NieR Replicant'ın Geliştiricilerinden Büyük Spoiler

NieR'in orijinal oyununun yeniden yapımı olan NieR Replicant yakında çıkmaya hazırlanırken oyunun geliştiricileri bir sürprizi tamamen mahvetti. Geliştiriciler, hayranların oyuna eklenmesini istediği sevilen karakteri sansürlemeye çalışsalarda pek de başarılı olmadılar.

Oyun dünyasında sevilen bir seri olan NieR, günümüzde uluslararası kitleye hitap eden Square Enix yapımıyla bilinse de aslında orijinal bir oyuna da sahip. Fakat bu orijinal oyun, bazı NieR hayranlarına göre bir noktada eksik kalıyor. Hatta hayranlar, oyunun bir yeniden yapımı olan olan NieR Replicant isimli oyunun orijinal NieR'dan daha iyi olduğunu bile savunuyor.

NieR hayranlarını 'daha iyiyle' buluşturması beklenen NieR Replicant'sa yavaş yavaş çıkmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça geliştiriciler de oyuncuları heyecanlandırmak için bazı paylaşımlar yapıyor. Fakat yapılan son paylaşım, NieR Replicant'ta yer alacak bir karakter hakkında büyük bir spoiler verdi.

Hiç belli olmuyor yahu:

Oyunun ön siparişle birlikte verilecek bonuslarını gösteren geliştiriciler, oyunculara sunulacak tüm karakterlerin avatarlarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Bu görselde yüzü sansürlenmiş iki karakter bulunuyordu. Fakat sansürlenen bir avatarda karakterin beyaz saçlı olduğu ve göğsünde bir kayışa sahip olduğu çok net bir şekilde görülebiliyordu.

Spoiler da tam olarak buydu. Geliştiriciler, NieR'in uluslararası sürümünde fazlasıyla sevilen Papa Nier'i oyuna taşıyacaklarını duyurmamışlardı. Bu sürprizi bozmak istemeyen geliştiriciler, paylaştıkları görselde karakteri sansürlemiş olsalar da açıkça görülüyor ki bu pek de işe yaramadı. Öte yandan sansürlenen ikinci karakterin ne olduğuysa Papa Nier kadar net bir şekilde tahmin edilemiyor. Yine de bazı teorilere göre bu karakter, Papa Nier'in eski bir versiyonu veya tamamen yeni bir karakter olabilir.

NieR Replicant, orijinal yapımdan daha iyi sayılıyor olsa da oyunun orijinalini oynayanlar, Papa Nier'e bağlanmaya başlamışlardı. Bu nedenle de Replicant oyununa bu karakterin de yerleştirilmesini istiyorlardı. Görünüşe göre bu istekleri yerine getirildi. Tüm bunlardan bağımsız olarak Square Enix, NieR Replicant'ın kendi oyunlarının yarısı kadar satması durumunda Papa Nier'ı NieR Automata'ya getireceklerini açıklamıştı.