Blokzinciri tabanlı, NFT altyapısına sahip ve oynadıkça para kazandıran oyunların sayısı giderek artıyor. Kryptomon isimli bu proje de Binance’in NFT altyapısını kullanıyor ve ciddi referanslara sahip. Peki Kryptomon nedir, nasıl oynanır? Gelin birlikte bakalım.

Pokemon’u bilirsiniz. Özellikle doksanlı yıllarda doğan herkesin çocukluk hayaliydi bir Pokemon’a sahip olmak, onunla ilgilenmek ve maceralara çıkmak… Sanal bebeklerin dolduramadığı bu boşluk bizi oyunlara yönlendirdi. İşte bu yüzden ki Pokemon, her ne kadar çizgi dizisinden bağımsız olsa da bugün oyunlarla yaşıyor, bir şekilde o hayale ulaşmamızı sağlıyor.

Diğer taraftan tıpkı Pokemon gibi aynı hayal ve heyecanımıza seslenen, ancak bunu yaparken blokzinciri teknolojisini kullanan oyunlar da var. Bu oyunların eğlencenin yanı sıra birer yatırım imkanı sunması, 90’lı çocukların ve şimdiki yetişkinlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak güvenilir seçenek ne yazık ki çok çok az. Nitekim BBC, Forbes gibi yayın organlarından referans alan, Binance NFT tabanlı Kryptomon, en güncel ve güvenilir seçenek olarak karşımızda.

Kryptomon ve KMON nedir?

Blokzinciri tabanlı Kryptomon; aslında Pokemon, CryptoKitties ve sanal bebek akımlarının iyi yönlerini alan ve bunları NFT’lerle birleştiren bir oyun ve yatırım aracı. Oyuncular bu evrende KMON adındaki tokenleri kullanıyor, bu sayede her biri bir NFT’ye bağlı ve benzersiz olan Kryptomon adındaki karakterlere sahip olabiliyorlar. KMON tokeni, standart para ile alınıp satılabildiği gibi Binance’in kripto para birimi olan BNB ile takas yapılabiliyor.

Elbette Kryptomon'lar -tıpkı Pokemon'lar ya da sanal bebekler gibi- beslenmeye ve bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bir başka deyişle sahip olduğunuz NFT’leri yaşatmak, geliştirmek ve bu yollarla finansal değerlerini artırmak oyuncunun sorumluluğunda.

Dünyanın en büyük kripto para borsasının NFT pazarında listelenen Kryptomon'lar, bu sayede Binance NFT ile milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Yani hem oyuncuları hem de NFT yatırımı yapmak isteyenler için oldukça büyük, hareketli bir pazarda karşımıza çıkıyorlar.

Kryptomon’a hangi şirketler ve kuruluşlar destek veriyor?

Binance dışında Kryptomon projesine destek veren pek çok büyük borsa, NFT, blokzinciri, finansal oyun topluluğunu yukarıda görüyoruz. Ayrıca Kryptomon hakkında Forbes, Yahoo Finance, Cryptonews, NBC, Business Insider gibi pek çok önemli basın kuruluşu ile işbirliği de yapılmış durumda.

Kryptomon’un ekibi anonim değil, bu da projeye olan güveni artırıyor:

Projenin kurucusu Umberto Canessa Cerchi adında bir girişimci. Kendisi, daha önce farklı yayın organlarına Kryptomon hakkında verdiği röportajlarda, girişte de bahsettiğimiz “Pokemon, CryptoKitties ve sanal bebek akımının karışımı” fikrini açık açık ifade ediyor.

Ayrıca hem proje kurucusunun hem de tüm ekibin alanında uzman kişilerden oluşması, güveni artıran en önemli unsur diyebiliriz. Çünkü hem blokzinciri hem de NFT teknolojileri için “yeniliğe duyulan heyecanı” kullanan çok sayıda dolandırıcılık girişimi var. Bu girişimlerin ortak noktası ise arkasında bulunan isimlerin, proje ekibinin açıklanmaması. Yani bir bakıma işin merdiven altı diyebileceğimiz yöntemlerde sürdürülmesi. Kryptomon projesinde böyle bir durum yok.

Kryptomon evrenine giriş: KMON Token ve bir Kryptomon’a nasıl sahip olursunuz?

Adım #1: Buradan Kryptomon’un resmi internet sitesine girin ve sayfayı kaydırın,

Buradan Kryptomon’un resmi internet sitesine girin ve sayfayı kaydırın, Adım #2: “Swap Tokens To $KMON HERE” başlığına gelin,

“Swap Tokens To $KMON HERE” başlığına gelin, Adım #3: Seçeneklerden size uygun olanı belirleyin, Kryptomon’ları BNB, ETH, LINK, USDC gibi popüler kripto para birimleri üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca Gate.io ya da PancakeSwap üzerinden de alabilirsiniz.

Seçeneklerden size uygun olanı belirleyin, Adım #4: Kryptomon ana sayfasındaki Start Game butonuna ya da buradaki linke tıklayın,

Kryptomon ana sayfasındaki Start Game butonuna ya da buradaki linke tıklayın, Adım #5: QR kodu okutup sahip olduğunuz cüzdan ile bağlantıyı sağlayın,

QR kodu okutup sahip olduğunuz cüzdan ile bağlantıyı sağlayın, Adım #6: Kryptomon oynamaya başlayabilirsiniz.

