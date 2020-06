New Pokemon Snap Nintendo Switch İçin Duyuruldu

Beklenmedik bir açıklama yapan Pokemon Company, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Pokemon Company'nin yeni oyunu, 1999 yılında tanıştığımız Pokemon Snap'in bir remake versiyonu. New Pokemon Snap olarak isimlendirilen oyun, eşsiz bir deneyim sunacağa benziyor.

Pek çoğumuzun çocukluğunun büyük bir bölümünü kaplayan Pokemon efsanesi, bugüne dek farklı farklı oyunlarla karşımıza çıktı. 1999 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Pokemon Snap isimli oyun da bunlardan bir tanesiydi. O dönemler Nintendo 64 için yayınlanan ve milyonlarca oyunseveri peşinden sürükleyen oyun, bugün itibarıyla aramıza yeni döndü. Pokemon Company, bugün yaptığı açıklamalarla yeni oyununu resmen duyurdu.

Pokemon Snap'in yeni versiyonu "New Pokemon Snap" ismiyle geliyor ve en azından şimdilik, Nintendo Switch ile uyumlu olacak. 1999 yılındaki versiyonundan uzaklaşmamış olan yeni oyun, Pokemon hayranlarına eşsiz bir deneyim sunacak. Peki Nintendo Switch kullanıcıları, New Pokemon Snap'te ne ile karşılaşacaklar? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

1999 yılında yayınlanan Pokemon Snap, birinci şahsın gözüyle oynanabilen bir oyundu. Nintendo 64 kullanıcıları, Pokemon'ların yaşadığı bir adaya gidiyorlar ve bu adada Pokemon'lara ait benzersiz fotoğraflar çekmeye çalışıyorlardı. New Pokemon Snap de aynı deneyimi daha gelişmiş ve daha iyi grafiklerle sunacak. Oyunda ıssız bir adaya gideceğiz ve Pokemon'larla dolu bir maceranın içine gireceğiz.

Pokemon Snap deneyimini yaşayan hayranlar, yıllar boyunca bu oyunun yeni versiyonunun gelmesini istemişlerdi. Ancak Pokemon Company, bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamış ve bir ipucu bile vermemişti. Bugün yapılan açıklamalarsa Pokemon Snap hayranları için büyük bir sürpriz olmuş durumda. Peki New Pokemon Snap, oyunseverlere nasıl bir grafiksel deneyim sunacak? Pokemon Twitter hesabından paylaşılan bir tanıtım videosu, oyunla ilgili ilk bakışı ortaya koyuyor.

New Pokemon Snap tanıtım videosu

Nintendo Switch için geliştirilmekte olan New Pokemon Snap'in ne zaman çıkacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu oyunun Nintendo Switch'e özel mi olacağı yoksa ilerleyen dönemlerde diğer oyun platformlarında dağıtılıp dağıtılmayacağı da belli değil. Ancak her şeye rağmen Pokemon hayranlarının bu oyunu dört gözle bekleyecekleri sugötürmez bir gerçek.