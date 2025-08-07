Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e güncelleme geldi. Güncelleme, küçük ama kullanıcı dostu yenilikleri uygulamaya getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Teknofest’te sürpriz bir duyuru yapılmış ve Next Sosyal ismi verilen bir platform kullanıma sunulmuştu. Yerli sosyal medya platformu olarak nitelendirilen Next Sosyal, X benzeri gönderiler paylaşabildiğiniz bir yapıya, mesajlaşma ve diğer benzer özelliklere sahipti. Platform, kısa sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

Şimdi ise Next Sosyal ile ilgil bir gelişme yaşandı. 2N Medya Anonim bünyesinde faaliyet gösteren uygulama için yeni bir güncelleme yayımlandı. Peki bu güncellemede ne gibi yenilikler sunuluyor?

Yeni güncellemede neler var?

Next’in 6 Ağustos günü yayımlanan güncellemesinde çok fazla yenilik yok. Güncelleme notlarına baktığımızda 2 farklı şeyden bahsedildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki, uygulamanın giriş ve kayıt ekranlarının yenilenmesi. Artık kullanırken giriş ve kayıt kısmında yenilenen ve daha iyi hâle getirilen bir tasarım göreceksiniz.

Öte yandan ikincisi ise direkt olarak uygulamanın kullanımıyla alakalı. Platformun aktardığına göre artık kullanıcılar, uygulama içinden doğrudan işlem yapabilecekler. Ayrıca daha hızlı ve güvenli bir şekilde hesaplarına erişme imkânı da yakalayacaklar.

Next Sosyal’in yanı sıra yine aynı isme sahip Next mesajlaşma uygulaması da duyurulmuştu. O uygulama da WhatsApp benzeri bir şekilde çalışan ve uçtan uca şifreleme sunan bir yapıya sahipti.

