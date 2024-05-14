Nicolas Cage, Örümcek-Adam Noir Dizisiyle Geliyor

Sony'nin Örümcek-Adam animasyonlarında Örümcek-Adam Noir karakterini seslendiren Nicolas Cage, Prime Video dizisinde karakteri canlandıracak.

Örümcek-Adam karakterinin hakları aslında Sony'de olsa da Marvel, karakteri ve karakterin evrenindeki diğer her şeyi belirli izinler dahilinde kullanabiliyor. Örümcek-Adam'ın artan popülerliğini iki başarılı animasyonla ve iki popüler video oyunu ile kendi lehine kullanan Sony, şimdi de Prime Video'ya bir Örümcek-Adam yapımı için izin vermiş gibi gözüküyor.

Sony'nin Örümcek-Adam animasyonlarında gördüğümüz ve kendine önemli bir hayran kitlesi edinen Spider-Man Noir, Prime Video ekranlarında bir dizi ile geri dönecek. Yapımın başrolündeki isim ise karakteri seslendiren Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'den başkası değil.

1930'larda geçecek

"Noir, yaşlanmakta olan ve şanssız bir dedektifin 1930'ların New York'unda şehrin tek kahramanı olarak geçmişinin yakasına yapışmak zorunda kaldığı bir hikâye" şeklinde bir basın açıklamasi ile duyuruldu. Yapımın yapımcı koltuğunda Oren Uziel ve Steve Lightfoot yer alacak. İlk iki bölümü ise Harry Bradbeer yönetecek. Yapımcı kadrosunda ayrıca Sony'nin animasyonlarında da yapımcılık görevini üstlenen Phil Lord, Christopher Miller ve Amy Pascal yer alacak.

Yapımın nasıl bir havasının olacağı az çok belli olsa da Cage'in bu yaştan sonra sağa sola ağ atmasını beklemek biraz hayalcilik gibi gözüküyor. Yine de Oscarlı oyuncunun animasyonda seslendirdiği bir karakteri ekranlarda da canlandıracak olması heyecan yaratmaya yetiyor.

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