Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

Facebook, son yıllarda yaşadığı skandallardan sonra giderek gözden düştü. Hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyenler için Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemini adım adım anlattık.

Bir dönemin popüler sosyal medya platformu Facebook, hala 2.6 milyar kullanıcıya sahip olsa da, özellikle son yıllarda yaşanan skandallardan sonra, bir hayli gözden düştü. Facebook hesabını silmek yani kalıcı olarak kapatmak giderek yaygınlaşan bir işlem haline geldi. Siz de Facebook hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemi aslında son derece kolay. Fakat unutmamanız gereken en önemli nokta bu işlemin geri dönülemez olduğudur. Eğer yalnızca Facebook’tan sıkıldıysanız hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Sizin için Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları açıkladık.

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemi:

Adım #1: Buradaki Facebook hesap silme linki ile işlem sayfasını açın.

Buradaki Facebook hesap silme linki ile işlem sayfasını açın. Adım #2: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: “Bilgilerini indir” butonu ile hesabınızdaki kayıtlı paylaşımları indirebilirsiniz.

“Bilgilerini indir” butonu ile hesabınızdaki kayıtlı paylaşımları indirebilirsiniz. Adım #4: Altta göreceğiniz “Hesabı sil” butonuna tıklayın.

Altta göreceğiniz “Hesabı sil” butonuna tıklayın. Adım #5: Facebook hesap şifrenizi girin.

Facebook hesap şifrenizi girin. Adım #6: “Devam” butonuna tıklayın.

“Devam” butonuna tıklayın. Adım #7: “Hesabı sil” butonuna tıklayarak işlemi onaylayın.

“Hesabı sil” butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Adım #8: İşlem tamam.

Silmek istediğiniz Facebook hesabınıza 30 gün içinde yeniden giriş yapmadığınız ve Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemini iptal etmediğiniz takdirde, Facebook hesabınız kalıcı olarak silinecek. Hesabı aktive etmemek için Facebook hesabınızla giriş yaparak kullandığınız diğer uygulamalar ile olan bağlantıyı da kesmelisiniz.

Eğer Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemi yerine hesabı geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız Facebook hesap silme linki üzerinden ulaşacağınız sayfadaki “Hesabı dondur” butonunu kullanarak dilediğiniz zaman açmak üzere Facebook hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu işlem sonrası kimse hesabınızı göremez ve sizinle iletişime geçemez ama bilgileriniz kaybolmaz.

Facebook uygulamalarını silme:

Pek çok internet sitesine ve uygulamaya kayıt olurken “Facebook ile kayıt ol” butonu görebilirsiniz. Facebook hesap bilgilerinizle kolayca kayıt olduğunuz bu internet sitesi ve uygulamalara hesabınızı sildikten sonra giriş yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Böyle bir durumun önüne geçmek için Facebook hesap bilgilerinizle giriş yaptığınız internet sitesi ve uygulamalardaki hesap bilgilerinizi değiştirmelisiniz. Aynı şekilde silmek istediğiniz Facebook hesabınızı aktive etmemek için de diğer uygulamalar ile hesabınızdaki bağlantıyı kesmelisiniz.

Facebook internet sitesinden ya da iPhone (iOS) ve Android cihazlarınızdaki Facebook mobil uygulamaları üzerinden hesabınızla bağlantılı uygulamaları kaldırabilirsiniz. Uygulama Ayarları’na girerek burada tüm bağlantıları görebilir, düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Facebook hesabı silinince ne olur?

Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemini Facebook hemen uygulamaz. Kullanıcıya 30 günlük bir süre tanır. 30 gün içerisinde hesap bilgilerinizle yeniden giriş yaparak ve silme işlemini iptal ederek Facebook hesabınızın kalıcı olarak silinmesini engelleyebilirsiniz.

Facebook kalıcı hesap kapatma konusunda kararlıysanız, 30 günün sonunda hesabınız kalıcı olarak silinir ve bir daha hesabınıza ulaşamazsınız. Fakat hesabınızdaki bilgiler, paylaşımlar gibi veriler Facebook sunucularında 90 gün daha saklanmaya devam eder.

Yöneticisi olduğunuz Facebook sayfaları ve grupları da hesabınızla birlikte silinir. Eğer bu sayfaların ve grupların silinmesini istemiyorsanız silme işleminden önce bu gruplara ve sayfalara yeni bir yönetici eklemelisiniz.

