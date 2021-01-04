NieR: Automata'da Büyük Bir Sır Ortaya Çıktı

2017 yılında piyasaya sürülen NieR: Automata'da geliştiricilerin yıllar önce işaret ettiği bir sır yüzlerce saatlik tersine mühendislik sonrası nihayet ortaya çıktı. Bu yöntemle oyunda doğrudan son ara sahneye ulaşmak mümkün.

Square Enix'in yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen aksiyon türündeki oyunu NieR: Automata'da yıllar sonra büyük bir sır keşfedildi. Bir oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyundaki ilk boss'u yendikten sonra doğrudan oyunun son ara sahnesine geçmenin bir yolunu keşfettiğini duyurdu. Yöntem hem NieR'in yönetmeni Yoko Taro hem de resmi NieR Twitter hesabı tarafından onaylandı.

Lance McDonald adlı Twitter kullanıcısı, bu hile kodunu yüzlerce saatlik tersine mühendislik sonrası ortaya çıkardığını söylüyor. Yöntemi hayata geçirebilmek içinse oyunun motoruna doğrudan kodlanmış belirli bir hile kodunu girmek gerekiyor. McDonald'a göre, bu kodu kullanarak NieR: Automata'nın sonuna ulaşmak, oyuncuların oyunu tamamlamak için onlarca saat harcayarak kazandığı tüm bonus modlarının kilidini açıyor.

NieR: Automata'da keşfedilen sır:

Yöntemin nasıl işlediği henüz tam olarak bilinmiyor ancak McDonald, konuyla ilgilenenler için yakın zamanda bir video çekeceğini söyledi. Oyunun yönetmeni Yoko Taro ise McDonald tarafından paylaşılan videoyu alıntılayarak "3 yıl 10 ay" notuyla yeniden tweetledi. Taro'nun yanı sıra 10. yılını kutlayan NieR serisinin resmi Twitter hesabı da McDonald'ı tebrik etti.

Ortaya çıkan bu yöntemin, geliştiriciler Yosuke Saito, Takahia Taura ve Yoko Taro'nun Mart 2018'deki Famitsu röportajında ima ettiği NieR: Automata sırrı olduğu düşünülüyor. Sırrın keşfedilmesinin neredeyse üç yıl sürmesi, geliştiricilerin oldukça başarılı bir işe imza attığını da bizlere gösteriyor.

NieR serisinin, yakın zamanda piyasaya sürülecek NieR: Reincarnation adlı mobil oyunla devam etmesi bekleniyor. Ayrıca NieR Replicant ver.1.22474487139... da 23 Nisan 2021 tarihinde Steam'deki yerini alacak.