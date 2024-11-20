Niantic, Pokémon Go verilerini kullanarak robotların çevreyi daha iyi anlamasını sağlayacak yeni bir yapay zekâ modeli oluşturdu.

Niantic, Pokémon Go ve Ingress gibi oyunlar üzerinden elde edilen tarama verilerini kullanarak “Büyük Coğrafi Model” (LGM) adını verdiği bir yapay zekâ sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin amacı bu modelle bilgisayar ve robotların çevrelerini daha iyi algılayıp anlamasını sağlayabilmek.

Niantic, beş yıldır geliştirdiği Görsel Konumlandırma Sistemi (VPS) ile oyun oynayan kullanıcıların telefonları aracılığıyla oluşturduğu tarama verilerini bir araya getiriyor olacak. Sistem tek bir fotoğraf üzerinden cihazın konumunu ve yönünü belirlemeye olanak tanıyor. Niantic taramaların yaya bakış açısıyla yapıldığını ve arabaların ulaşamadığı bölgeleri de içerdiğini belirtti.

Oyun verilerinden yapay zekâya uzanan yolculuk

LGM, bu verilerden hem üç boyutlu geometrik haritalar hem de semantik bilgiler (örneğin, haritada bir nesnenin zemin mi, gökyüzü mü olduğu) çıkararak çalışıyor. Veri seti ise dünya genelindeki milyonlarca oyuncunun katkılarıyla oluşturulmuş durumda.

Niantic, yeni yapay zekâ modelinin robotların ve bilgisayarların gerçek dünyayı daha iyi anlamasına ve onunla etkileşim kurmasına olanak tanıyacağını söylüyor. Ancak bu verilerin başlangıçta oyun amacıyla toplandığı düşünüldüğünde, kullanıcıların böyle bir dönüşüm beklemediği de vurgulanıyor.