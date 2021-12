New York'ta Çöpçülerin 300 Bin Dolar Kazandığı Ortaya Çıktı

New York sokaklarında çöp toplayan bazı temizlik işçilerinin, özellikle yönetici pozisyonunda olanların, yılda 300 bin dolara yakın gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu gelirin büyük bir kısmı ‘fazla mesai’ kaynaklıydı.

Günümüzde tüm dünyada gelir eşitsizliği, ideal ücret ve alım gücü gibi konular tartışma konusu olmaya devam ederken New York’tan gelen bir haber, yeni bir gündem oluşturdu. New York Post tarafından paylaşılan habere göre şehrin temizlik işleriyle ilgilenen müdürlüğü bünyesindeki 100’e yakın çöpçü, bir yıl içinde kişi başı on binlerce dolar gelir elde etti.

Paylaşılan habere göre müdürlük bünyesinde, aralarında bazı yöneticilerin de olduğu toplam 94 çalışan, yüz bin doları dahi aşan, hatta 300 bin dolara kadar tırmanan ‘fazla mesai geliri’ elde etti. Müdürlük adına konuşan bir yetkili, çalışanların ücretlerinde yapılan bu ani artışın nedenini ise COVID-19 salgınında yaşanan personel sıkıntısı ve yoğun kar yağışı olarak açıkladı.

Toplam 300 bin dolara yakın yıllık gelir elde ettiler:

Öte yandan yönetimi gözlemleyen organizasyon Empire Center for Public Policy’nin araştırma başkanı Peter Warren, pandeminin ve şehirdeki işçi sendikasının farklı olumsuzluklara da neden olduğunu aktardı. Warren, verimsiz sendika çalışma kuralları ve yüksek devamsızlık oranının müdürlükteki fazla mesai ücretlerine uzun süredir yüksek seviyelerde katkıda bulunduğunu belirtti. Pandemininse bu şartları ağırlaştırdığını, dolayısıyla ücretleri de artırdığını dile getirdi.

Yalnızca fazla mesaiyle alınan 100 bin dolardan fazla ek ücreti karşılaştırmak gerekirse, 2018-19 yıllarında bir işçi, fazla mesaiden neredeyse hiç gelir elde etmedi. 2019-20 dönemindeyse bu gelir 6 basamaklı rakamlara tırmandı. 94 işçi arasında en fazla mesai ücreti kazanan 10 işçi, yılda sabit olarak 108 bin 846 dolar gelir elde eden yöneticilerdi.

Bu yöneticilerden birisi olan ve listenin 6. sırasında yer alan Devon Graham, “Güzel bir talih, ama o zaman öyle hissettirmemişti.” diye açıklamada bulundu. Grahm, 108 bin 846 dolarlık yıllık baz gelirinin üzerine 153 bin 393 dolarlık fazla mesai ücreti kazandı ve toplamda 282 bin 153 dolar gelir elde etti. Yani Graham, her ay ortalama 23 bin 512 dolar maaş aldı.