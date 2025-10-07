Neuralink'in Takılan Felçli Kişi, Düşünce Gücüyle Robotik Kol Kullanıp Yemek Yedi [Video]

Neuralink implantının yerleştirildiği 8'inci hastadan etkileyici bir video geldi. Hastanın, sadece düşünerek robotik bir kolu kontrol edebildiği görüldü.

Elon Musk yönetimindeki beyin-bilgisayar arayüzü oluşturmayı amaçlayan beyin implantı şirketi Neuralink, 2024 yılından beri insanlar üzerinde deneyler gerçekleştiriyordu. Son bilgilere göre de şu ana kadar toplamda 12 kişinin beynine başarılı bir şekilde Neuralink implantı takıldı.

Neuralink deneyleriyle ilgili bilgiler çok sık gelmese de teknolojinin ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir video yayımlandı. Nick Wray isimli hastadan paylaşılan videoda, beyin gücüyle robotik kontrol edilebildiği görüldü.

Neuralink implantı takılan hasta, robotik kolu düşünme gücüyle böyle kontrol ediyor

Videoya baktığımızda Nick Wray’in herhangi bir uzvunu oynatmandan yalnızca **beyin gücüyle robotik kolu kontrol ettiğini **görebiliyoruz. Kolu kullanarak masadan bardağı alıp içeceği içebiliyor. Aynı şekilde yemek yiyebildiğini de tahmin edebiliriz. Hiç problem çıkmadan bunu yapabilmesi gerçekten çok etkileyici.

Nick Wray, Neuralink implantı takılan** 8’inci hastaydı**. Wray, üst ve alt motor nöronların bozulmasına neden olan nörodejeneratif bir hastalık olan **ALS’ye **sahip. Bu hastalık hareketlerini engelleyerek vücudunu felç edebiliyor. İşte Neuralink implantı da tam olarak bunun için tasarlanan bir ürün. Çip sayesinde felçli insanlara hareket kabiliyeti kazandırılıyor. Wray, açıklamasında bunun hayatının en inanılmaz deneyimlerinden biri olduğunu, yıllar sonra ilk kez kendi şapkasını takabildiğini, kendi kendine yemek yediğini ifade ediyor.

Daha önce de Neuralink hastalarından böyle videolar görmüştük. Sadece düşünerek bilgisayarı kontrol edebiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar ve hatta sosyal medyada paylaşım yapabiliyorlardı. Umarız deneyler başarılı geçmeye devam eder ve felçli insanların hayatını değiştirebilecek bu teknoloji sorunsuz bir şekilde onların yardımına koşar.