Dilerseniz sadece KMON tokeni yatırım aracı olarak kullanabilir, dilerseniz bu token ile Binance NFT ağını temel alan Kryptomon'ları alıp satabilirsiniz. KMON, henüz Binance’te listelenen bir token olmadığı için listelenme gerçekleştiğinde TL karşısındaki değeri, ilerleyen aylarda artışa geçebilir.

Bir Kryptomon’u da başta Binance NFT ve Kryptomonun kendi marketi olmak üzere TOFU NFT, NFTrade, Babylons Mochi, LootEx gibi popüler pazarlardan bulabilirsiniz. Binance NFT üzerinde 8 Şubat’ta yeni bir satış etkinliğinin de düzenleyeceğini söylememiz gerekiyor.

Kryptomon oyun içi karakter ekranı bu şekilde görünüyor:

Burada da oyuna başlamadan önce işinize yarayacak, karakterlerin karışım ve dönüşümü var:

Kryptomon'un son 1 yıldaki başarıları:

13 Aralık 2021’de "Tamagotchi Phase" adlı oyunu piyasaya sürerek, blok zincirinde NFT tabanlı "canlı" bir karakteri piyasaya süren dünyadaki ilk şirket oldu .

. 19 Aralık 2021’de konum tabanlı “Hazine Avı” etkinliğini başlatınca “Metaverse’ü gerçek dünya ile birleştiren" ve oyuncunun gerçek dünyada bulduklarını NFT cüzdanında saklamasını sağlayan dünyadaki ilk şirket oldu.

KMarket adında; oyuncuların Kryptomon NFT’leri, koleksiyonları ve diğer ürünleri alıp satabildikleri benzersiz NFT pazarını hayata geçirdi. Tüm işlemlerde kripto paralar ve ağırlıklı olarak KMON token kullanıldı.

adında; oyuncuların Kryptomon NFT’leri, koleksiyonları ve diğer ürünleri alıp satabildikleri benzersiz NFT pazarını hayata geçirdi. Tüm işlemlerde kripto paralar ve ağırlıklı olarak KMON token kullanıldı. Kryptomon topluluğu tüm sosyal medya kanallarının toplamında 350 bin üyeye ulaştı.

ulaştı. Oyun, teknoloji ve finans sektörünün önde gelen kilit isimlerinden alınan yatırımlar artışa geçti.

DeFi deneyimi olmayan milyonlarca oyucunun kredi kartı ile KMON token satın almalarını sağlamak için Simplex ile ortaklık kuruldu.

Toplam 9.000 Kryptomon NFT’si blok zinciri üzerinde yaşamaya başladı.

En yüksek fiyatlı Kryptomon NFT’si 49 bin 700 dolara satıldı.

5 ayda toplam 8,5 milyon dolardan fazla işlem hacmine ulaşıldı.

Binance NFT ile yapılan anlaşma sonucunda 2000 Kryptomon NFT’sinin tamamının 0,27 saniyede satıldığı, ilk 5 günde 1 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturduğu Misteri Box satışı gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü bir oyun geliştirme stüdyosu ile Kryptomon oyununu geliştirmek için anlaşma imzalandı.

Oyuncuları Kryptomon’ları ya da yumurtalarını alıp satabilecekleri 6 büyük NFT pazar yeri ile anlaşma sağlandı.

KMON listelemesi için önce Gate.io ve ardından ZT ile BKEX gibi borsalar ile ortaklık kuruldu.

Simplex, Sony PlayStation, Playtika, Citigroup, PokerStars gibi sektör lideri şirketlerde üst düzey yönetici olan danışmanları ve yatırımcılar Kryptomon bünyesine katıldı.

Peki Kryptomon'un önümüzdeki 1 yıl için planları neler?

Oyuncuların metaverse ve fiziksel dünyayı bir arada deneyimleyebilecekleri, Kryptomon’larla savaşıp dünyayı keşfedebilecekleri 2.0 versiyonunu yayınlamak.

Kryptomon sahiplerinin çevrelerindeki diğer Kryptomon'larla mücadele etmelerini ve maceralara katılmalarını sağlamak için oyunun Android ve iOS sürümlerini yayınlamak.

İlk dünya şampiyonasını ve çeşitli turnuvaları düzenlemek.

KMON tokenini daha büyük borsalarda listelemek.

Kryptomon temalı fiziksel ürünlerin satılacağı dijital mağaza açmak.

Kryptomon dünyası için 2 önemli tarih yaklaşıyor!

8 Şubat 2022: Binance NFT pazarında yapılacak NFT satışı yapılacak.

15 Şubat 2022: P2E yani “Oyna Kazan” dönemi başlıyor.

Kryptomon dünyasında yerinizi alarak bu tarihler geldiğinde daha hızlı aksiyon alabilir ve blokzinciri tabanlı GameFi dünyasında, önümüzdeki dönemin trendine erkenden ortak olabilirsiniz. Kryptomon hakkında daha detaylı bilgiye projenin burada yayınlanmış olan “whitepaper” belgesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kryptomon Türkiye Telegram kanalına da buradan ulaşabilirsiniz.