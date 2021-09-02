Galatasaray, Türkiye'de bir olacak yeni projesini resmen duyurdu. Spor kulübü tarafından yapılan açıklamalara göre Galatasaray, NFT koleksiyonları oluşturup bunları piyasaya sürecek. İlk NFT koleksiyonu 1 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek ve Ali Sami Yen temasına sahip olacak.

Blockchain teknolojisinin hayatımıza kazandırdığı sektörlerden bir tanesi de NFT oldu. Dijital sanat sektörünün oluşmasına ve Blockchain teknolojisiyle imzalanmış eserlerin satılmasına imkan tanıyan NFT'ler, bugüne dek genelde satış bedelleri ile dikkat çekti. Şimdiyse Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Galatasaray, NFT işine gireceğini resmen duyurdu. Takım, oluşturacağı NFT koleksiyonlarını halka arz edecek.

Galatasaray denince akla gelen ilk isim olan Ali Sami Yen, Galatasaray'ın oluşturacağı NFT koleksiyonlarının bir numaralı üyesi olacak. Şirket, 1 Ekim'de piyasaya süreceği Ali Sami Yen koleksiyonunda futbol takımının tarihine ışık tutan önemli olaylar yer alacak. Dijital olarak imzalanacak görüntüler, takıma gönül verenlerin Galatasaray'ı desteklemesini sağlayacak yeni bir proje olarak karşımıza çıkacak.

Galatasaray tarihinin önemli olayları, NFT koleksiyonları haline getirilecek

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamalara göre oluşturulacak NFT'ler, Ali Sami Yen'den ibaret olmayacak. Kulüp, tarihinde gerçekleşmiş diğer önemli olaylar için de farklı koleksiyonlar oluşturacak. Bu bağlamda; Galatasaray taraftarı sezon sonuna kadar 6 NFT koleksiyonu ile tanışma imkanı yakalayacak. Oluşturulacak koleksiyonlarda, birden çok bölüm bulunacak.

Galatasaray'ın Shirtum iş birliğiyle hayata geçireceği NFT koleksiyonları, fotoğraflardan videolara kadar pek çok içeriğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca her koleksiyon için oluşturulan bölümlerde, bölümün temasına uygun farklı içerikler yer alacak. Bu NFT'lerin değerleri ise nadirliklerine göre belirlenecek. Daha nadir olan bir koleksiyon veya bölüm, yaygın olandan daha değerli olacak.

Galatasaray'ın Ali Sami Yen temalı ilk NFT koleksiyonu, 3 bölümden oluşacak. Bu bölümlerin halka arz tarihleri de farklı olacak. Spor kulübü tarafından yapılan açıklamalara göre Legendary isimli bölüm 1 Ekim, Mythical isimli bölüm 8 Ekim, Iconic isimli bölüm ise 15 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Bir süredir kripto para birimleriyle de ilgilenen Galatasaray Spor Kulübü, Twitter'da yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi; "İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray’dan yine bir ilk: Türkiye'nin ilk spor kulübü NFT koleksiyonunu taraftarlarımıza sunuyoruz."

Galatasaray'ın NFT koleksiyonları için hazırladığı tanıtım videosu