izleyebilecekler.

Netspeed-Netflix anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Netspeed Teknoloji ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Raci Ağsakallı, özellikle internet trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde Facebook, Instagram, Messenger ve Netflix platformlarının trafiğinin toplam internet trafiğinin yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğunu ifade ederken Netflix sunucuları sayesinde Netspeed abonelerinin artık yurtdışı trafiğine dâhil olmadan çok daha hızlı bir şekilde Türkiye’den bu platformlara erişebileceklerini açıkladı.

“Yapılan bu anlaşma ve çalışmalar neticesinde Netspeed aboneleri Netflix’e en hızlı erişecek kullanıcılar olacaklar bu sayede film, dizi ve belgeselleri daha kaliteli ve keyifle izleyebilecekler” diyen Ağsakallı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Internet, günümüzde dünya çapında bilgi iletişimi için en önemli teknolojidir. Bu nedenle, arkasındaki altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları destekleyecek şekilde ölçeklenebilmesini sağlamak çok önemlidir. Netspeed olarak bizler de yaptığımız anlaşmalarla içerik ve hizmet sağlayıcı şirketlerin sunucularını ülkemize getirerek yurtdışından satın alınan trafiğin ulusal çapta korunması ve bu trafiğin diğer yönlerde optimum şekilde kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimize ekonomik olmasının yanında en üst düzeyde kaliteli hizmet sunan iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Planlarımız dâhilinde olan ve hâlihazırda devam eden bir sonraki adımımız; Amazon, Steam, Google gibi global oyun ve içerik sağlayıcı şirketler ile anlaşmalar sağlayarak doğrudan bağlantılar (Peering) ve mümkünse bu şirketlerin de sunucularını Türkiye’ye getirmektir.

Türkiye’nin birçok ilinde ADSL, VDSL ve Fiber altyapılar üzerinden genişbant internet erişim hizmet veriyoruz. Taahhütsüz, limitsiz, kotasız internet, eve kadar kurulum gibi avantajlı hizmet ve kampanyalarımızın yanı sıra mevcut müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.”