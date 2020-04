NFS Most Wanted'ın Yeni Redux 2020 Modu Yayınlandı

Need for Speed Most Wanted efsanesini tamamen yenilenmiş grafiklere ve yeni içeriklere kavuşturan NFS Most Wanted Redux 2020 modunun yeni sürümü yayınlandı. Bu modla efsaneler efsanesi yarış oyunu, 2020 model oyunlara kafa tutacak hale geliyor.

KryZeePlays adlı bir mod geliştiricisi Need for Speed Most Wanted Redux 2020 Update 2'yi yayınladı. Bu mod, 2005 yılında çıkan Most Wanted efsanesini günümüz görüntü teknolojilerine uyarlayarak, yeni içeriklerle canlandırıyor. Geliştirici, Most Wanted Redux'un topluluk tarafından oluşturulan en iyi araba modlarını ve tasarımlarını bir araya getiriyor. NFS Most Wanted Redux 2020'nin yeni sürümü, Xbox 360 sürümündeki dokuları, gölgelendiricileri ve diğer birçok yeniliği getiriyor. Ayrıca oynanabilir polis araçlarının yanı sıra yeni yarış seçenekleri de sunuyor. Tamamen güncellenmiş yüksek kaliteli grafikler Redux modu aynı zamanda grafik iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Örneğin, tamamen yeniden düzenlenmiş bir HUD, yeni HD arkaplanlar ve güncellenmiş HD yansımalar sunuyor. Dahası, yeni yağmur damlacıkları, ayarlanabilir gün saati ve iyileştirilmiş araba modellemelerini de yer alıyor. Ayrıca NFS Wanted Redux 2020'de 110'dan fazla araç bulunuyor. Need for Speed Most Wanted Redux 2020'nin son sürümünü buradan indirebilirsiniz. NFS Most Wanted Redux 2020'nin tantım videosu:

Kaynak : https://www.dsogaming.com/news/need-for-speed-most-wanted-redux-2020-released-includes-new-race-options-overhauled-graphics-more/

