Orijinal Spider-Man üçlemesinin yönetmeni Sam Raimi, son zamanlarda iyice artan “Tobey Maguire’lı Spider-Man 4” gelecek iddialarıyla ilgili konuştu. Efsane sinemacı, hayranları biraz üzecek şeyler söyledi.

İlk filmi 2002’de vizyona giren orijinal Spider-Man üçlemesi, süper kahraman filmlerinde devrim yaratarak büyük başarı yakalamış ve bir neslin göz bebeği olmuştu. Sam Raimi tarafından yönetilen seride Tobey Maguire’ın Örümcek Adam olarak akıllara kazındığını görmüştük. Ancak seri, 2010 yılında alınan bir kararla iptal edilmiş ve Andrew Garfield ile tekrar çekilmişti.

2021 yılında ise No Way Home filmi ile Tobey Maguire’ı tekrar ikonik rolde görmeyi başarmıştık. Bunun ardından tüm sosyal medyada Maguire’ın başrolde yer aldığı, Sam Raimi’nin yönettiği “Spider-Man 4 geliyor mu?” söylentileri ortaya çıktı. Son günlerde iddiaların artmasının ardından direkt olarak Raimi’den konuya ilişkin şimdilik hayranları üzecek bir açıklama geldi.

“Şimdilik böyle bir proje üzerinde çalışmıyorum.”

Raimi, Comic Book Resources’a verdiği bir röportajda konuyla ilgili konuştu. Efsane yönetmen, Maguire ile yeni bir Spider-Man çekeceklerine dair söylentileri okuduğunu ifade ederken şimdilik böyle bir proje üzerinde çalışmadığını aktardı:

ancak henüz böyle film üzerinde çalışmıyorum. “Söylentileri okudum Marvel ve Columbia mevcut Spider-Man filmleri konusunda çok başarılılar. Bana ‘O hikâyeyi de anlatalım.’ diyerek geri dönüp dönmeyeceklerini bilmiyorum.”

Bilindiği üzere günümüzde Örümcek Adam Tom Holland. Sony ve Marvel, şu sıralarda Holland’ın yer aldığı dördüncü filmi geliştiriyorlar.

Bunlar dışında Raimi, No Way Home filminde Tobey Maguire’yı tekrar görmenin çok güzel olduğunu ve yeni Örümcek Adam filmlerinin hepsini çok sevdiğini aktardı. Ayrıca konu hakkında Tobey Maguire ile konuşmadığını da ekledi: “Dördüncü film hakkında Tobey ile konuşmadım. Belki de Marvel veya Columbia Pictures konuşmuştur. Marvel ile sadece Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde çalıştım. Yani onlarla aram bayağı iyi. Eğer böyle bir planları olsaydı haberim olurdu.

Orijinal seriden isimler, eğer bir gün dördüncü film çekilirse geri dönmeye sıcak bakıyor

Raimi’nin açıklaması biraz üzücü olsa da belki gelecekte küçük bir ihtimal asla göremediğimiz Spider-Man 4’ü izleme fırsatı buluruz. Mary Jane Watson’ı canlandıran Kirsten Dunst’ın, daha önce yaptığı açıklamalarda eğer çekilirse role geri dönmeye sıcak bakabileceğini söylediğini belirtelim. Raimi de 2021’de yaptığı açıklamalarda teklif gelirse hemen kabul edeceğini belirtmişti. Yani neredeyse herkes geri dönmeye istekli.