Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink'in bugüne kadar kaç kişiye çip taktığı açıklandı. Öte yandan; hastaların sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'de hizmet vermekte olan Barrow Nöroloji Enstitüsü, bugüne kadar kaç kişiye Neuralink çipi yerleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklama, Elon Musk ve ekibinin sessiz sedasız çalışmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Çok uzun zamandır geliştirme aşamasında olan, geçtiğimiz yıl da ilk kez bir insana takılan Neuralink çipi, bir beyin bilgisayar arayüzü oluşturuyor ve insanların düşünce gücüyle bazı fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. İşte Barrow Nöroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre N1 olarak isimlendirilen çip, şu ana kadar toplamda 7 hastaya takılmış durumda. Üstelik bu hastaların durumları da gayet iyi.

Neuralink çipinin takıldığı hastalarla ilgili verilen bilgiler:

Video oyun oynayabilen Noland

Barrow Nöroloji Enstitüsü'nün ismini paylaştığı hastalardan biri Noland. Neuralink çipinin takıldığı ilk insan olarak kayıtlara geçen Noland, şimdilerde fiziksel engeline rağmen video oyunları oynayabiliyor.

3 boyutlu makine parçaları tasarlayan Alex

Neuralink çipi takılan başka bir hasta ise Alex. Daha önceki hayatında bir atölyede çalışan ve makine parçaları üreten Alex, N1 çipi sayesinde 3 boyutlu makine parçaları tasarlayabilir hâle geldi. Alex, artık bilgisayar başında parça tasarımları yapabiliyor.

Neuralink çipinin takıldığı ilk ALS hastası: Brad

Brad isimli hasta, Neuralink için oldukça önemli. Çünkü Brad isimli bu adam, 6 yıl önce ALS hastalığına yakalandı. Hareket edememeye ek olarak konuşma yeteneğini de kaybeden Brad, Neuralink'in N1 çipi sayesinde ailesiyle yeniden iletişim kurabiliyor.

Tam zamanlı işi olan ilk Neuralink hastası: Mike

Mike, tıpkı Brad gibi ALS hastalığına yakalandıktan sonra hareket kabiliyetini kaybetti. Hastalığı öncesinde arazi ölçüm teknisyeni olarak çalışan Mike, Neuralink çipi takıldıktan sonra tam zamanlı çalışan ilk hasta olarak tarihe geçti. Mike, artık evinden çalışıyor olsa da ailesinin geçimini rahatlıkla karşılayabiliyor.