PS6 Hakkında Şu Ana Dek Bildiğimiz Her Şey: Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Oyun dünyasının dört gözle beklediği yeni nesil PlayStation konsolu PS6'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

2025’i artık arkamızda bırakıp 2026'nın kapılarını araladığımız şu günlerde oyun dünyasında PS6 için meraklı bekleyiş de sürüyor.

PS5 Pro'nun çıkışıyla beraber "Artık bu neslin sonuna mı yaklaşıyoruz?" soruları daha yüksek sesle sorulmaya başlanırken, gelen birçok sızıntı Sony'nin PS6 için çoktan kolları sıvadığını gözler önüne sermişti. Biz de internette dolaşan teknik dokümanlar ve sektör dedikoduları ışığında PS6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi sizler için bir araya getirdik.

PS6 ne zaman çıkacak?

En çok merak edilen soruyla başlayalım. Elimizdeki en güçlü sızıntılar ve Sony’nin geçmişteki konsol döngüleri (genellikle 6-7 yıl), ibreyi 2027 sonu veya 2028’in başına çeviriyor.

Özellikle 2025 Ekim ayında ortaya çıkan bazı tedarik zinciri raporları, Sony'nin PS6 üretimi için 2027’nin başlarında fabrikalarla anlaşma yapmayı planladığını işaret ediyor. Bu da demek oluyor ki 2026 yılı bizim için daha çok "resmî duyuruların ve fragmanların" yılı olacak, konsola kavuşmamız ise muhtemelen 2027’nin sonbahar aylarını bulacak.

Donanım ve özellikler

Sony'nin donanım ortağı AMD ile yola devam etmesi neredeyse kesinleşti. Bu harika bir haber çünkü bu sayede Geri Uyumluluk (Backward Compatibility) konusunda sorun yaşamayacağız, yani PS4 ve PS5 oyunlarını PS6'da da rahatça oynayabilmemiz muhtemel.

İşlemci Gücü : PS6'nın AMD'nin yeni nesil Zen 6 (veya gelişmiş bir Zen 5) mimarisini kullanması bekleniyor. Bu, oyunlardaki fizik hesaplamalarının ve yapay zekâ davranışlarının çağ atlaması demek.

: PS6'nın AMD'nin yeni nesil Zen 6 (veya gelişmiş bir Zen 5) mimarisini kullanması bekleniyor. Bu, oyunlardaki fizik hesaplamalarının ve yapay zekâ davranışlarının çağ atlaması demek. Grafik ve 8K : PS5 ile 4K standartlaştı ancak PS6 ile gözler 8K çözünürlüğe ve saniyede 120 kare sabit performansa dikilmiş durumda.

: PS5 ile 4K standartlaştı ancak PS6 ile gözler 8K çözünürlüğe ve saniyede 120 kare sabit performansa dikilmiş durumda. Işın İzleme (Ray Tracing) Evrimi : Şu anki "Ray Tracing" teknolojisinin, yerini çok daha gelişmiş olan Path Tracing'e bırakması ve ışıklandırmanın sinema kalitesine ulaşması hedefleniyor.

: Şu anki "Ray Tracing" teknolojisinin, yerini çok daha gelişmiş olan Path Tracing'e bırakması ve ışıklandırmanın sinema kalitesine ulaşması hedefleniyor. Yapay Zekâ (PSSR 2.0): PS5 Pro ile hayatımıza giren PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisinin, PS6'da çok daha iyi çalışarak düşük çözünürlüklü görüntüleri kalite kaybı olmadan 8K'ya yükselteceği konuşuluyor.

PS6 fiyatı ne kadar olacak?

Burada biraz can sıkıcı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekebilir. PS5 Pro'nun fiyat etiketi ve küresel ekonomideki enflasyonist baskılar, konsol fiyatlarının artık eskisi gibi "uygun fiyatlı eğlence" bandında kalmayacağını gösteriyor.

Analistlerin ve sızıntıların ortak görüşü, PS6'nın çıkış fiyatının en az 600$ (belki de 700$ civarı) olacağı yönünde. Türkiye şartlarında vergiler ve kur farkını da eklediğimizde PS5 ve PS5 Pro'da olduğu gibi PS6'da da globalin üstünde bir fiyat etiketi görmemiz muhtemel.

Taşınabilir bir el konsolu da mı geliyor?

2025 yılı boyunca kulağımıza gelen en heyecan verici dedikodu bu olabilir. Sony'nin, PS Portal gibi sadece "yansıtma" yapan bir cihaz değil, Steam Deck benzeri kendi başına oyun oynatabilen yerel bir el konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bazı iddialar bu cihazın PS6 ile aynı dönemde piyasaya sürüleceğini ve PS6 ekosisteminin bir parçası olacağını öne sürüyor. Evde dev ekranda oynadığınız oyuna, otobüste bu yeni el konsoluyla (belki biraz daha düşük grafiklerle ama aynı akıcılıkta) devam ettiğinizi hayal edin. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.

Sonuç: Beklemeye değer mi?

Henüz PS5'in veya PS5 Pro'nun tadını tam çıkaramadıysanız endişelenmeyin. PS6 her ne kadar 2-3 yıla piyasadaki yerini alacak olsa da eğer mevcut neslin oyunlarını bitiremediyseniz önünüzde daha atılacak çok maceranız var demektir.

Ayrıca God of War, The Last of Us ve Uncharted gibi mevcut ve geçmiş nesillerin başarılı oyunlarının gelmesi de PS6 çıkışının sonrasına kalacağından, yeni nesle geçiş için şimdiden telaşlanmanızı gerektiren bir durum yok gibi.

Peki sizin PS6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.