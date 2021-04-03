Battlefield 6'nın Haritasında Doğa Olayları Olacak

Battlefield 2021'le ilgili ortaya atılan yeni bir iddiaya göre oyunun haritasında deprem ve tsunami gibi doğa olayları yaşanacak. Yeni Battlefield oyununun önümüzdeki mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Electronic Arts, popüler savaş oyunu serisi Battlefield'in bu sene yeni bir oyunla hayranların karşısına çıkacağını geçtiğimiz günlerde doğruladı. Bu haberin ardından oyunun Battlefield 3 ve Battlefield 4'e benzer modern çağlarda geçeceğine dair pek çok rapor ortaya çıkmıştı. Şimdiyse oyunun haritasına dair oldukça etkileyici iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre yeni Battlefield oyununun haritası; depremler, tsunamiler ve fırtınalar gibi birçok doğa olayına ev sahipliği yapacak. İddiaların kaynağı, Tom Henderson'un 1 Nisan 2021 tarihinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımdan geliyor. Birçok kullanıcı, bunun 1 Nisan şakası olabileceğini düşünse de Henderson, ertesi gün tweetini tekrar alıntılayarak iddialarının 1 Nisan şakası olmadığını söyledi.

Yeni Battlefield oyunu mayıs ayında tanıtılabilir:

Henderson, geçmişte Activision'ın Call of Duty oyunlarıyla ilgili bazı isabetli paylaşımlarda bulunmuştu. Ancak yeni Battlefield oyunuyla ilgili bilinenler şimdilik oldukça sınırlı olduğundan dolayı iddialarının doğruluğunu zamanla göreceğiz.

Oyunun tanıtım tarihine gelince ise VentureBeat'ten Jeff Grubb, geçtiğimiz mart ayında yayınlanan 'Gamesbeat Decides' podcast'inde yeni Battlefield oyununun resmi olarak Mayıs 2021'de tanıtılacağını söylemişti. EA'in geçmişteki Battlefield oyunlarını yılın ikinci çeyreğinde duyurduğunu göz önüne alacak olursak bu iddianın makul göründüğünü söyleyebiliriz.

Ayrıca Battlefield 6'nın yeni nesil konsollara özel olmayacağı ve PS4 ve Xbox One konsolları için de çıkış yapacağı konuşuluyor. Fakat tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.