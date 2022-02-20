Türkiye'deki Durum, Dünya Basınında Nasıl Aktarılıyor?

Son aylarda Türkiye vatandaşlarının boğuştuğu elektrik faturaları ve market zamları, görünüşe göre sadece Türklerin gündeminde değil. The New York Times yazarı Carlotta Gall, Türkiye’deki durumu değerlendirmiş, biz de sizlere dünya basınında Türkiye’nin hali nasıl aktarıldığını aktarmak istedik.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle ateş pahası seviyesine gelen elektrik faturaları, bir tek Türk halkının gündeminde değil. The New York Times gazetesinin internet sitesinde Carlotta Gall isimli bir gazeteci tarafından Türkiye’deki elektrik faturaları değerlendirildi.

Carlotta Gall, yazısında Türkiye’nin birkaç aydır %48’den fazla bir enflasyon ile boğuştuğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı şikayetlerin çığ gibi büyüdüğünü ve siyasi bir kriz doğduğunu belirtiyor. Gall, yazıda Erdoğan’ın her ne kadar düşük gelirli çalışanların asgari ücretine zam yapsa da gelen zamlar yüzünden bu durumun yeterli olmadığını gözlemlediğini aktarıyor.

The New York Times’taki haberde çeşitli Türk vatandaşlarının demeçleri yer alıyor

“Çok kötü durumdayız”

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden insanların demeçlerinden bahseden Gall, Konya’da berberlik yapan 26 yaşındaki Mahmut Göksu isimli bir vatandaşın elektrik faturasının 44 dolardan 104 dolara fırlamasından yakındığını aktarıyor. Göksu, durumu şöyle ifade etmiş: “Çok kötü durumdayız, sadece biz değil herkes şikâyet ediyor.

“Son 3 ayda borca battık”

Carlotta Gall’ın bir başka atıfta bulunduğu kişi İstanbul’da motokuryelik yapan 29 yaşındaki İlyas Şentürk. Ev arkadaşıyla yaşayan Şentürk, faturalarının 2, hatta 4 katına çıktığını belirtiyor: “Son 3 ayda borca battık. Bazen ödeyecek para bulamıyoruz. Işıkları açmıyoruz ya da daha küçük ampuller kullanıyoruz.”

Gall, yazısına Türkiye’nin ekonomisinin pandeminden önce de gerileme yaşadığını ve bu sebeple turizm endüstrisinin kötü bir durumda olduğunu belirtiyor. Hali hazırda restoranlar ve kafelerin 2 yıllık pandemi kayıplarından kurtulmaya çalıştığını söyleyen Gall, elektrik ve doğalgaz faturalarının ikiye katlanmasıyla işin daha kötü bir hâl aldığına değiniyor.

Aralık ayında biberin kilosu 8 liraydı, bugün 22 lira

Duruma dair Gall, Adana’da bir aile restoranı sahibi olan 37 yaşındaki İlker Tiniz’in dediklerine değiniyor: “Pandemide 19 ay boyunca dükkan kapalıydı, sadece siparişle satış yapıyorduk. Kredi kartım resmen patladı ve icra dairesinden çağrıldık.”

Gall’ın dediğine göre İlker Tiniz, devlet destekli kredi almış ama faiz ödemelerinin altından kalkamamış: “Bunun bir destek olduğunu söylüyorlar ama değil, faiziyle geri alıyorlar.” Tiniz’in dediğine göre Ocak ayı elektrik faturası 15.000 TL, Şubat ayı faturası ise 17.000 TL gelmiş ve kendisi ardından Twitter’da bu durum hakkında yakınmış.

Tiniz daha sonra marketlerdeki fiyat artışlarına değinmiş: “Aralık ayında biberin kilosu 8 liraydı, bugün 22 lira. Salatalık 6 liraydı, bugün 20 lira. Hayatımda patlıcan 6 liradan fazlaya almamıştım, şu an 30 lira. Her şeye %400-500 zam geldi.”

The New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu duruma karşı tutumunu da aktarıyor

Gall, yazısının devamında Cumhurbaşkanı Edoğan’ın politik rakiplerinin bu durum hakkında aylar boyu uyarılarda bulunduğunu ve ekonomik çöküşün yaklaştığını söylediklerini belirtmiş. Ancak The New York Times yazarı, ekonomistlerin uyarılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelenin olağan çözümü olan faiz oranlarını artırmayı, bunun yalnızca yoksullara zarar vereceğini ileri sürerek kararlı bir şekilde reddettiğini belirtiyor.

Elektrik faturalarının başkanın onayı olmadan zam yapmayacak olan devlet kurumu tarafından yönetildiğini belirten Gall, Erdoğan’ın sahip olduğu bu denli karar verme yetkisinin vatandaşların öfkesini çektiğini belirtiyor. Muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da değinen The New York Times yazarı, onun faturaları ödemeyeceğini belirttiği konuşmasını aktarmış.

Son olarak Gall, Erdoğan’ın Çarşamba günü gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı açıklamasında söylediklerine değiniyor ve Erdoğan’ın Türkiye’de enerji krizi yerine elektrik faturalarının miktarı konuşulduğunu kendi başarıları olarak gördüğünü aktarıyor.