Her gün daha fazla kabul gören NFT, ünlü isimler arasında da özellikle bu sene popülerleşti. Şarkılarından, oyunculuğundan ya da spor takımlarından tanıdığımız birçok ünlü; gerek ek gelir elde etmek, gerekse hayır kurumlarına yardım sağlamak amacıyla NFT satışları yaptı. Ayrıca NFT koleksiyonculuğu yapan da var.

NFT adıyla bilinen ‘değiştirilemez token’lar, sanat ve eğlence dünyasına dair eserlerin satışında çığır açtı. Bu sene gittikçe yaygınlaşarak kimilerinin deyimiyle “çılgınlık” haline gelen NFT’ler, alıcıların bir esere dijital yollarla sahip olmasını sağlıyor. Çoğunlukla Ethereum blok zinciriyle işleyen NFT eserler; 'meme'lerden ilginç tasarımlara, dijital ortama aktarılmış resimlerden kültleşmiş internet videolarına kadar her şeyi içine alarak birçok tüketicinin ilgisini çekiyor.

Bu tüketicilere ünlüler de dahil. Zaten ünlü isimlerinin alım gücünü hesaba katarsak bazen devasa fiyatlara satılan NFT’lerin en olası alıcılarına bu isimlerle karşılaşıyoruz. Müzik, spor ve daha nice farklı alandan tanınan ünlü isimler NFT eser toplamaya oldukça meraklı. Hatta kimisi kendi NFT eserlerini bile satıyor. Bu kervana katılan son isim, bir bulldog çizimi satın alan yeni Los Angeles Lakers guard’ı Malik Monk oldu. Biz de Monk dahil olmak üzere NFT alım satımına girişen 10 ünlüyü sizler için derledik. Buyrun başlayalım.

Snoop Dogg

Rap müziğin efsaneleşmiş ismi Snoop Dogg, hiçbir şeyden eksik kalmadığı gibi NFT trendinden de eksik kalmadı. ‘A Journey With Dogg’, yani “Dogg’la bir yolculuk” ismini taşıyan NFT koleksiyonunu satışa sunan Snoop, buradan 100 bin doların üzerinde gelir elde etti. Koleksiyondaki 8 eser, ünlü rapçinin 90’ların başlarında geliştirdiği estetiğinin izlerini taşıyordu.

Eminem

Kiminin ‘Rapin Tanrısı’ olarak adlandırdığı Eminem lakaplı Marshall Mathers, nisan ayında ilk ‘Shady Con’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. Kendi bestesi olan ‘beat’lerin bulunduğu bu koleksiyon, Eminem’e 1,3 milyon euro kazandırdı.

Ellen DeGeneres

Kendi adını taşıyan talk show’uyla ABD’de milyonları ekran karşısında toplayan Ellen DeGeneres, nisan ayında 3 eserlik koleksiyonunu kendi sitesinde satışa sundu. Eserler pek sanat kokmuyordu, ancak zaten amaç yardımdı. Eserlerin satışından toplanan binlerce dolar, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan bir kuruma bağışlandı.

The Weeknd

Müzikte son yılların en başarılı isimlerinden olan Kanadalı sanatçı The Weeknd, çoğu ünlü isim gibi nisan ayında NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. İçerisinde özel tasarım görsel eserler ve yayınlanmamış şarkılar barındıran koleksiyon, sanatçıya 2 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

Paris Hilton

İş insanı, model, şarkıcı gibi birçok sıfatla 2000’lerin en çok tanınan isimlerinden olan Paris Hilton, geçtiğimiz sene kedisi Munchkin’i resmederek NFT olarak satışa sunmuştu. Buradan elde edilen gelirleri hayır kurumlarına bağışlayan Hilton, 2021 yılında “Metaverse’imde Sinek Kuşu”, “Aşkın Efsanesi” ve “İkonik Kripto Kraliçesi” eserlerden oluşan bir NFT serisi çıkararak buradan 1 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Tony Hawk

Rampa kaykaycılarının şahı Tony Hawk, 32 yıl önce gerçekleştirdiği ilk 540 derecelik dönüşünün görüntülerini NFT olarak satışa çıkardı. Hawk’ın 1989 yılında yaptığı ‘ollie 540’ hareketini şimdikiyle karşılaştıran videodan elde edilen gelir, hayır kurumlarına bağışlandı. Hawk, aynı zamanda 2020’de bir Bitcoin konferansına konuşmacı olarak katılacaktı. Ancak etkinlik pandemi nedeniyle iptal edildi.

Shawn Mendes

Dünyaca tanınan Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, bu yıl sanal bir gitardan sanal aksesuarlara kadar birçok eserin bulunduğu koleksiyonunu OpenSea’de satışa çıkarmıştı. Buradan 600 bin doların üzerinde gelir elde eden Mendes, bu parayı genç aktivistlere destek olmak için kurduğu Shawn Mendes Foundation Wonder Grants’e bağışladı.

Katy Perry

ABD’li şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında Theta Labs’le işbirliğine girerek NFT haline getirdiği fotoğrafları satışa sunacağını duyurmuştu. 2021’in son çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen NFT’ler henüz listelenmiş değil. Theta Labs’den hisse alan Perry, kripto para platformu Audius’a da yatırım yapmıştı.

Cara Delevingne

İngiliz model Cara Delevingne mayıs ayında kadın haklarını konu alan bir monolog video paylaşıp bunu açık artırmaya sunmuştu. Delevingne, buradan elde edilen geliri iklim değişikliği, kadın hakları, LGBTI+ topluluğu ve birçok konuda aktif olarak bulunan Cara Delevingne Foundation kuruluşuna bağışladı.

Malik Monk

NFT akımına katılan son ünlü isim de, Los Angeles Lakers’ın yeni transferi Malik Monk oldu. Geçtiğimiz günlerde NFT formunda bir köpek çizimi satın alan Monk, Twitter’da şu açıklamalarda bulundu: “NFT topluluğu yanıyor. Her gün daha fazla şey öğreniyorum. Beni tanıyanlar köpeğimi ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Bu küçük beyi bugün Top Dog Beach Club’dan aldım. Vaziyet alın, daha yeni başlıyorum.”