Steam Fiyatı 50 TL Olan Oyun, GOG'da Tamamen Ücretsiz Oldu

Ücretsiz oyun köşemizin bir sonraki konuğu Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition oldu. Steam fiyatı 50 TL olan oyun, bir süreliğine GOG üzerinden ücretsiz olarak veriliyor. Oyuna ve nasıl arşivinize ekleyebileceğinize dair detaylara birlikte bakalım.

Sık sık yeni ve ücretsiz oyunlara ilişkin haberlerle karşınıza geliyoruz. Şimdi de Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition adlı oyun GOG üzerinde ücretsiz oldu. Üstelik bu oyun yanında Wasteland 1: The Classic Edition ile birlikte geliyor.

Nükleer felaket sonrasında çölde hayatta kalmaya ve bir şeyleri yoluna koymaya çalışan bir ekip kurduğumuz bu oyunda strateji yeteneğinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Oyun 80 saatten fazla bir oynanış sunuyor. Bu kıyamet sonrası rol yapma oyununda zamanın nasıl geçtiğini ise anlamıyorsunuz.

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition nasıl bir oyun?

Oyun türü: RPG, Tek Kişilik

Boyut: 9,8 GB

Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Normal fiyatı: 50 TL

Ücretsiz kalma süresi: 11.12.2019 tarihinden itibaren 48 saat

Wasteland, Fallout serisinden alıştığımız tarzda bir kıyamet sonrası RPG oyunu. Oyunda karakterimize göre özgürce hareket edebiliyoruz. Bir kapıyı ister maymuncukla açın isterseniz tekmeyle, size kalmış.

Oyun ayrıca oyun içinde kullanabileceğiniz karakter kombinasyonları açısından da oldukça zengin ve farklı oynanış şekillerine izin veriyor. Farklı yetenek ağaçlarını izleyerek de gayet işlevsel karakterler oluşturmak mümkün oluyor.

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition oynanış videosu

Oyunda izometrik kamera açısını kullanıyoruz. Böylece haritaya daha hakim olabiliyoruz. Wasteland 2 daha geleneksel RPG oyunları dönemine ait olduğu için oyunda birincil kişi kamerası kullanımı yok. Bu tür RPG’leri sevenler için bu açı sorun olmayacaktır. Geniş ve oldukça ilgi çekici bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken bulabildiğimiz her şeyi bir şekilde kullanıyoruz.

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya dengi AMD

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya Radeon HD 4850 (512 MB VRAM)

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 9,8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)

İşlemci: Intel i5 series veya dengi AMD

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 or Radeon HD 5770 (1 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 9,8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition’ı kütüphanenize nasıl eklersiniz?

Oyunu, daha doğrusu arşivinize eklemek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Bu linkten oyunun sayfasına gidin.

Go to Giveaway linkine tıklayın.

Yönlendirdiği sayfada giveaway yazısına tıklayın ya da sayfada aşağı inerek oyunu bulun.

Get it Free yazan yere tıklayın.

Hesabınız yoksa hesap açın, hesabınız varsa giriş yapın.

Tebrikler, oyun kütüphanenize eklendi. Artık yeni bir oyununuz daha var.

GOG bu oyunu kış indirimlerinin bir parçası olarak hediye ediyor. Site üzerinde diğer oyunların fiyatlarını da inceleyebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, yeni ücretsiz oyunlar için bizi takip etmeye devam edin.