Facebook’ta içinde olduğunuz ama hesabınıza dahil olmayan Messenger mesajları gibi veriler silinmez. Yani, arkadaşlarınızla ya da diğer Facebook hesaplarıyla yaptığınız görüşmeler hesabınız silinse bile karşı tarafta kayıtlı durumda kalabilir. Aynı şekilde “Herkese açık” olarak yaptığınız paylaşımlar Facebook’ta kalabilir, arama motorlarında ya da üçüncü kişilere ait internet sitelerinde görünebilir.

Facebook hesabınız silinse bile bilgilerinizi saklıyor mu?

Bu soruya kesin olarak “Hayır” yanıtı vermek mümkün değil. Silme işlemi sonrası 30 gün içinde giriş yapmazsanız hesabınız siliniyor ve sonra 90 gün daha bilgileriniz saklanıyor. Toplam 120 gün sonunda Facebook hesabınıza ait tüm bilgiler siliniyor, fakat hesabınıza bağlı olmayan bilgiler hala internet dünyasında görünür olabilir.

Bazı Facebook gruplarında yaptığınız paylaşımlar ve diğer kullanıcılara gönderdiğiniz mesajlar saklı kalabilir. Aynı şekilde “Herkese açık” olarak yaptığınız paylaşımlar da arama motorlarında ya da üçüncü kişilere ait internet sitelerinde görünebilir.

Benzer bir veri saklama konusu kullanıcı alışkanlıkları için de geçerli. Özellikle Google mail adresinizle kayıtlı olduğunuz Facebook hesabı üzerinden giriş yaptığınız diğer internet sitelerindeki alışkanlıklarınıza dair veriler saklı kalabilir. Örnek vermek gerekirse yeni bir Facebook hesabı açtığınızda ya da Google reklamlarında eski kullanıcı alışkanlıklarınızla ilişkili tanıtımlar görebilirsiniz.

Neden "Facebook hesabımı silmek istiyorum"?

Facebook, kurulduğu 2004 yılında beri en çok kullanıcıya sahip ve en bilinen sosyal medya platformlarından bir tanesi. Bazı kullanıcılar için yeri ayrı olsa, günümüzde Facebook yerine tercih edilen pek çok yeni sosyal medya platformu var. Bu kadar çok muadili bulunan Facebook’un popülerliği de giderek azaldı.

Facebook hesabınızı silme nedenlerinden biri eski popülerliğinde olmaması olabilir. Yenilikleri oradan takip edemiyor, sosyalleşemiyor ya da platform artık sizin ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa ve aktif bir kullanıcı değilseniz Facebook hesabınızı silmemeniz için bir neden yok. Akıllarda oluşan diğer bir sorun ise güvenlik problemleri.

Son yıllarda yaşanan büyük skandallardan sonra kullanıcılar artık Facebook’a eskisi kadar güvenmiyorlar ve bu nedenle de hesaplarını silmek istiyorlar. Elbette, bu konuda hak verilmeli fakat unutmayın; Instagram ve WhatsApp'ın sahibi de Facebook. Yani güvenlik ile ilgili endişeleriniz nedeniyle Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemini uygulayacaksınız, bunu diğer platformlarda da yapmayı düşünebilirsiniz.

Instagram ve WhatsApp hala oldukça popüler platformlar. Bu nedenle hesaplarınızı silme konusunda emin olmayabilirsiniz. Kullanıcı alışkanlıklarınızı hızlı bir şekilde değiştirmeniz zor olabilir. Bu noktada yapabileceğiniz en önemli şey, özel mesajlarınız dahil, platformlar üzerinden yaptığınız tüm paylaşımlarda dikkatli olmak.

Instagram hesabı nasıl silinir?

Facebook’un sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp gibi platformlardaki hesaplarınız Facebook hesabını kalıcı olarak silme işleminden etkilenmeyecektir. Bu platformlarda bulunan hesaplarınızı silmek için farklı bir işlem uygulamalısınız. Instagram hesabı nasıl silinir sorusunun yanıtını burada bulabilirsiniz.

Sizin için Facebook hesabını kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık. Kalıcı olarak kapatma işleminin geri dönülemez olduğunu ve kararlıysanız, kaybetmek istemediğiniz verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.