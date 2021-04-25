Yıldız Futbolcu Neymar'ın Fortnite'a Geliş Tarihi Açıklandı

Birçok ünlü ve kurgusal ismi konuk eden hayatta kalma oyunu Fortnite, bu sefer bir futbol yıldızını kendine dahil ediyor. Brezilyalı futbolcu Neymar karakteri, önümüzdeki hafta içinde Fortnite’da kullanılabilir halde olacak. Karakterin 2 skin, 2 de edinilebilir kostümü olacak.

Brezilyalı futbolcu Neymar, son yılların en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından Fortnite’a konuk oluyor. Neymar’ın Fortnite’a geleceği mart ayında duyurulmuştu. Ancak futbolcunun oyundaki karakterinin neye benzeyeceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bugün ortaya çıkan görüntüler bunu değiştirdi; Neymar’ın oyundaki görünümü ve açılabilir kostümleri belli oldu.

Fortnite’ın resmî YouTube kanalı, bugün Neymar karakterinin tanıtıldığı bir fragman paylaştı. Ünlü futbolcu için tasarlanmış kostüm, beklenenden oldukça farklıydı. Bir Power Ranger’ı andıran kostüm, Fortnite oyuncularının beğenisini topladı.

İşte Neymar’ın Fortnite görünümü:

Neymar’ın videodaki kostümü, Power Rangers’tan aşina olduğumuz kostümlere benzetildi. Yayınlanan resimlerde Neymar’a ait 2 adet skin ve 2 adet edinilebilir kostüm olduğu görüldü. Birer kostüm ve skin seçeneği zaten videoda gösterilmişti. Ayrıca Neymar’ın oynadığı milli takım ya da kulüp takımına ait bir ekipmanı olmayacağı öğrenildi. Halbuki birçok takıma ait eşya, bu yılın başlarında tanıtılmıştı.

Neymar'ın oyunda bulunacak seçenekleri:

Oyun, birçok konuk karakteri konuk etti

Bu Fortnite’ın ilk kez bir ünlüyü konuk alışı değil. Baby Yoda, Kratos, Predator gibi birçok kurgusal karakteri kendine dahil eden oyun, birkaç oyun yayıncısını da konuk olarak aldı. Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’u konuk etmesiyle oyun, adını tekrar dünyaya duyurarak birçok oyuncuyu şaşırtmıştı. Neymar da bu listeye dahil olduğuna göre bundan sonra hangi ünlüleri görmeye başlarız, Fortnite’a ünlülerin konuk olması yaygınlaşır mı, ileride göreceğiz. Ünlü futbolcuyu da 27 Nisan’da oyunda görebileceğiz.